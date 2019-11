Artur Z. usłyszał, jak informuje RMF FM, dwa zarzuty jazdy po odebraniu uprawnień. Były poseł przyznał się, jednak nie chciał złożyć wyjaśnień.

W piątek w Warszawie prawicowy polityk, były poseł Artur Z., prowadząc samochód, potrącił jadącą rowerem pracownicę BBN. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. Czeka ją poważna operacja kolana. Policja ustaliła, że sprawca był trzeźwy, nie miał jednak uprawnień do kierowania pojazdami. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Zawisza znowu prowadził auto i został zatrzymany przez policję do kontroli drogowej. Jak dowiedziała się PAP, Z. w 2016 r. stracił prawo jazdy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Sąd wydał mu zakaz prowadzenia pojazdów, który wygasł z końcem lipca tego roku. Polityk wciąż nie ma prawa jazdy.