W Kielcach podpisano umowę o współpracy pomiędzy przedstawicielami konsorcjum realizującego projekt: Politechniką Świętokrzyską (PŚk), Siecią Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowym Instytutem Motoryzacji (ŁUKASIEWICZ-PIMOT) i Globtrak Polska Sp. z o.o.

Usage Based Insurance to indywidualne ubezpieczenie samochodu, w którym wysokość składki jest wyliczana na podstawie analizy stylu jazdy danego kierowcy (tego typu rozwiązanie jest stosowane m. in. w USA i we Włoszech). W dotychczasowych ubezpieczeniach składka wyliczana jest na podstawie statystyk.

Kierownik projektu prof. Tomasz Lech Stańczyk zaznaczył, że pojawiła się tendencja, aby ściślej korelować ubezpieczenie pojazdów, ze sposobem ich użytkowania przez kierowców. Dotyczy to zwłaszcza flot pojazdów w dużych przedsiębiorstwach. – Do tej pory to zniżki za bezszkodową jazdę. A dzisiejszy rozwój telematyki, nasycenie samochodu informatyką, systemami sterowania, pomaga wydobyć znacznie więcej informacji, jak samochód jest użytkowany – opisywał.

Kielecka uczelnia na podstawie badań poligonowych i eksploatacyjnych dla różnych typów pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy dalekobieżne i miejskie), będzie określała w projekcie tzw. profile kierowców, związane z ich zachowaniami na drodze.

Dane jakościowe na temat kierowców będą przesyłane do ubezpieczycieli.

Wg prof. Stańczyka system, który powstanie, może zainteresować zarówno firmy dysponujące dużą flotą samochodową jak i firmy ubezpieczeniowe. – Właściciel firmy, pokazując że ma dobrych, jeżdżących bezpiecznie kierowców, będzie mógł negocjować z ubezpieczycielem kwotę ubezpieczenia pojazdów. System ma być autonomiczny, automatyczny i zdalny przez GPS i telematykę – dodał prof. Stańczyk.

Dyrektor ŁUKASIEWICZ-PIMOT prof. Witold Luty zauważył, że przedsięwzięcie jest związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. – Jest ukierunkowane na kształtowanie bezpiecznych zachowań kierowców, poprzez system motywacji – zaznaczył.

Prezes zarządu Globtrak Rafał Chaba (spółka telematyki samochodowej) opisywał, że w ramach projektu firma będzie zajmowała się wdrożeniem wyników badań do technologii i testowaniem wypracowanych wzorców we flotach pojazdów.

Wartość projektu "Innowacyjny system wspierający ocenę ryzyka ubezpieczeń komunikacyjnych dedykowany dla UBI (Usage Based Insurance)" to ponad 4,3 mln zł, a unijne dofinasowanie - ponad 3,8 mln zł – pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wkład własny zapewnia prywatna firma z konsorcjum. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez dwa lata.