Skoda Octavia rozpoczęła swoją karierę na początku 1959 roku. Właśnie 60 lat temu ruszyła produkcja pierwszej generacji tego auta w zakładzie w Mlada Boleslav. Nowożytna Octavia pojawiła się w 1996 roku. Przez sześć dekad firma sprzedała ponad 6,5 mln sztuk tego auta. Na przestrzeni kilku ostatnich lat na całym świecie rocznie na drogi wyjeżdżało 400 tys. egzemplarzy, co odpowiada około jednej trzeciej łącznej sprzedaży Skody. Obecnie Octavia jest najpopularniejszy modelem w Czechach, Polsce, Austrii, Szwajcarii, Finlandii, na Węgrzech, w Serbii i na Białorusi. A lwia część biznes to odmiana kombi – blisko dwie trzecie decyduje się na tę wersję nadwozia. I dlatego właśnie producent zdecydował, że nowa Octavia kombi pojawi się na rynku jako pierwsza, a hatchback dołączy kilka tygodni później. I wiemy już, czego mogą spodziewać się kierowcy…

Pod względem wizualnym nowa Octavia ma potencjał gwiazdorski – przynajmniej do takiego wniosku prowadzą pokazane wcześniej grafiki. Auto urosło. W wersji kombi ma długość 4689 mm, czyli o 22 mm więcej niż jej poprzedniczka; szerokość zwiększono o 15 mm do 1829 mm (długość limo wzrosła o 19 mm do 4689 mm, a szerokość o 15 mm do 1829 mm). Rozstaw osi bez zmian - 2686 mm (nowy Golf - 2636 mm). Do auta przewidziano nawet 19-calowe koła.

Skoda Octavia w czwartym wcieleniu jest najważniejszą tegoroczną premierą tej marki / Skoda

Producent twierdzi, że każdy element czwartej Octavii zaprojektowano od nowa i dopracowano aerodynamiczne, w efekcie współczynnik oporu powietrza Cx to 0,24 dla 5d i 0,26 w przypadku kombi (to lepiej niż nowy Golf z wartością 0,275). Tyle zachodu ma przełożyć się na oszczędne zużycie paliwa, mniejszą emisję CO 2 oraz komfort akustyczny w kabinie.

W węższych przednich reflektorach i światłach tylnych zastosowano technologię LED. A najbogatsza odmiana dostanie reflektory Full LED Matrix. Ten system generuje wiązkę światła złożoną z kilku indywidualnie sterowanych segmentów. Dzięki temu światła drogowe mogą być włączone przez cały czas bez oślepiania innych użytkowników drogi. Wykorzystując kamerę Octavia wykrywa nadjeżdżające lub znajdujące się z przodu pojazdy oraz osoby i obiekty odbijające światło. Ponadto o powitanie kierowcy zadba funkcja migającego oświetlenia. W animacji świetlnej biorą także udział światła tylne Full LED, wyposażone po raz pierwszy w dynamiczne kierunkowskazy.

Skoda Octavia kombi / Materiały prasowe

Octavia nowej generacji również przestronność kabiny ma wynieść na wyższy poziom. Szczególnie dopieszczeni mogą czuć się pasażerowie siedzący z tyłu – przewidziano jeszcze więcej przestrzeni na kolana (78 mm). Bagażnik? Obszerniejszy niż w starszej wersji – w kombi pojemność wzrosła o 30 l do 640 l, a w wersji limo o 10 l do 600 l. I znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie.

Wystrój wnętrza to zupełnie inna bajka niż dotychczas – zapewnia producent. Nowa dwuramienna kierownica lśni chromowanym wykończeniem i pozwala sterować 14 funkcjami. Tablica wskaźników ma przypominać kształtem przedni grill Skody, a w honorowym miejscu przewidziano duży wyświetlacz. Po raz pierwszy dostępne będą ergonomiczne fotele z podgrzewaniem, masażem oraz wentylacją. Opcjonalne siedzenia sportowe pokrywa oddychająca tkanina ThermoFlux. Z listy dodatków można wybrać trójstrefową klimatyzację czy system bezkluczykowego dostępu. Auto ma imponować jakością wykonania i zastosowaniem multimediów. Octavia to pierwsza Skoda z wyświetlaczem head-up.

W momencie wprowadzenia na rynek nowa Octavia będzie dostępna w wersji wyposażenia Ambition oraz Style. W 2020 r. do oferty dołączy wersja Active, a gamę wzbogaci Octavia Scout oraz wariant sportowy RS.

Skoda Octavia / Skoda

Octavia zaszpanuje także cyfrowym zestawem wskaźników (10 cali) w miejscu analogowych zegarów. Kierowca dostanie do wyboru cztery widoki: podstawowy, klasyczny, nawigacja i systemy wspomagające kierowcę. Klimatyzacją można sterować za pomocą wbudowanego paska w dolnej części ekranu systemu multimedialnego. Nowy suwak dotykowy na dole wyświetlacza pozwala na regulowanie głośności jednym palcem oraz zmianę powiększenia mapy dwoma palcami.

Pod karoserią nie zabraknie układów wspierających człowieka za kółkiem. Lista obejmuje m.in. nowy system antykolizyjny (Collision Avoidance Assist), który wspiera kierowcę zwiększając moment skrętu w razie bezpośredniego zagrożenia kolizją z pieszym, rowerzystą lub innym pojazdem (zapobiega wypadkowi poprzez manewr kontrolowanego omijania). Z kolei system ostrzegania przy wysiadaniu informuje kierowcę o zbliżaniu się z tyłu innego pojazdu lub rowerzysty przy otwieraniu drzwi samochodu. Funkcja wykrywania rąk na kierownicy sprawdza, czy kierowca stale dotyka kierownicy, czy też stracił on panowanie nad pojazdem przez zasłabnięcie. W takiej sytuacji samochód zostanie zatrzymany przez układ Emergency Assist.

Skoda Octavia kombi / Skoda

Octavia IV to także elektryfikacja napędów. Podobno dzięki temu silniki benzynowe staną się oszczędne jak diesle, a diesle czyste niczym benzyniaki.

Paleta benzynowa obejmie: trzycylindrowe 1.0 o mocy 110 KM oraz 1.5/150 KM z systemem odłączania połowy z czterech cylindrów. Jednostki będą tworzyć 48-woltowy napęd mild-hybrid (łagodna hybryda; wspomaganie silnikiem elektrycznym). Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik spalinowy. Do życia obudzi go wpięty między silnik a 7-biegową przekładnię DSG rozrusznik-alternator, pracujący w 48-woltowej sieci. Ten układ pozwala sprawniej ruszać, a także "żeglować" z wyłączonym sercem spalinowym i rekuperować energię podczas hamowania. Odzyskany w ten sposób prąd trafia do akumulatora, a paliwo wolniej ubywa ze zbiornika. Obie jednostki przewidziano także w połączeniu z 6-biegową manualną skrzynią bez technologii miękkiej hybrydy. Silnik 2.0 TSI/190 KM będzie dostępny wyłącznie z napędem na cztery koła i 7-biegową skrzynią DSG.

Nowa Octavia to pierwsza Skoda, w której zastosowano technologię "shift by wire" do sterowania skrzynią biegów DSG. Dźwignia zmiany biegów nie jest już połączona mechanicznie z przekładnią, za to przekazuje informację o wybranym przełożeniu elektronicznie. Dlatego zamiast tradycyjnej wajchy pojawi się nowy przełącznik kołyskowy do wyboru trybu jazdy: R (wsteczny), N (neutralny) oraz D/S (jazda/sport), a także przycisk trybu parkowania P.

Skoda Octavia / Skoda

Na rynku pojawi się też nowa Octavia iV z napędem hybrydowym typu plug-in, czyli możliwością ładowania akumulatorów z gniazdka. Skoda zestawiła tu jednostkę 1.4 TSI, silnik elektryczny, 6-biegowe DSG oraz akumulator litowo-jonowy ze zwiększoną o 50 proc. pojemnością (13 kWh). I taką konfigurację zaoferują w dwóch odmianach: pierwszą o mocy 204 KM opracowano pod kątem jak największego zasięgu (w trybie elektrycznym ok. 80 km), a druga dzięki 245 KM ma zapewnić sportowe osiągi.

Producent przygotował również trzy nowe turbodiesle 2.0 TDI 115 KM, 150 KM i 200 KM. Trio ma emitować o około 80 proc. mniej tlenku azotu (NOx) w porównaniu z poprzednią generacją każdego z tych silników. Jakim cudem? Oprócz filtra cząstek stałych silniki są wyposażone w nowy system uzdatniania spalin w układzie selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Metodą "podwójnego dozowania" płyn AdBlue jest specjalnie wtryskiwany przed dwoma umieszczonymi jeden za drugim katalizatorami SCR. W efekcie nowe jednostki TDI są technicznie przygotowane do spełnienia przyszłych wymogów normy emisji Euro 6d. Dwa mocniejsze warianty będzie można zażyczyć z opcjonalnym napędem na cztery koła.

Skoda Octavia kombi / Skoda

Skoda do nowej Octavii przewidziała dwa warianty zawieszenia: sportowe obniżone o 15 mm oraz pakiet na bezdroża ze zwiększonym o 15 mm prześwitem. Opcjonalnie dostępna jest funkcja dynamicznej kontroli zawieszenia (DCC). Przy wyposażeniu w układ DCC w hybrydach typu plug-in prześwit nie zmienia się, natomiast we wszystkich innych wariantach jest obniżony o 10 mm.

Octavia czwartej generacji to także szereg sprytnych rozwiązań ułatwiających życie. Pakiet komfortowego snu obejmuje dwa większe zagłówki na tylnym fotelu oraz koc. W wersji kombi nowością są ulepszony pakiet z siatką w bagażniku oraz automatycznie chowana osłona bagażu. Wielofunkcyjna kieszeń poniżej pokrywy bagażnika zapewnia dodatkową przestrzeń ładunkową. Zabezpieczeniami tylnych drzwi przed otwarciem przez dziecko można sterować elektronicznie, a do dyspozycji pasażerów w drugim rzędzie są dwie kieszenie na smartfony w oparciach przednich foteli. Gniazad USB-C są niemal na każdym kroku, a absolutna nowość to jeszcze jeden opcjonalny port nad lusterkiem wstecznym. Ponadto samochód jest wyposażony w nowy wlew płynu AdBlue, umożliwiający napełnianie także przy użyciu dysz pomp do... samochodów ciężarowych.

W Polsce nowa Skoda Octavia zadebiutuje w pierwszym kwartale 2020 roku.