Jak podała policja, do wypadku doszło przed godz. 7.30 na drodze Kętrzyn - Stara Różanka, kiedy kobieta kierująca samochodem marki audi zaczęła manewr wyprzedzania. W tym czasie zaczął wyprzedzać ją autobus rejsowy wiozący dzieci i młodzież do szkoły. Doszło do zderzenia pojazdów w wyniku czego autobus zjechał do przydrożnego rowu.

10 dzieci jest poszkodowanych; są obecnie rozwożone do szpitali, pomocy udziela też Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

- Droga, na której doszło do wypadku, jest całkowicie zablokowana - podała Baluta.

Na miejscu jest helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz karetki.