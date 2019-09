Volkswagen ID.3 w świecie samochodów elektrycznych zaczyna ofensywę niemieckiego producenta. Firma podkreśla, że ten model odegra podobną rolę, jak swego czasu Garbus, który pomógł wielu ludziom spełnić marzenie o posiadaniu własnego samochodu, czy następujący po nim Golf, który urósł do miana wzorca w najpopularniejszym segmencie rynku. ID.3 ma zostać królem kompaktowych elektryków i sprawić, że samochody na prąd zaczną trafiać do milionów kierowców a nie milionerów. I chyba nie ma co się dziwić takiemu podejściu, ponieważ stworzenie od podstaw nowej gamy e-samochodów to jedno z największych przedsięwzięć w historii koncernu i przy okazji całej motoryzacji.

Volkswagen ID.3 / Dziennik Gazeta Prawna

– Wraz z modułową platformą MEB dla samochodów elektrycznych, opracowaliśmy architekturę, która jest unikalnym rozwiązaniem w branży. Jeszcze przed rozpoczęciem salonu samochodowego we Frankfurcie, gdzie po raz pierwszy został zaprezentowany Volkswagen ID.3 osiągnęliśmy nasz cel, jakim było zebranie 30 tys. rezerwacji na ten model. Sukces ten potwierdza, że ID.3 trafia na rynek w idealnym momencie. Coraz więcej kierowców stawia na elektromobilność – powiedział Wolf-Stefan Specht, prezes zarządu Volkswagen Group Polska.

Wolf-Stefan Specht, prezes zarządu Volkswagen Group Polska / Volkswagen / Mariusz Barwinski

Według Grupy VW za rosnącą ofertą samochodów elektrycznych musi nadążać infrastruktura ładowania. Z szacunków koncernu wynika, że 50 proc. sesji ładowania odbywa się w domu nocą – jest to najwygodniejszy oraz najtańszy sposób uzupełniania energii. W miejscu pracy akumulatory swojego auta naładuje 20 proc. kierowców, 25 proc. zrobi to "na mieście", a 5 proc. w trasie na drogach krajowych oraz autostradach. Eksperci zauważają, że mimo mniejszego udziału w ogólnej liczbie sesji, publicznie dostępne stacje ładowania (tak w miastach, jak i przy głównych drogach) odgrywają ważną rolę – to właśnie dzięki nim samochodem elektrycznym można np. pojechać na narty z Poznania do Włoch.

Ile kosztuje ładowanie e-auta w domu? VW wylicza, że przejechanie 100 km elektrycznym e-Golfem ładowanym z domowego gniazdka w ramach standardowej taryfy kosztuje mniej niż 9 zł. Korzystając z taryfy nocnej, koszty spadają do ok. 6,5 zł. Dla porównania, pokonanie takiego samego dystansu benzynowym Golfem TSI kosztuje ok. 30 zł.

Turbo ładowanie w Polsce

Dlatego, żeby ułatwić życie przyszłym kierowcom elektrycznych aut marek należących do Grupy VW gigant zainwestuje także w możliwość błyskawicznego ładowania akumulatorów podczas dalekich podróży. W ramach spółki IONITY Volkswagen wybuduje do 2020 roku wraz z partnerami 400 stacji szybkiego ładowania, na których będzie się znajdować do 2400 stanowisk o mocy do 350 kW. Stacje zostaną usytuowane co 120 km przy drogach szybkiego ruchu i autostradach w całej Europie. Powstaną również w Polsce – w 12 lokalizacjach przy autostradach A1, A2 i A4.

– Grupa Volkswagen przykłada dużą wagę do rozbudowy stacji ładowania również w Polsce, gdzie wraz z dealerami udostępni 350 publicznych ładowarek do końca przyszłego roku – zapowiedział Specht.

A to oznacza duży wkład w polską e-sieć. Z licznika elektromobilności uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że pod koniec sierpnia 2019 r. w Polsce funkcjonowało 888 ogólnodostępnych stacji ładowania, przekładających się na 1611 punktów.

Volkswagen ID.3 / Dziennik Gazeta Prawna

Zielone ładowarki i inwestycja Porsche

Co ciekawe, niektóre z ładowarek Grupy Volkswagen już funkcjonują i korzystają z zielonej energii. Przed salonami marek Volkswagen i Audi firmy Ignaszak w Kaliszu dostępna jest ładowarka o mocy 50 kW. Na dachu budynku zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna, system dysponuje dużym potencjałem, zasila ładowarkę, ponadto zabezpiecza połowę energii zużywanej przez cały obiekt w ciągu roku. Panele produkują rocznie 50 MWh energii, pozwalając zaoszczędzić 38 tys. kg CO 2 .

– Oferowane w naszym salonie samochody elektryczne zasilamy zieloną energią. Instalacja generuje w ciągu roku energię pozwalającą na przejechanie autem elektrycznym 300 tys. km – wyliczył Michał Ignaszak, właściciel salonów marek Volkswagen, Volkswagen Samochody Użytkowe, Skoda i Audi w Kaliszu.

Audi e-tron / Audi

Przykład z góry daje Volkswagen Group Polska. Spółka aktualnie instaluje w swojej siedzibie 25 ładowarek z 34 punktami ładowania, które niebawem zostaną udostępnione zarówno pracownikom jak i gościom. Co istotne, ładowarki będą zasilane zieloną energią, pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Inwestycje w polską infrastrukturę ładowania realizują także poszczególne marki należące do niemieckiego koncernu. Porsche do spółki z 32 firmami (głównie hotele) prowadzi projekt Porsche Destination Charging – dzięki temu do końca 2019 roku zainstalowane zostaną 64 ładowarki o mocy 11 kW.

Do 2023 r. koncern Volkswagen zamierza zainwestować w elektromobilność około 30 mld euro. W ciągu kolejnych dziesięciu lat Grupa VW planuje wprowadzić na rynek prawie 70 nowych modeli elektrycznych.