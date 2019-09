W czerwcu w fabryce w Poznaniu oddano do użytku nową halę logistyczną, a w połowie przyszłego roku uruchomiona ma być rozbudowana hala spawalni. Spółka podała, że montowanych i programowanych jest tam 450 robotów, których zadaniem będzie wykonywanie powtarzalnych procesów produkcyjnych. Dzięki temu poziom automatyzacji procesu budowy karoserii zwiększy się z 42 proc. do blisko 80 proc.

"By zapewnić przyszłość i zwiększyć konkurencyjność naszych zakładów, konieczna jest trwała poprawa produktywności, efektywności kosztowej i konsolidacja procesów produkcyjnych. Oznacza to, że w najbliższych latach skupimy się na wyrównaniu poziomu automatyzacji w naszych zakładach, by sprostać najwyższym światowym standardom” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes zarządu VWP Jens Ocksen.

Spółka poinformowała, że modernizacja zakładów jest konieczna, aby "dotrzymać kroku rosnącej konkurencji w przemyśle motoryzacyjnym i zmianom technologicznym"; wiąże się to również z "dostosowaniem struktury zatrudnienia". Dotyczy to zarówno stanowisk produkcyjnych, jak i administracyjnych.

"Zapotrzebowanie na personel w wyniku robotyzacji i cyfryzacji spadnie do grudnia 2020 r. o około 750 miejsc pracy. By restrukturyzacja przebiegła w sposób społecznie odpowiedzialny, stosuje się różne instrumenty: przekwalifikowanie pracowników do wykonywania nowych zadań, przejście na emeryturę i fluktuację" - podano. Cytowany w komunikacie prasowym przewodniczący OM NSZZ Solidarność Volkswagen Poznań Piotr Olbryś powiedział, że redukcja zatrudnienia nie będzie się wiązać ze zwolnieniami stałej załogi.

"Naszym celem jest zabezpieczenie miejsc pracy nie tylko dzisiaj, ale i w przyszłości. Pracodawca na nasz wniosek m.in. zagwarantował odpowiednie środki na przygotowanie pracowników do pracy na nowych stanowiskach - mówimy tu o 15 mln zł na przekwalifikowanie w perspektywie do 2021 roku” – powiedział. Solidarność reprezentuje w VWP 7,5 tys. pracowników, co stanowi 70 proc. całej załogi.

Volkswagen Poznań to największy producent samochodów w Polsce. W ub. roku taśmy produkcyjne VWP opuściło 266,8 tys. samochodów. Spółka to także największy pracodawca w Wielkopolsce, zatrudniający w czterech zakładach produkcyjnych ponad 11 tys. osób.