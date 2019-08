Łódź, dzielnica Bałuty, aleja Włókniarzy – w tym miejscu można jechać 70 km/h. Jednak to właśnie tam fotoradar Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym uwiecznił kierowcę Nissana, który pędził 171 km/h. Do właściciela pojazdu skierowano wezwanie do wskazania osoby, która wówczas użytkowała samochód. Ten jednak zasłaniał się niepamięcią. Nie rozpoznał również twarzy kierowcy na zdjęciu.

Inspektorzy jednak się nie poddali. – Wytypowali potencjalnych sprawców i wystąpili o udostępnienie ich wizerunków do referatu dowodów osobistych. Okazało się, że samochód prowadził syn właściciela pojazdu. Po zgromadzeniu materiałów dowodowych, skierowano przeciwko ustalonemu sprawcy wykroczenia wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Łodzi – wyjaśnia GITD.

Sąd nie miał wątpliwości i zasądził grzywnę w wysokości 1200 zł. Poza tym na konto kierowcy trafiło 10 punktów karnych. A ponieważ przekroczenie prędkości miało miejsce w obszarze zabudowanym, sprawca stracił również prawo jazdy na trzy miesiące.