Fabryka FCA Powertrain w Bielsku-Białej po roku od uruchomienia produkcji nowych jednostek napędowych osiągnęła historyczny wynik. Z taśmy zjechał właśnie silnik benzynowy FireFly Turbo nr 100 000.

Nowa rodzina jednostek produkowanych na Śląsku obejmuje trzycylindrowy jednolitrowy silnik o mocy 120 KM i momencie obrotowym 190 Nm oraz konstrukcję czterocylindrową 1.3 o mocy 150 KM lub 180 KM i momencie obrotowym 270 Nm. W jednostkach po raz pierwszy zastosowano technologię MultiAir III. Silniki trafiają pod maskę Jeepa Renegade oraz Fiata 500X.

– Podobnie jak świetlik, od którego pochodzi ich nazwa, nowe silniki FireFly Turbo są najbardziej kompaktowymi i najczystszymi źródłami mocy montowanymi obecnie w samochodach marki Fiat – twierdzi koncern FCA i podkreśla, że pierwsze 100 tys. silników FireFly Turbo pozwoliło zaoszczędzić 1,5 tony CO 2 .

W fabryce silników FCA Powertrain w Bielsku-Białej od roku trwa produkcja dwóch nowych turbodoładowanych jednostek benzynowych. Wielkość inwestycji? Wcześniej mówiło się, że w grę wchodzi kwota ok. miliarda zł. FCA twierdzi, że nowa generacja silników FireFly Turbo 1,0 i 1,3 w konfiguracjach 3- i 4-cylindrowych jest nawet o 20 proc. bardziej oszczędna / Fiat / Maciek Feodorow

Z Bielska-Białej do pierwszej hybrydy Jeepa

Należący do FCA Jeep zaczyna pisać nowy rozdział w swojej historii i stawia na elektryfikację napędów. Do roku 2022 firma zaoferuje 10 samochodów hybrydowych i cztery w pełni elektryczne. A pierwszą w Europie hybrydą ładowaną z gniazdka będzie Renegade PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). W konstrukcji zespołu spalinowo-elektrycznego inżynierowie postawili właśnie na produkowany w Polsce silnik turbobenzynowy 1.3, który połączyli z jednostką elektryczną. W przypadku hybrydowego Renegade'a kierowca dostanie do dyspozycji 190 KM lub 240 KM.

Jeep Renegade PHEV / dziennik.pl

Dzięki nowej elektrycznej technologii napędu 4x4 eAWD trakcja na tylne koła nie jest zapewniona przez wał napędowy, ale przez silnik elektryczny. Pozwala to na rozdzielenie dwóch osi i niezależne sterowanie momentem obrotowym – zdaniem inżynierów ten sposób jest bardziej efektywny niż układ mechaniczny. Producent podkreśla, że w obu modelach typu PHEV napęd elektryczny na tył wydatnie podnosi sprawność podczas jazdy terenowej. Nowe rozwiązanie to także lepsze przyspieszenie (sprint do 100 km/h powinien trwać 7 sekund) i szybsza reakcja na gaz. Producent obiecuje również mniejsze zużycie paliwa oraz niższą emisję spalin (CO2 mniej niż 50 g/km). Na samych bateriach będzie można bezszelestnie przejechać do 50 km, z maksymalną prędkością 130 km/h.

Na rynku najmniejszy hybrydowy Jeep pojawić się ma na początku 2020 roku. Wyprodukowanie preseryjnych egzemplarzy nowego Jeepa Renegade PHEV jest planowane na 2019 rok. Inwestycja w uruchomienie produkcji nowego zespołu napędowego to ponad 200 mln euro.

Jeep Renegade to najpopularniejszy model amerykańskiej marki w Europie / dziennik.pl

A niedawno w zakładzie FCA w Melfi został wyprodukowany Fiat 500X numer 500 000. Rekordowy SUV włoskiej marki dostał pod maskę właśnie silnik benzynowy 1.3/150 KM z fabryki FCA na Śląsku.

Od 2014 roku ten crossover jest liderem swojego segmentu we Włoszech i cały czas znajduje się na liście top 10 w Europie.

240 tys. km przebiegu bez zadyszki

Inżynierowie twierdzą, że jednostki z serii FireFly są znacznie bardziej trwałe w porównaniu do propozycji konkurencji wspomaganej turbodoładowaniem. Silniki są zgodne z normą Euro 6/D-TEMP i wyposażone w filtr cząstek stałych benzyny (GPF). 75 tys. godzin wirtualnej analizy, 60 tys. godzin testów poza pojazdem i około 5 mln km przejechanych na różnych kontynentach mają być gwarancją wytrzymałości i niezawodności.