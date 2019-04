Policja w tym roku ostro dobrała się do skóry kierowców ze zbyt ciężką nogą. Od początku roku do 4 kwietnia funkcjonariusze drogówki zatrzymali już prawie 11 tys. praw jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o tzw. 50+ – wynika z najnowszych danych Komendy Głównej Policji, do których dotarł dziennik.pl. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku to niemal o 50 proc. więcej! Tylko podczas ostatniej akcji "Prędkość" zorganizowanej 1 kwietnia "prawko" przynajmniej na trzy miesiące za jazdę po mieście o ponad 50 km/h na szybko straciło 300 delikwentów. I to nie jest spóźniony żart na prima aprilis, a policja zapowiada jeszcze mocniejsze dokręcenie śruby.

– Wygląda na to, że kierowcy niczego się nie nauczyli i mimo intensywnych działań policji organizowanych od kilku miesięcy nadal notorycznie przekraczają dozwoloną prędkość. A ta ciągle jest najbardziej śmiercionośną przyczyną wypadków, których niestety notujemy więcej. Dlatego nie wykluczamy reakcji, która utemperuje niebezpieczne zachowania – powiedział dziennik.pl podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Ze wstępnych danych KGP wynika, że pierwszy kwartał 2019 roku zakończył się tragicznym bilansem – gorszym w porównaniu do trzech pierwszych miesięcy zeszłego roku. Mimo, że liczba wypadków (6050) i rannych (7147) jest na zbliżonym poziomie, to osób zabitych w tym roku jest o 15 proc. więcej (w tym roku zginęło już 626 ludzi). W 2018 roku kierowcy spowodowali 27,5 tys. wypadków. W tym do 6256 doszło przez zbyt wysoką prędkość. A zginęło w nich 778 osób – to 36 proc. wszystkich zabitych w wypadkach spowodowanych przez kierujących pojazdami.

– Na pewno, gdyby kierowcy jeździli zgodnie z przepisami, byli bardziej uważni wówczas nie musielibyśmy ich karać mandatami i zatrzymywaniem prawa jazdy. A tak nie pozostawiają nam wyboru – podkreśla przedstawiciel KGP. W ocenie policjanta zbyt szybka, często ofensywna jazda jest nie tylko zachowaniem nagannym z prawnego punktu widzenia, ale i po części moralnego.

– Taki kierujący może wzbudzać wśród innych uczestników ruchu skrajne odczucia – od strachu rozpoczynając na agresji kończąc. A agresja na drodze również wpisuje się na listę ciężkich grzechów polskich kierowców. Czego dowodem są nagrania spływające na specjalne skrzynki e-mail komend wojewódzkich policji. Takie materiały często są podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie – zauważył.

Agresja i prędkość prowadzą do tragedii

Potwierdzeniem słów policjanta mogą być alarmujące najnowsze wyniki badań psychologicznych kierowców, które dziś, w dzień grzeczności za kierownicą przytacza Instytut Transportu Samochodowego.

– Z badań przeprowadzonych przed trzema laty przez Instytut Transportu Samochodowego wynika, że ponad 80 proc. kierowców deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu zdarza im się obserwować agresywne zachowania na drogach tj. oślepianie światłami, niebezpieczne zmiany pasa ruchu lub wyprzedzanie, zajeżdżanie drogi, jazdę na zderzaku, nadużywanie klaksonu, ruszanie z piskiem opon, krzyki, obelgi itp. Jednocześnie tylko niewiele ponad 30 proc. badanych przyznaje, że im samym zdarzają się takie zachowania – mówi dziennik.pl Ewa Odachowska, psycholog z ITS.

Na domiar złego, nowe wyniki badań zrealizowanych przez ITS potwierdzają te negatywne zjawiska. Polscy kierowcy nadal mają dużą skłonność do podejmowania ryzykownych i agresywnych zachowań. Analiza wskazuje, że blisko 90 proc. badanych kierowców uważa krzyczenie na innych uczestników ruchu za wyraz agresji drogowej, ale tylko 40 proc. spośród nich wiąże takie zachowanie z ryzykiem. Pozostałe 50 proc. nie kalkuluje prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnego zagrożenia na skutek takiego zachowania.

Psychologowie ITS potwierdzili także występowanie luki świadomości – kierowcy dostrzegają agresję u innych uczestników ruchu drogowego, ale własnej już niekoniecznie. Co ciekawe rezultaty badań Instytutu są także zbieżne z obserwacjami psychologów w innych krajach. Stopień agresji oraz występowanie luki świadomości, wpływające na sposób prowadzenia pojazdów wiążą się m.in. ze stylem życia w danym kraju.

Badacze zwracają również uwagę, że niezależnie od szerokości geograficznej agresja wywołana zachowaniem innych użytkowników dróg, będąca nierzadko wynikiem własnego zachowania, ma ten sam mianownik – może prowadzić do sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu.

Uprzejmy dalej zajedzie

– Agresja na drodze może mieć wiele źródeł, począwszy od typu temperamentu predysponującego do takich zachowań, poprzez brak umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami, a skończywszy na przeżywaniu osobistych napięć, dlatego nie tylko w dniu grzeczności za kierownicą starajmy się okazywać życzliwość wobec innych użytkowników ruchu drogowego. Ustępujmy pierwszeństwa uprzywilejowanym, studźmy negatywne emocje uśmiechem, żartem i przyjacielskim gestem. Inni kierowcy odwdzięczą się nam tym samym – radzi Odachowska z ITS.

– Dzień grzeczności za kierownicą powinien przypomnieć wszystkim uczestnikom ruchu, jak ważny jest wzajemny szacunek na drodze. Nawet z pozoru mały gest tj. jak pomachanie drugiemu kierowcy, by włączył światła mijania może być niekiedy zbawienny – mówi dziennik.pl Joanna Susło, Yanosik. – Uprzejmość może przerodzić się w poprawę bezpieczeństwa. I nie tylko. Dla przykładu, takie zachowania jak wpuszczanie np. dwóch samochodów z drogi podporządkowanej kiedy tworzą się korki może nie tylko poprawić wzajemne stosunki na drodze, ale także znacznie usprawnić ruch w mieście. Pomagajmy sobie na trasie, informujmy o bieżącej sytuacji na drodze i dziękujmy za otrzymaną pomoc – skwitowała.

W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik podziękowali sobie na trasie ponad 169,2 mln razy.