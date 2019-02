Skoda VISION iV przenosi kierowców w nową erę motoryzacji. A przyszłość wcale nie jest taka odległa. Szefowie czeskiej marki jako jeden z priorytetów w rozwoju firmy wybrali właśnie napęd elektryczny i zapowiadają ponad 10 nowych samochodów na prąd. Pojawią się na rynku w ciągu 3 lat - listę premier zaplanowano aż do 2022 roku. A do rewolucji ma przyczynić się właśnie model Vision iV. Czym skusi kierowców?

Skoda VISION iV to dynamicznie narysowany pięciodrzwiowy SUV w stylu coupe / Skoda / ĹKODA AUTO

Vision iV to pierwszy samochód Skody zbudowany na uniwersalnej platformie MEB, która zaprojektowana została przez Volkswagena kilka lat temu na potrzeby aut z napędem elektrycznym. Z tej architektury skorzystają w pełni elektryczne pojazdy marki VW: I.D. Neo, Crozz, Buzz.

Atletycznie zbudowany elektryk Skody dostał 22-calowe koła zmodyfikowane pod względem aerodynamiki. Zamiast lusterek bocznych zastosowano kamerki, które przekazują obraz na ekrany w kokpicie – podobne rozwiązanie już wykorzystuje produkcyjne Audi e-tron.

Nowe dzieło stylistów Skody wprowadza też charakterystyczne elementy, które wyróżnią na drodze seryjne e-auta tej marki. Jednym z nich jest świetlna linia łącząca przednie reflektory wykonane w technice LED. Z tyłu na klapie bagażnika zamiast logo pojawi się duży napis "SKODA".

Skoda Vision E / Skoda

Możliwości napędu? Pierwszy elektryczny prototyp Skody, czyli Vision E (foto wyżej) pokazany w 2017 roku mógł rozpędzać się do 180 km/h. Konstruktorzy zastosowali w nim dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 225 kW (ponad 300 KM), a napęd trafiał na cztery koła. Akumulatory litowo-jonowe naładowane do pełna miały zapewniać do 500 km zasięgu.

Nowy prototyp Skody nie może wypaść gorzej przy parametrach "starszego brata".

Skoda Vision iV zadebiutuje na początku marca w czasie salonu samochodowego w Genewie.

Rok 2019 oznacza dla Skody wejście do epoki elektromobilności. 124 lata od założenia tej marki na rynku pojawi się Superb PHEV z napędem hybrydowym plug-in (ładowanie z gniazda zewnętrznego) i w 100 proc. elektryczne Citigo. W 2020 r. Skoda ruszy z produkcją pierwszych aut elektrycznych opartych na platformie MEB, takich jak prototypowy model Vision iV. Wiadomo też, że w ciągu najbliższych 4 lat producent zainwestuje około 2 mld euro w alternatywne układy napędowe i nowe usługi z zakresu mobilności. A do końca 2022 r. wprowadzi na rynek ponad 10 elektrycznych modeli.