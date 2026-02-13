Właśnie dlatego warto przyjrzeć się trzem filarom finansowania: Leasingowi Klasycznemu, Leasingowi Jak Abonament oraz Najmowi. Wybór między nimi zależy od Twoich priorytetów, a nasi specjaliści w Škoda Plichta pomogą Ci dobrać rozwiązanie, które najlepiej przysłuży się Twojej firmie.

Leasing Klasyczny – tradycyjna droga do własności

Škoda Leasing Klasyczny to sprawdzone rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy traktują samochód jako długofalową inwestycję i chcą wykupić pojazd po zakończeniu umowy. Jest to opcja dająca firmom poczucie stabilizacji i pełną kontrolę nad flotą.

W tym modelu to Ty ustalasz reguły gry. Możesz zdecydować się na opłatę wstępną w wysokości od 0 do 50%, co pozwala elastycznie sterować wysokością miesięcznej raty. Co ważne dla firm pokonujących duże dystanse, wybierając to finansowanie, nie musisz deklarować rocznego przebiegu kilometrów. Dzięki temu Twoja flota może pracować bez ograniczeń, a Ty korzystasz z wymiernych korzyści podatkowych, wliczając raty w koszty uzyskania przychodu.

Leasing Jak Abonament – Niskie raty i wolność wyboru

Dla przedsiębiorców, którzy cenią nowoczesność i chcą regularnie odświeżać swoją flotę, idealną alternatywą jest Leasing Jak Abonament. Jego konstrukcja opiera się na spłacie jedynie prognozowanej utraty wartości pojazdu, a nie całej jego ceny. W efekcie miesięczne raty są znacznie niższe niż w modelu klasycznym.

To rozwiązanie oferuje niezwykłą elastyczność na finiszu umowy. Dopiero pod koniec okresu finansowania (zazwyczaj od 2 do 4 lat) decydujesz, czy spłacasz pozostałą kwotę i zatrzymujesz auto, czy po prostu zwracasz je do salonu i wyjeżdżasz kolejnym, fabrycznie nowym modelem. W Škoda Plichta dbamy o Twój czas – decyzję o przyznaniu finansowania w tym modelu możesz uzyskać nawet w ciągu 60 minut.

Najem – maksymalny komfort i wszystko w jednej opłacie

Škoda Najem to propozycja dla tych, którzy chcą skupić się wyłącznie na prowadzeniu biznesu, a obsługę pojazdu zostawić profesjonalistom. W zamian za stałą miesięczną opłatę, niezależną od stóp procentowych, otrzymujesz nie tylko auto, ale kompleksowy pakiet usług.

Decydując się na Najem w Škoda Plichta, zyskujesz pełną obsługę serwisową (naprawy, przeglądy, części), ubezpieczenie, Assistance oraz auto zastępcze bez limitu kilometrów w razie awarii lub szkody. Nie musisz martwić się o niespodziewane koszty napraw czy amortyzację pojazdu – wszystko jest zawarte w stałej racie. Po zakończeniu kontraktu (trwającego od 2 do 4 lat dla marki Škoda) po prostu zwracasz pojazd i możesz wynająć kolejny, ciesząc się nieustanną mobilnością.

Które rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojej firmy?

Decyzja o wyborze finansowania powinna być poparta analizą potrzeb i stylu eksploatacji auta.

Leasing Klasyczny jest najlepszym wyborem, gdy zależy Ci na własności i planujesz intensywne użytkowanie auta bez limitów kilometrów.

jest najlepszym wyborem, gdy zależy Ci na własności i planujesz intensywne użytkowanie auta bez limitów kilometrów. Leasing Jak Abonament sprawdzi się idealnie, gdy priorytetem jest niska rata i możliwość regularnej wymiany samochodu na nowszy.

sprawdzi się idealnie, gdy priorytetem jest niska rata i możliwość regularnej wymiany samochodu na nowszy. Najem to rozwiązanie bezkonkurencyjne pod względem wygody i pełnej przewidywalności kosztów, gdzie jedna opłata pokrywa niemal wszystkie aspekty eksploatacji.

Gdzie znaleźć Škoda Plichta i dlaczego to ma znaczenie dla Twojej firmy?

W Škoda Plichta stawiamy na realne doradztwo, a nie gotowe schematy. W naszych salonach w Gdańsku, Gdyni, Wejherowie i Toruniu doświadczeni doradcy flotowi przeprowadzają przedsiębiorców przez cały proces wyboru finansowania – od analizy sposobu użytkowania auta, przez porównanie dostępnych form leasingu i najmu, aż po precyzyjne dopasowanie parametrów umowy. Na miejscu wspólnie ustalamy m.in. wysokość opłaty wstępnej, liczbę rat, okres finansowania czy limit kilometrów, tak aby rozwiązanie było dopasowane do specyfiki branży i planów rozwoju firmy. Dzięki lokalnej dostępności i decyzyjności w salonach proces przebiega szybciej, a Ty zyskujesz pewność, że wybrane finansowanie faktycznie wspiera Twój biznes – zamiast go ograniczać.

Skorzystaj z oferty Škoda Plichta już dziś!

Wejdź na skodaplichta.pl, gdzie możesz nie tylko znajdziesz auta dostępnych od ręki, ale również skorzystasz z intuicyjnych kalkulatorów online, które pozwolą Ci samodzielnie sprawdzić różne warianty finansowania. Odwiedź nasz salon, porozmawiaj z naszym ekspertem i wybierz swoją nową Skodę już dziś!