Renault rośnie na świecie. Jak radzi sobie w Polsce?

Renault to najpopularniejsza francuska marka na świecie. Francuski biznes globalnie urósł w 2025 roku o 3,2 procenta rok do roku i choć sprzedaż w Europie skurczyła się w porównaniu z 2024 rokiem, polski rynek zanotował 2,6-procentowy wzrost. Na całym świecie, Renault sprzedało blisko 1,63 miliona pojazdów. Oznacza to, że średnio co minutę 186 aut wyjeżdżało z salonów marki.

Imponujący wynik to w większości zasługa klientów na Starym Kontynencie, choć Francuzi są dumni z tego, jak biznes rośnie poza granicami Europy. Polska na tle innych krajów odnotowała solidne rezultaty. Klienci nad Wisłą kupują coraz więcej hybryd, a bestsellerem pozostaje mały SUV z wyrobioną mocną marką - szczególnie wśród klientów indywidualnych.

Renault sprzedaje coraz więcej aut. Oto wyniki za 2025 rok

Sprzedaż aut osobowych marki Renault w Polsce wzrosła o 2,6 proc. rok do roku, a ponad jedna piąta klientów wybierała wersje hybrydowe. W segmencie lekkich samochodów dostawczych Renault utrzymało pozycję lidera rynku, choć ta statystyka zakłada wyłączenie pickupów z obliczeń.

W 2025 roku Renault sprzedało w Polsce 22 201 samochodów osobowych – o 572 sztuk więcej niż rok wcześniej. Modele z napędem hybrydowym HEV stanowiły 23 proc. całkowitej sprzedaży w tym segmencie, co potwierdza rosnące znaczenie zelektryfikowanych układów napędowych w ofercie marki.

Renault Captur hitem, hybrydy coraz mocniejsze

Wzrost odnotowano m.in. w segmencie B SUV. Renault Captur, czyli dotychczasowy bestseller marki, umocnił swoją pozycję i zwiększył sprzedaż o 16,6 proc., osiągając wynik 7 338 egzemplarzy i zajmując 4. miejsce w swojej klasie. Co istotne, model był szczególnie popularny wśród klientów indywidualnych - "Kowalscy" kupili 4 424 sztuki, co dało 3. miejsce w tym kanale i wzrost o 4 proc. r/r. Ponad 12 proc. sprzedaży Captura stanowiły wersje hybrydowe HEV.

O 16% wzrosła też sprzedaż Renault w segmencie C SUV (Renault Arkana, Austral, Symbioz). Jednocześnie zwiększył się udział wersji hybrydowych - w tym segmencie modele z napędem HEV stanowiły już ponad połowę ogólnego miksu sprzedaży.

W ciągu dziewięciu miesięcy od debiutu rynkowego sprzedano w Polsce ponad 753 egzemplarze elektrycznego Renault 5 E-Tech electric. W 2025 roku na rynek trafiły także Renault 4 E-Tech electric oraz nowe odsłony Australa i Espace.

Renault Master numerem jeden wśród aut dostawczych

W segmencie lekkich samochodów dostawczych Renault zajęło 3. miejsce z wynikiem 10 864 sprzedanych pojazdów i udziałem rynkowym na poziomie 15,3 proc. Jednocześnie marka pozostała TOP1 rynku samochodów dostawczych po wyłączeniu pickupów. Renault Master już ósmy rok z rzędu utrzymał pozycję lidera w segmencie H VAN. W klasie minibusów Renault Trafic po raz czwarty z rzędu zajął 1. miejsce.

Renault od 18 lat pozostaje również liderem rynku samochodów modyfikowanych. Największy udział w sprzedaży zabudów mają pojazdy z nadwoziem typu skrzynia z plandeką, auta do przewozu osób z niepełnosprawnością, kontenery, w tym izotermiczne i chłodnicze, a także skrzynie otwarte i wywrotki.

Renault ma ambitne plany na 2026 rok

Jak zapowiada się 2026 rok dla francuskiej marki? Nowa, szósta generacja Renault Clio ma kontynuować ekspansję rynkową dzięki odświeżonemu designowi, ulepszonym napędom i nowym technologiom. Zapowiedziano także premierę Renault Megane w roku modelowym 2026. Chodzi o model elektryczny, który przejdzie gruntowną modernizację.

W segmencie dostawczym poszerzona gama nowego Mastera ma przełożyć się na dalszy wzrost sprzedaży. Pod koniec roku zadebiutuje nowy Trafic – pierwszy model marki zaprojektowany w architekturze SDV (Software Defined Vehicle) z technologią 800 V, umożliwiającą szybkie ładowanie i zasięg do 450 km w cyklu WLTP. Kontynuowana będzie także elektryfikacja osobowej gamy. Zamówienia na Twingo E-Tech zostaną otwarte pod koniec roku, co ma wzmocnić obecność Renault w segmencie przystępnych cenowo aut elektrycznych.

Oto bestseller Renault w Polsce. Tyle kosztuje Captur

Renault Captur pozostaje najlepiej sprzedającym się modelem francuskiej marki w Polsce. W 2025 roku na drogi wyjechało 7338 egzemplarzy tego miejskiego SUV-a, czyli o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponad 12 proc. sprzedaży stanowiły wersje hybrydowe, a Captur uplasował się na 4. miejscu w segmencie B-SUV.

Bestseller zyskał właśnie nową wersję napędową - zamiast dotychczasowego silnika 1.0 o mocy 100 KM, w gamie pojawia się nowy, turbodoładowany motor 1.2 Eco-G generujący 120 KM. Jednostka może pracować zarówno na benzynie, jak i LPG i współpracuje z 6-biegową skrzynią manualną. Dzięki dwóm zbiornikom (48-litrowemu na benzynę oraz 50-litrowemu na gaz), zasięg podawany przez producenta wynosi nawet 1400 km bez konieczności tankowania.

Deklarowane zużycie LPG wynosi 7,2 l/100 km. Przy obecnych cenach autogazu przejechanie 100 km ma kosztować około 20 zł. Dla porównania, wariant benzynowy spalający średnio 5,9 l/100 km generuje koszt przekraczający 33 zł na każde 100 km przy tankowaniu benzyny 95. Nowy silnik zapewnia także nieco lepszą dynamikę – sprint od 0 do 100 km/h trwa 12 sekund, czyli o sekundę krócej niż w przypadku poprzedniej jednostki.

Ile kosztuje Renault Captur? Cennik francuskiego B-SUV-a w wersji Evolution Eco-G 120 startuje z poziomu 95 000 zł. To dokładnie tyle samo, ile wynosi cena odmiany z silnikiem 1.0 o mocy 115 KM bez instalacji LPG.

