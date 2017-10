Wyboru zwycięskich prac dokonało jury, w którego składzie znaleźli się: Kevin Rice, dyrektor europejskiego centrum designu Mazdy i Luca Zollino, Lead Designer w europejskim centrum designu Mazdy oraz polscy projektanci: prof. Jerzy Porębski, Maja Ganszyniec i Paweł Miszewski; analityk trendów w dziedzinie designu i innowacji - Zuzanna Skalska; dziennikarze - Anna Grużewska i Filip Niedenthal oraz bloger - Michał Mazur.

Zgłoszone do konkursu prace musiały cechować innowacyjność, funkcjonalność, wysoki poziom estetyczny oraz spójność z filozofią projektowania Mazdy - KODO: Dusza Ruchu. Zdaniem jury te kryteria najpełniej zrealizował projekt "Wyłącz się do życia" (kategoria Człowiek) autorstwa Marka Kasperka. Praca otrzymała tytuł Grand Prix, a jej autor nagrodę w wysokości 15 tys. złotych.

"Wyłącz się do życia" - GRAND PRIX i pierwsze miejsce w kategorii: Człowiek. Autor: Marek Kasperek / Mazda

"Wyłącz się do życia" to projekt, który stanowi odpowiedź na jedno z wyzwań świata przyszłości - w jaki sposób przywrócić bliski, emocjonalny kontakt pomiędzy ludźmi w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie. Autor zaprojektował biżuterię - komplet pierścionków będących przykładem nowoczesnego wzornictwa, cechującego się prostotą i funkcjonalnością. Ich zbliżenie powoduje odcięcie ich użytkowników od sygnałów oraz informacji płynących z wirtualnej rzeczywistości oraz nowoczesnych mediów.

W dynamicznych kształtach i przeznaczeniu obrączek - widać inspirację KODO, a więc "nasycenie życiem". To bez wątpienia jedna z rzeczy osobistych, które mogą okazać się nieodłącznym elementem naszego życia codziennego w 2037 roku.

Główną nagrodę w kategorii Przestrzeń i 10 tys. złotych otrzymał Filip Król za projekt wnętrza Mazdy przyszłości. - Projekt Post-Automotive to przestrzeń, która pobudza nasze zmysły, zaprasza nas do środka, inspiruje swoją otwartością, wdziękiem i dynamiką linii i kształtów. To przede wszystkim dzieło człowieka stworzone z myślą o innym człowieku, estetyczna przestrzeń osobista, która inspiruje i sprawia przyjemność. Z takim otoczeniem możemy się utożsamiać i zawiązać głębszą więź, co jest istotą podejścia Mazdy do kwestii projektowania. Na szczęście wnętrze samochodu za 20 lat nadal będzie komfortowe, przyjazne oraz piękne - uzasadniał wybór jury Luca Zollino.

"Post-automotive" - pierwsze miejsce w kategorii: Przestrzeń. Autor: Filip Król / Mazda

W kategorii Znak pierwsze miejsce i 10 tys. złotych przypadło Oldze Winiarczyk, która otrzymała nagrodę za kreatywny, nowatorski i zaskakujący system znaków służący do kontaktu z samochodem w 2037 roku. Nowe ikony to w tym przypadku przede wszystkim nowe funkcje, które mogą prawdopodobnie pojawić się w naszych samochodach za 20 lat. Projekt "Towarzysz" to tak naprawdę nowy język komunikacji ze środkiem transportu i rozwiązanie przyszłości, które może przyczynić się do stworzenia głębszej niż dotychczas relacji pomiędzy użytkownikiem, a jego środkiem transportu.

"Towarzysz" - pierwsze miejsce w kategorii: Znak. Autorka: Olga Winiarczyk / Mazda

Jury Mazda Design 2017/37 podjęło decyzję o przyznaniu dodatkowego wyróżnienia Kacprowi Radziszewskiemu za projekt "Emergent", a więc propozycji symbiozy człowieka oraz rozproszonej sztucznej inteligencji, która leczy oraz zabezpiecza ludzkie ciało. Ta praca zgłoszona w kategorii Człowiek zdaniem jury stanowi niezwykle oryginalną propozycję designu w służbie ludzkiego zdrowia i życia. Uwzględniając kierunek rozwoju technologii w najbliższych latach, daje nowatorskie rozwiązanie problemu uszkodzeń i regeneracji ludzkiego organizmu.

"Emergent" - wyróżnienie w kategorii: Człowiek. Autor: Kacper Radziszewski / Mazda

Wszystkie prace nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie będzie można zobaczyć od 3 do 8 października 2017 r. na specjalnej wystawie podczas Łódź Design Festival, gdzie zaprezentowane zostaną również inne, wybrane projekty z tegorocznej edycji, a także najlepsze realizacje z lat poprzednich.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom na uroczystej gali, która odbędzie się 7 października 2017 roku podczas ŁDF. Wówczas poznamy również nazwisko pierwszego laureata nagrody Mazda Design Award 2017 dla autora najciekawszego polskiego projektu zrealizowanego w ciągu ostatnich 3 lat. Jej wartość to aż 50 tys. złotych.