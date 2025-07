Poważnym błędem wspólnej polityki w ramach Unii Europejskiej było wprowadzenie regulacji Zielonego Ładu bez ich późniejszej, odpowiedniej implementacji. Dziś odciska to bardzo silne piętno na europejskim przemyśle. Na poziomie unijnym podjęto decyzję, że stajemy w szranki z liderami z Azji i USA, ale skupiono się na samych regulacjach, a nie na skutecznym wprowadzaniu tych rozwiązań w życie – czyli właściwym wspieraniu rozwoju rynku. Kiedy pojawiły się problemy, zaczęła się dyskusja, czy obrany kierunek jest właściwy. W mojej opinii, na obecnym etapie ta dyskusja jest już bezprzedmiotowa.

Automotive: trend jest jednoznaczny, zmiana napędów będzie postępować

Kierunek globalnych i europejskich trendów jest oczywisty: zmiana napędowa będzie postępować, jest to absolutnie pewne. Zresztą raport Draghiego nie polemizuje z celami i założeniami Zielonego Ładu! On uzmysławia, że my dziś ten wyścig jako Europa przegrywamy właściwie na każdym froncie, zwłaszcza tu, w Europie Środkowo-Wschodniej, i musimy wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Nie mamy już czasu na dalszą zwłokę. Do tej pory poprzez ambitne regulacje połączone z brakiem ich właściwej implementacji kreowaliśmy rynek idealny dla graczy spoza UE. To trzeba zmienić.

Założenia Zielonego Ładu pozostają właściwe. Właściwy był też moment, aby włączyć się w globalny wyścig, którego celem była i jest zmiana nie tylko w obszarze napędowym, ale na znacznie szerszym polu nowoczesnego przemysłu i technologii. Dziś w sektorze automotive budżety na cyfryzację, wykorzystanie sztucznej inteligencji m.in. w tworzeniu pojazdów autonomicznych, są wielokrotnie większe niż środki przeznaczane na zmianę napędową. Tu rozgrywa się bardzo ostra batalia.

Rynek automotive: Nie twórzmy Europy kilku prędkości

Wśród decydentów UE konieczna jest refleksja, że w obecnym modelu transformacji tempo zmian w krajach Europy Zachodniej zdecydowanie różni się od tempa w naszej części Unii. Mamy do czynienia z Europą dwóch prędkości.

Myślę jednak, że sektor motoryzacyjny w Polsce i Europie nigdy w historii nie stał przed tak wielką szansą na jakościowy skok. Aby ją wykorzystać, potrzebne są znaczne i odważne inwestycje w rozwój nowej mobilności. Przy naszych zasobach naukowych i intelektualnych, przy doświadczeniu naszych kadr, sukces jest na wyciągnięcie ręki.

