Reklama

W ciągu zaledwie kilku godzin zrobiło się biało dookoła. W połowie grudnia spadło tak dużo śniegu w Warszawie, że niełatwo było poruszać się po zasypanych chodnikach. Dla pieszego czy kierowcy to fatalna pogoda. Nawet w centrum miasta kierowcy zakopywali się podczas próby wjazdu w kompletnie zasypane wolne miejsca postojowe.

Zapewne niejeden zmotoryzowany marzył wówczas o napędzie 4x4, by sprawnie przedzierać się przez śnieg. A o taki łatwo w Suzuki. W testowym egzemplarzu Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet mild Hybrid zainstalowano znany od lat napęd ALLGRIP SELECT.

Suzuki S-Cross z napędem 4x4 ALLGRIP SELECT kontra atak zimy

Na zasypanych parkingach i bocznych drogach napęd ALLGRIP SELECT sprawdził się znakomicie. By sprawnie pokonać śnieg nie trzeba było nawet włączać trybu do jazdy zimą (jednym pokrętłem przy dźwigni do zmiany biegów można wybrać jeden z czterech trybów pracy napędu: auto, sport, snow oraz lock).

Reklama

Samochód dziarsko ruszał przed siebie jakby śnieg nie istniał. Kierowcy innych aut nie bez powodu spoglądali z zazdrością. Dla pewności skorzystaliśmy też z okazji, by ruszyć z miejsca na ośnieżonym podjeździe. To również żaden problem (łatwo o wrażenie, że w trybie snow trakcja jest minimalnie lepsza). Nowe opony zimowe dobrze wgryzały się w podłoże a Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet mild Hybrid konsekwentnie parło do przodu lekko zarzucając tyłem. Wszystko pod kontrolą!

Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD, czyli co to za auto i napęd?

Suzuki S-Cross to jeden z najprzystępniejszych cenowo samochodów z bardzo udanym dołączanym napędem na wszystkie koła. Na co dzień w normalnej jeździe zwykle aktywny jest napęd przedni. Napęd na wszystkie koła ALLGRIP SELECT ze sprzęgłem wielopłytkowym sterowanym elektronicznie dołącza się automatycznie (uwzględniając informacje z ABS, ESP czy czujnika skrętu kierownicy), by wspomóc kierowcę i odpowiednio rozdzielać moment obrotowy (tryb auto, sport, snow). Przewidziano także opcję blokady (lock), aby napęd pracował w trybie 50:50 (limit prędkości).

ALLGRIP SELECT przyda się, by sprawnie poruszać się np. po zasypanych śniegiem drogach czy parkingach i łatwo ruszać z miejsca. Ale nie łudźmy się. Napęd nie uchroni przed poślizgiem, gdy kierowca ma w sobie więcej woli brawury niż rozsądku. Gdy już do niego dojdzie trzeba zachować spokój i bronić się dozując gaz oraz kontrując kierownicą.

Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD, ta hybryda jest oszczędna

Napęd ALLGRIP to konstrukcja znana od dawna. Mniej znany jest układ miękkiej hybrydy 48V SHVS, czyli synchroniczny silnik elektryczny (alternator z rozrusznikiem - ISG), przetwornica 12V-48V, akumulator litowo-jonowy (producent nie podaje pojemności) oraz turbodoładowany silnik benzynowy 1,4 l (129 KM mocy i 235 Nm momentu obrotowego) z intercoolerem i elektrycznie sterowanym układem zmiennych faz rozrządu. Zelektryfikowaną konstrukcję dodano, aby wspomagać silnik spalinowy (prócz pracy na biegu jałowym) i odzyskiwać energię podczas wytracania prędkości oraz ograniczać zużycie paliwa. Jak to działa w codziennym użytkowaniu?

Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD w codziennym użytkowaniu?

Misterna konstrukcja napędu oznacza według producenta średnie zużycie benzyny na poziomie 5,8-5,9 l na 100 km. W zimowych mroźnych warunkach testowa średnia to ok. 7 l co jest bardzo dobrym wynikiem uwzględniając niską temperaturę, opony zimowe, włączone ogrzewanie i częste interwencje napędu na wszystkie koła. Nie nastawialiśmy się na bardzo oszczędny tryb jazdy, tylko poruszaliśmy się w tempie innych kierowców. Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet zaskakująco dobrze reagowało na wciśnięcie pedału gazu, więc bardzo rzadko był dociskany do podłogi.

Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD, miękka hybryda jest komfortowa i przestronna

Na komfort trudno narzekać. Silnik nie irytuje nadmiernym hałasem a wyciszenie jest wystarczające do spokojnej rozmowy podczas jazdy z prędkością autostradową. Nie słychać także pracy zawieszenia zestrojonego z myślą o możliwie najwyższym komforcie jazdy po kiepskich drogach. Suzuki bardzo dobrze izoluje od dziur, progów zwalniających, zapadniętych studzienek i innych nierówności. Ceną za to jest nieznaczna tendencja do bujania nadwozia (szczególnie gdy szybciej pokonamy "śpiącego policjanta"). To jedyna niedogodność, gdyż opanowano nadmierne przechylanie przy ostrzejszej jeździe w ciasnych łukach (Suzuki nie zachęca do brawurowej jazdy).

O dynamiczną jazdę nie jest tak łatwo ze względu na siedzenia ze skromnym podparciem bocznym i zbyt krótkim siedziskiem. Fotele są relatywnie twarde (co nie przeszkadza w dłuższej podróży) i nieco za wąskie. W kabinie miejsca jest sporo dla czterech dorosłych osób i ich bagaż (bagażnik z regulowaną podłogą). Szkoda, że nie każda doładuje swój telefon. Wiek konstrukcji Suzuki S-Cross zdradza liczba gniazd USB. W samochodzie zainstalowano tylko jedno gniazdo z przodu w konsoli wykonanej z twardego tworzywa (materiał króluje w całej kabinie samochodu, którą wykonano bardzo starannie).

Suzuki S-Cross, czyli co sprawuje się najlepiej, a co irytuje

Określenie sprawdzona konstrukcja nie jest na wyrost. Testowane Suzuki S-Cross to mocno zmodernizowany pojazd, który po raz pierwszy pojawił się na rynku w 2013 r. (wówczas używano nazwy SX4 S-Cross). Pod koniec 2021 r. firma zaprezentowała odnowioną wersję (łatwo ją poznać po nowej stylizacji masywnego przodu) z nowymi układami napędowymi, wzbogaconym wyposażeniem (m.in. pełne oświetlenie LED, nowe radio z Android Auto i Apple CarPlay oraz ekranem o przekątnej 9 celi) i nowocześniejszymi układami asystującymi kierowcę. Wśród nich najlepiej sprawuje się zestaw kamer 360 st. Najsłabszym jest aktywny tempomat z bardzo wrażliwym układem asystenta pasa ruchu i przypomnieniem o trzymaniu kierownicy (najlepiej go od razu wyłączyć by nie irytował).

Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD i opinia

Suzuki S-Cross dowodzi, że nie trzeba zmieniać platformy, by stworzyć porządny i solidny samochód. Wystarczyło, by znana od lat konstrukcja otrzymała nowoczesne oświetlenie, udany napęd hybrydowy i efektowniejszą stylizację by stała się dobrą inwestycją na lata. Atutem odnowionego Suzuki S-Cross jest także napęd na wszystkie koła, który sprawdzi się nie tylko w warunkach zimowych. Zdecydowanie warto rozważyć nieduży japoński SUV.

Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD, cena i gwarancja

Samochód z manualną przekładnią i napędem na wszystkie koła dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia: Premium i Elegance. Za Premium należy zapłacić 123 900 zł. Dopłata do Elegance wynosi 10 tys. zł.

Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD objęto 3-letnią gwarancją. Można ją przedłużyć maksymalnie o dwa lata bez limitu km. Rozszerzona gwarancja kosztuje 2,3 tys. zł. Finansowanie w kredycie (cztery warianty: 50/50, 3x33, 4x25, 5x20) lub leasingu (warunki indywidualnie określone u dilera Suzuki).

Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD, pojemność bagażnika, wymiary i dane techniczne

Napęd (paliwo) Hybryda 48V - benzyna Pojemność/ cylindry/ zawory 1,4 l/ rzędowy/ 16 Maks. moc napędu spalinowego/ obroty 129 KM/ 5500 Maks. moment obrotowy/ obroty 235 Nm / 2000-3000 Rodzaj napędu Przedni + dołączany tylny Przekładnia Manualna 6b Przyspieszenie 0-100 km/h 10,2 s Prędkość maksymalna 190 km/h Średnie zużycie paliwa (dane fabryczne) 5,8-5,9 Średnia emisja CO2 (dane fabryczne) 132-133 Norma emisji spalin Euro 6d Wymiary (długość/ szerokość/ wysokość) * 4300/1785/1580 mm Rozstaw osi 2600 mm Bagażnik 362 l Zbiornik paliwa 47 l Masa własna 1285 kg

* Szerokość bez lusterek