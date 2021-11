Skoda Karoq to SUV czeskiej marki mniejszy niż Kodiaq. Jego nazwa pochodzi z języka alaskiego ludu Alutiiq i oznacza "samochód strzałę". Od 2017 r. trafił w gust ponad 500 tys. kierowców, a w 2020 r. i w I połowie 2021 r. był najlepiej sprzedającym się SUV-em Skody. W gamie marki ustąpił jedynie królowej Octavii. Jakim cudem?

Pokład Karoqa Skoda obdarzyła praktycznymi talentami. W obu rzędach wygospodarowano ponadprzeciętną ilość miejsca na nogi, nad głowami i na szerokości ramion. Z przodu można się rozsiąść, a z tyłu wygodnie będzie pasażerom o wzroście 186 cm. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadł też obszerny i funkcjonalny bagażnik (pojemność od 521 do 1630 l). W połączeniu z opcjonalnym systemem VarioFlex, przestrzeń ładowni jest zmienna i pomieści od 479 do 588 l (dwa zewnętrzne fotele są przesunięte o 150 mm w przód); 1810 l po wyjęciu siedzeń.

Skoda Karoq 2022 bardziej zadziorna

Teraz Czesi ponownie napięli łuk i są gotowi do wypuszczenia strzały ze znacznie ostrzejszym grotem. Oto Skoda Karoq w nowej odsłonie…

Skoda Karoq po modernizacji stylistycznie nawiązuje do dłuższego o 30 cm modelu Kodiaq. Przednia część dostała większą bardziej pionową, sześciokątną osłonę chłodnicy złożoną z podwójnych żeber – teraz grill jest szerszy niż u poprzednika.

Nowe spojrzenie to bardziej przymrużone niż u poprzednika reflektory, które sięgają czarnej ramki atrapy chłodnicy. Wysmuklony design podkreślają przeprojektowane światła do jazdy dziennej, które teraz składają się z dwóch oddzielnych części. Poniżej znajdują się światła przeciwmgielne lub, w wyższym standardzie, osobny moduł LED. W ocenie projektantów taka lokalizacja pozwoliła utworzyć charakterystyczne "czterookie" światła do bezpiecznej jazdy po zmroku.

Skoda Karoq w nowej odsłonie - kiedy w Polsce?

Karoq zmienił się też z tyłu. Najbardziej zauważalną nowością są węższe światła w kształcie wyostrzonego C, które kształtem i krystaliczną grafiką nawiązują do lamp z odmłodzonego Kodiaqa. Do tego styliści zafundowali dłuższy spojler i przeprojektowany zderzaka z czarnym dyfuzorem.

Skoda Karoq i wnętrze

Wnętrze także awansuje o poziom wyżej. Wita nowymi materiałami i bogatszym wyposażeniem z zakresu bezpieczeństwa czy multimediów.

Nowa Skoda Karoq w całości zadebiutuje 30 listopada. Do Polski wjedzie w I kwartale 2022 roku.