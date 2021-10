Toyota bZ4X w wersji produkcyjnej wjeżdża na drogi. Tym samym japońska marka dołącza do elektrycznego wyścigu i wjeżdża do najdynamiczniej rozwijanego się segmentu rynku motoryzacyjnego. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Toyota bZ4X powstała na specjalnie opracowanej platformie e-TNGA. Z tej samej architektury niebawem skorzystają kolejne auta różnych segmentów i z odmiennymi rozstawami osi oraz wymiarami nadwozia. Do 2025 roku firma planuje wprowadzić 15 modeli w 100 proc. bateryjnych, w tym siedem z linii "bZ" (od strategii beyond Zero), które powstaną wspólnie z Suzuki, Subaru, Daihatsu i chińskim BYD. Łącznie na rynku ma zadebiutować przeszło 70 zelektryfikowanych nowości. W Europie do 2025 roku przełoży się to na ponad 70 proc. udziału aut hybrydowych w całej gamie. Ponad 10 proc. będą stanowić hybrydy plug-in, a kolejne 10 proc. – auta bezemisyjne, zarówno z napędem elektrycznym na baterie, jak i napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Toyota bZ4X kontra RAV4, Yaris Cross i Corolla

bZ4X pod względem stylistyki właściwie nie odbiega od prototypu pokazanego wiosną 2021 roku. Nowy gracz to układ płaskich powierzchni i ostrych krawędzi. Sylwetka przypomina wyżej zawieszone coupe z piątką drzwi. Przód pozbawiono grilla dobrze znanego z aut spalinowych, a zamiast tego skrywa układ czujników, świateł i elementów aerodynamicznych.

Toyota bZ4X ma niemal 4,7 m długości, czyli o 9 mm więcej niż RAV4. Elektryk jest też o 85 mm niższy (1650 mm wysokości), ma krótsze zwisy, a jego rozstaw osi jest o 160 mm większy (sięga 2850 mm). Linia maski przebiega o 50 mm niżej.

Promień skrętu wynosi 5,7 m, czyli bZ4X jest w stanie zawrócić na niemal 12 m. Niemal tak jak Toyota Yaris Cross czy Corolla.

Toyota bZ4X - pojemność bagażnika

Nowa platforma pozwoliła projektantom zaszaleć z planowaniem wnętrza. Duży rozstaw osi, akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu przełożyły się na przestronność kabiny na poziomie limuzyny Camry, płaską powierzchnię pod stopami i obniżenie środka ciężkości tak ważnego dla właściwości jezdnych. Producent zapewnia, że dystans między przednimi a tylnymi fotelami na wysokości bioder wynosi aż metr.

Bagażnik z regulowaną podłogą to 452 l pojemności.

Toyota bZ4X - jakie materiały we wnętrzu?

W kabinie króluje wielki tablet. Wnętrze wykończono miękkimi tkaninami, są też satynowe wstawki. Tablica rozdzielcza przebiega nisko, a ekran na linii wzroku ponad kołem kierownicy ma pozwolić odczytać informacje przy niewielkim ruchu oczami. Wśród opcji przewidziano panoramiczny dach.

Toyota bZ4X - moc, osiągi, dane techniczne

Toyota bZ4X w bazowej wersji z napędem na przednią oś to silnik elektryczny o mocy 204 KM (265 Nm momentu obrotowego). Samochód od 0 do 100 km/h przyspieszy w 8,4 s.

Auto z napędem 4x4 to 217 KM oraz 336 Nm momentu obrotowego. Zastosowano tu dwa silniki elektryczne o mocy 80 kW – jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej. Układ XMODE, opracowany razem z Subaru, może być dostosowany do warunków panujących na drodze – jazdy w śniegu i błocie, jazdy w głębokim śniegu i błocie (poniżej 20 km/h) oraz w trybie Grip Control do jazdy w trudniejszym terenie (poniżej 10 km/h). Przyspieszanie bZ4X 4x4 od 0 do 100 km/h trwa 7,7 s.

Toyota bZ4X - zasięg, ładowanie i bateria o znikomej degradacji

Litowo-jonowa bateria o 71,4 kWh pojemności ma zapewnić ponad 450 km zasięgu (zgodnie z normą WLTP). A z takim zapasem można już trochę oddalić się od domu. Do tego jest jeszcze funkcja one-pedal, która pozwala kierowcy przyspieszać i zwalniać (hamowanie rekuperacyjne) głównie przez operowanie pedałem "gazu".

Naładowanie do poziomu 80 proc. można osiągnąć w 30 minut przy użyciu systemu szybkiego ładowania o mocy 150 kW (CCS2). Toyota obiecuje, że po 10 latach lub 240 tys. km, w zależności, co nastąpi pierwsze, pojemność akumulatora zmniejszy się najwyżej o 10 proc.

Panele słoneczne na dachu (opcja) mają zwiększać zasięg bZ4X. Dach solarny pracuje zarówno, gdy zapłon jest włączony, jak i wyłączony. Toyota szacuje, że jest on w stanie zgromadzić w ciągu roku energię pozwalającą przejechać dodatkowe 1800 km.

Koniec kierownicy, złap na wolant

Szoferkę zdominowała nisko poprowadzona deska z wielkim ekranem dotykowym w centrum. Wyświetlacz przed kierowcą odsunięty aż pod szybę prezentuje najważniejsze komunikaty. Jednak największą bombą jest rezygnacja z tradycyjnej, okrągłej kierownicy – zastąpił ją nowy wolant o specjalnie opracowanym kształcie. Jak się tym posługiwać?

bZ4X będzie pierwszym modelem Toyoty z układem kierowniczym łączącym wolant z systemem steer-by-wire. W ocenie konstruktorów, rozwiązanie takie daje prowadzącemu większą kontrolę, eliminując zakłócenia z nierównych nawierzchni i hamowania, a przez to zapewnia większą precyzję, idącą w parze z prędkością auta i kątem skrętu. Inżynierowie utrzymują, że opracowana przez nich technologia eliminuje konieczność odrywania rąk od kierownicy podczas skrętu i daje więcej przyjemności z jazdy. Do osiągnięcia skrajnych położeń kół wystarczy obrót wolantu o 150 stopni.

Toyota bZ4X ochroni przed wypadkiem

bZ4X dostanie trzecią generację systemu Toyota Safety Sense z nowymi oraz udoskonalonymi funkcjami. Zwiększenie zasięgu czujników radarowych oraz jednoobiektywowej kamery pozwoliło na poprawę możliwości każdej z funkcji. Wśród nowinek jest rozpoznawanie pojazdów, które nadjeżdżają z naprzeciwka oraz włączają się do ruchu, tłumienie przyspieszania przy niskich prędkościach oraz wspomaganie hamowania awaryjnego.

Samochód po opuszczeniu fabryki pozwoli na zdalną aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA; Over the air). Dzięki temu nawet po 5 latach jego funkcjonalność będzie lepsza niż na początku. Ciągle udoskonalane softu pozwoli na przykład uruchamiać nowe funkcje wyposażenia czy zwiększyć wydajność elektrycznego napędu...

Toyota bZ4X na rynku w 2022 roku

Toyota bZ4X na rynek Europy będzie produkowana w Japonii. Do sprzedaży trafi w połowie 2022 roku. Rywale? Skoda Enyaq, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Nissan Ariya czy Ford Mustang Mach-E.

Toyota bZ4X – samochód elektryczny w pigułce