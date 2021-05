CUPRA Born pokazuje, jaki byłby Volkswagen ID.3, gdyby powstał w słonecznej Barcelonie, a nie przemysłowym Wolfsburgu. Tak jak niemiecki bliźniak wykorzystuje platformę MEB opracowaną przez Grupę VW dla samochodów elektrycznych. Stąd niemal identyczne wymiary i proporcje. Hiszpański model jednak wydaje się mieć więcej polotu. Przymrużone reflektory LED, wyraźne przetłoczenia, miedziane wstawki w połączeniu z lakierem Aurora Blue wymyślonym wyłącznie dla tego auta wyglądają fenomenalnie. Producent przewidział sześć wzorów felg o wielkości 18, 19 i 20 cali.

We wnętrzu mistrzem pierwszego wrażenia jest mięsista kierownica z wieńcem spłaszczonym u dołu i pokrytym perforowaną skórą. Wzorem spalinowych modeli szofer ma pod lewym kciukiem przycisk do zmiany trybów jazdy, a pod prawym uruchomienia zapasowej mocy z elektrycznego doładowania e-boost. Zaskakującym frykasem jest wyświetlacz head-up z rzeczywistością rozszerzoną – podobne rozwiązanie oferuje Mercedes klasy S. W modelu Born najważniejsze informacje zdają się być prezentowane kilka metrów przed autem – animowane strzałki pomagają w porę skręcić, a kreska poniżej pokazuje, że aktywny tempomat zauważył samochód jadący z przodu. Z kolei linie z lewej i prawej strony informują o interwencji adaptacyjnego asystenta pasa ruchu. System multimedialny z 12-calowym ekranem obsługuje standard Apple CarPlay czy Android Auto. Dane nawigacyjne można wysyłać do auta zdalnie dzięki aplikacji My CUPRA App.

Kierowcę i pasażera z przodu obejmują kubełkowe fotele z tkaniny SEAQUAL wytwarzanej z plastiku zebranego z mórz, oceanów i plaż. W opcji przewidziano wykończenie tapicerki i boczków drzwi materiałem DINAMICA stworzonym z przyjaznych dla środowiska mikrowłókien.

CUPRA Born - jaki zasięg i kiedy w Polsce?

Najtańszy Born skrywa w podłodze podstawowy akumulator 45 kWh, który zasila 150-konny silnik zamontowany przy tylnej osi. Bateria akumulatorów 58 kWh stanowi duet z jednostką 204-konną. Jednak prawdziwą bombą będzie pakiet e-Boost, który podniesie moc do 231 KM. Ten wariant zostanie zaoferowany z dwiema wersjami akumulatorów – 77 lub 58 kWh.

Pierwszy zapewni przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7 s i zasięg ok. 540 km. W tej wersji producent umożliwia ładowanie prądem 125 kW, co przekłada się na 100 km zasięgu po 7 min pod kablem lub uzupełnienie energii z 5 do 80 proc. w 35 minut.

W przypadku mniejszego zestawu przyspieszenie od 0 do 50 km/h to jedyne 2,6 s, a sprint od zera do setki zajmie 6,6 s; jedno ładowanie powinno wystarczyć na około 420 km zasięgu.

CUPRA Born pojawi się w Polsce w IV kwartale 2021 roku. A pakiet e-Boost dołączy w 2022 roku.

CUPRA Born - dane techniczne

