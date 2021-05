Skoda Fabia nowej, czwartej generacji to kompletna zamiana stylu i proporcji. Samochód powstał na platformie MQB-A0, z której już od dawna korzystają Volkswagen Polo, Seat Ibiza czy Scala czy SUV Kamiq. Dzięki temu Fabia urosła: o 11 cm wzdłuż i o niecałe 5 cm wszerz. Teraz długość wynosi 4107 mm, szerokość 1780 mm, a wysokość to 1460 mm. Ale nie tylko rozmiary mogą zaskakiwać…

Skoda Fabia i więcej miejsca w kabinie

Rozstaw osi – który w znacznej mierze odpowiada za wielkość kabiny – zyskał 94 mm i przekroczył 2,5 m! Teraz to dokładnie 2564 mm, czyli nawet więcej niż w przypadku Octavii pierwszej generacji (wprowadzonej na rynek w 1996 roku), która mierzyła 2512 mm. Tym samym Fabia pokazuje, jak samochody segmentu B depczą po piętach kompaktów. Wnętrze nowej Skody stało się bardziej obszerne, a najbardziej odczują to siedzący na tylnej kanapie. Co ciekawe, mimo zwiększenia rozmiarów inżynierom udało się zachować wagę zbliżoną do tej, którą oferuje model trzeciej generacji.

Skoda Fabia i pojemność bagażnika jak w Golfie

Bagażnik? Ten Czesi wynaleźli na nowo, ponieważ w porównaniu do kufra schodzącej generacji kolejna Fabia zapewni aż 50 l więcej, czyli 380 l! To tyle co nowy VW Golf i lepiej niż Polo (351 l). Po złożeniu tylnych foteli nowa Fabia połyka aż 1190 l wobec 1150 l starego modelu.

Opływowa Skoda Fabia

Fabia ma być najbardziej opływowym autem w klasie. Producent twierdzi, że każdy element nadwozia zaprojektowano od nowa i dopracowano aerodynamiczne. Stąd współczynnik oporu powietrza Cx został zmniejszony z 0,32 do 0,28 (to prawie jak Golf). A ponieważ około 25 proc. oporu jest generowane przez same koła, Skoda po raz pierwszy obdarowała Fabię specjalnymi plastikowymi nakładkami. Te listwy pasują do obręczy kół Proxima i Procyon. Do tego dwanaście paneli pokrywa teraz większą część podwozia, szczególnie w obszarach kluczowych dla aerodynamiki, takich jak komora silnika i osie.

Skoda Fabia, nowe lakiery i felgi

Nowa Fabia to dziewięć kolorów nadwozia do wyboru, w tym dwa zupełnie nowe metalizowane lakiery: Phoenix Orange i Graphite Grey (zdjęcia niżej), które Skoda stosuje pierwszy raz. Metalizowany grafitowy szary i perłową czerń Magic można również wybrać jako kontrastowe lakiery na dach, obudowy lusterek bocznych i obramowanie kratki. Gama kół obejmuje 14-calowe i 15-calowe felgi stalowe, a także dziewięć obręczy aluminiowych od 15 do 18 cali. Najbogatszym wariantem są opcjonalne, oksydowane 18-calowe felgi aluminiowe Libra w kolorze czarnym.

Skoda Fabia jak Octavia z wirtualnym kokpitem

W kabinie rewolucja. Fabia jest teraz jak Octavia. Pierwszy raz w historii dostała wielki ekran dotykowy na środku (ponad 9 cali) oraz wirtualny kokpit 10,25 cala zamiast analogowych zegarów. I pomyśleć, że o cyfrowym zestawie wskaźników jeszcze kilka lat temu mogli marzyć kupujący Audi A6. Dziś za kierownicą Fabii można wybierać spośród różnych konfiguracji widoków ekranu. Od klasycznego w stylu analogowych okrągłych instrumentów, po układy Modern, Reduced i Extended. A razem z pakietem Dynamic dostępny jest też piąty widok Sport, w którym obrotomierz wyświetla się na środku kokpitu.

Wreszcie sama stylistyka deski. Duże okrągłe kratki nawiewu po prawej i lewej stronie to zupełnie nowe rozwiązanie – wyglądają fenomenalnie. Do tego mięsista dwuramienna kierownica niczym z luksusowych modeli Laurin&Klement (Octavia czy nowy Kodiaq). A od wersji Ambition, przednia część kokpitu będzie obita przytulnymi materiałem z kontrastującymi szwami.

Skoda Fabia i 13 nowych rozwiązań Simply Clever

Drobne rozwiązania, które polepszają funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody – z każdym modelem debiutują nowe gadżety i zawsze dają użytkownikowi frajdę z odkrywania ich oraz testowania przydatności. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc w życiu codziennym, to Fabia wjeżdża z zestawem 43 rozwiązań. Obok tradycyjnej już parasolki w drzwiach, czy skrobaczki do szyb pod klapką wlewu paliwa teraz zaskakuje pakietem 13 nowych patentów spod hasła "Simply Clever". Z czego aż pięć z nich Skoda stosuje pierwszy raz w ogóle. A lista obejmuje:

Pięć gniazd USB-C w tym jedno na lusterku wstecznym do zasilania rejestratora jazdy

w tym jedno do zasilania rejestratora jazdy W oparciach przednich foteli oprócz dużych kieszeni są teraz dwie małe, idealne na telefon. A dzięki dwóm gniazdom USB-C tylni pasażerowie nie zostaną bez prądu

Wyjmowany schowek w tunelu przed tylnymi siedzeniami z uchwytem na kubek Skoda oferuje pierwszy raz

Wielofunkcyjna kieszeń do przechowywania

Składany elastyczny schowek w bagażniku – pierwszy raz w historii Skody

Lampka do czytania z tyłu, którą można obsługiwać z przodu;

Uchwyt na kubki, który np. po wyjęciu z tunelu środkowego można zamocować w rozkładanym podłokietniku tylnej kanapy – Skoda stosuje to pierwszy raz;

który np. po wyjęciu z tunelu środkowego można zamocować w rozkładanym podłokietniku tylnej kanapy – Skoda stosuje to pierwszy raz; Dwa haki do mocowania siatek w bagażniku;

Uchwyt na mapę i długopis w schowku przy dźwigni zmiany biegów – pierwszy raz w samochodzie Skody;

w schowku przy dźwigni zmiany biegów – pierwszy raz w samochodzie Skody; Uchwyt na karty i monety w pokrywie schowka przed pasażerem;

Zdejmowana osłona przeciwsłoneczna dachu panoramicznego, która zapewnia ochronę przed słońcem. Można ją złożyć do jednej trzeciej rozmiaru i schować w bagażniku.