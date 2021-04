Skoda Kodiaq to największy SUV czeskiej marki. Swoje imię wziął od niedźwiedzi kodiak, żyjących na wyspie Kodiak leżącej przy południowym wybrzeżu Alaski. Mierzące do 3 m i ważące około 400 kg osobniki tego gatunku należą do największych i najsilniejszych niedźwiedzi na świecie… Kodiaq jako samochód też imponuje rozmiarami i – jako to Skoda – praktycznością, ponieważ na pokład może zabrać nawet 7 osób. A od debiutu w 2016 roku na drogi 60 rynków wyjechało już 600 tys. sztuk tego modelu. Jednak konkurencja nie śpi, dlatego Skoda zdecydowała się na modernizację. Kodiaq trafił do chirurga plastycznego. Rach-ciach i po zabiegu. Oto efekty operacji…

Przednia część dostała bardziej pionową, sześciokątną osłonę chłodnicy złożoną z podwójnych, pogrubionych żeber. Długa maska została znacznie podniesiona po bokach, ponad przednimi nadkolami. Nowe spojrzenie to węższe niż u poprzednika reflektory LED, które komponują się z lampami przeciwmgielnymi poniżej. Razem tworzą zespół czterech świateł.

Po raz pierwszy Kodiaq może być wyposażony w reflektory LED Top Matrix - wówczas oba moduły LED, jeden nad drugim, świecą na stałe w trybie jazdy. Technologia ta pozwala zawsze mieć włączone światła drogowe bez oślepiania innych użytkowników drogi. Kamera na przedniej szybie wykrywa pojazdy oraz osoby i przedmioty odbijające światło, a komputer automatycznie wyłącza poszczególne segmenty wiązki światła. Rozwiązanie zapewnia różne tryby oświetlenia w określonych sytuacjach i warunkach pogodowych, takich jak jazda w mieście, na autostradzie, w deszczu lub we mgle.

Z kolei tylne lampy w kształcie wyostrzonego C są teraz wysmuklone i zdaniem projektantów stanowią lustrzane odbicie przednich. Kolejną nowością jest narysowany od nowa przedni pas o szerszym centralnym wlocie powietrza, obramowanym zdobieniami w kształcie litery L po obu stronach oraz metaliczną wstawką. Odświeżony model będzie dostępny w wersjach wyposażenia Ambition i Style oraz w wariantach L&K, SPORTLINE i RS. Wersje Ambition i Style będą miały srebrne wykończenia na przednim i tylnym zderzaku. Producent przewidział też nowe wzory felg aluminiowych od 17 do nawet 20 cali, w tym są obręcze zmniejszające opór aerodynamiczny.

Wnętrze także awansowało o poziom wyżej. Teraz wita nowymi, kontrastowymi, szaro-czerwonymi szwami, które przebiegają poziomo na całej szerokości deski rozdzielczej; można je też znaleźć w panelach drzwi. Deska rozdzielcza i drzwi są ozdobione nowymi paskami z efektem muśniętego pędzlem aluminium (Ambition) lub z liniowym wzorem rombu (Style). Klamki w wariantach Style i L&K mają okrągłe chromowane wykończenia.

Po raz pierwszy Kodiaq uraczy kręgosłupy ergonomicznymi fotelami ze skórzaną tapicerką, elektryczną regulacją, wentylacją i funkcją masażu; funkcja pamięci zapisuje ustawienia osobiste i przywraca je po naciśnięciu jednego przycisku. Opcjonalne fotele Eco w wersjach wyposażenia Ambition i Style pokrywają z wegańskie materiały z recyklingu. Kodiaq L&K wyróżnia się dwuramienną kierownicą. Sportowe koło z trzema ramionami i spłaszczeniem u dołu można dołożyć z listy opcji.

Cyfrowe radio DAB jest standardowym wyposażeniem, a stacje radiowe online są dostępne jako opcja. Nowe aplikacje systemów infotainment obejmują wiadomości czy pogodę oraz łączą osobisty kalendarz Google z autem. Smartfony można połączyć z samochodem za pomocą technologii Wireless SmartLink, Android Auto, Apple CarPlay lub MirrorLink. Kodiaqiem można też sterować za pomocą aplikacji MySKODA – rozwiązanie pozwala np. zablokować i odblokować samochód, wyświetlić lokalizację parkingu na mapie. Pokładowe multimedia mają wbudowaną kartę eSIM, a cyfrowy asystent głosowy Laura rozumie 15 języków i może nawet przetwarzać płynnie wypowiadane zdania.

System dźwiękowy Canton o mocy 575 watów (standard dla L&K) to kolejny opcjonalny dodatek oferujący teraz – oprócz centralnego głośnika w desce rozdzielczej i subwoofera w bagażniku – 10 głośników zamiast 8.

System infotainment Bolero i system nawigacji Amundsen to 8-calowy ekran dotykowy, natomiast wyświetlacz systemu Columbus ma 9,2 cala. Mapy i aktualizacje oprogramowania są instalowane bezprzewodowo. Jako opcja dostępny jest Phone Box, który ładuje smartfona indukcyjnie. Urządzenia mobilne można również podłączać i ładować za pomocą gniazd USB-C; dodatkowy port USB-C w lusterku wstecznym (opcja) pozwoli podłączyć kamerkę samochodową.

Wirtualny kokpit z 10,25-calowym wyświetlaczem i czterema różnymi widokami jest dostępny jako opcja dla większości modeli. Seryjnie dostaje go Kodiaq RS. Kierowcy zarówno wersji RS, jak i SPORTLINE mają do wyboru dodatkowy układ – Sport.

Skoda Kodiaq. Silnik benzynowy zamiast diesla

W gamie silnikowej najważniejsza zamiana zaszła pod maską topowego modelu Kodiaq RS. Tu nowa jednostka benzynowa 2.0 TSI/245 KM z rodziny EVO zastąpi stosowany wcześniej napęd wysokoprężny. Nowe serce jest o 5 KM mocniejsze niż diesel biturbo z poprzednika. Jednocześnie jest o ponad 60 kg lżejszy wobec TDI. Także nowa 7-biegowa przekładania DSG waży o 5,2 kg mniej. Efekt to lepsze przyspieszenie i wyższa kultura pracy.

Dwa inne silniki benzynowe, 1.5 TSI/150 KM i 2.0 TSI/190 KM, a także 2.0 TDI (150 KM i 200 KM) również pochodzą z najnowszej generacji EVO Grupy Volkswagen.

Skoda Kodiaq w nowej odsłonie w Polsce zadebiutuje latem 2020 roku.