Fiat 500 3+1 właśnie ujrzał światło dzienne. Prezentacja nowego wcielania 500 odbyła się w Turynie, w dzielnicy Lingotto – historycznym i ważnym dla Fiata miejscu, w którym w 1923 roku powstała pierwsza fabryka włoskiego producenta z niezwykłym torem testowym na dachu budynku zakładów. Teraz jest tam m.in. galeria należąca do rodziny Agnelli i to właśnie w otoczeniu niezwykłych dzieł sztuki zgromadzonych przez magnatów motoryzacyjnych zadebiutował model 500 3+1 w premierowej serii la Prima…

Reklama

Fiat 500 jako 3+1, hatchback i kabrio

Fiat 500 3+1 wyróżnia się niekonwencjonalnym rozwiązaniem drzwi – od strony pasażera doszło dodatkowe tylne skrzydło otwierane pod wiatr. W pewnym sensie to powrót do korzeni, bo pierwszy Fiat 500 z 1957 roku miał drzwi mocowane na tylnych zawiasach. Współczesne rozwiązanie ma podnieść praktyczność auta, ułatwi wsiadanie i wysiadanie dzieci na tylną kanapę, czy choćby pakowanie i wyciąganie toreb z zakupami. Co istotne, na podniesieniu walorów użytkowych nie ucierpiała stylistyka – auto ciągle wygląda fenomenalnie. Małe skrzydło zwiększyło masę auta ledwie o 30 kg, co w ocenie konstruktorów nie wpływa na prowadzenie czy wydajność napędu. Dodatkowe drzwiczki można otworzyć tylko przy otwarciu przednich – to dla bezpieczeństwa małych pasażerów. A zastosowanie tego sprytnego systemu bez środkowego słupka było możliwe dzięki sztywnej platformie skrywającej w sobie akumulatory. Przecież 500 3+1, podobnie jak hatchback i kabrio, to samochód elektryczny. I to właśnie ten trzeci wariant stanie na szczycie gamy modelowej 500.

Przy okazji premiery 500 3+1 Fiat ujawnił gamę dostępnych akumulatorów i silników. Producent przewidział trzy poziomy: ACTION, PASSION i ICON.

Bazowy Fiat 500 ACTION powinien trafić w potrzeby osób podróżujących średnio dziennie ok. 50 km. Akumulator o pojemności 23,8 kWh ma zapewnić zasięg na poziomie ok. 180 km, a w mieście ponad 240 km. Silnik o mocy 70 kW rozpędzi elektrycznego Fiacika od 0 do 100 km/h w 9,5 s. Prędkość ograniczono do 135 km/h. Ładowanie prądem 50 kW przez 10 minut sprawia, że zasięg rośnie o 50 km.

Fiat 500 Passion to już zasięg na poziomie 320 km, a przy miejskim podróżowaniu nawet 460 km. Akumulator 42 kWh można ładować prądem o mocy 85 kW. Dzięki temu zaledwie 5 minut ma wystarczyć, aby zgromadzić energię na pokonanie 50 km. Ładowanie do 80 proc. zajmie 35 minut. Ten model skrywa silnik elektryczny, który generuje 87 kW. Sprint od 0 do 50 km/h potrwa 3,1 sekundy, a przyspieszenie do 100 km/h zajmie 9 sekund. Prędkość maksymalną ograniczono do 150 km/h.

Topowy Fiat 500 Icon skrywa identyczny układ napędowy jak Passion, ale jest autem ozłoconym we wszystkie dobrodziejstwa, jaki włoski producent obecnie ma na półkach. Na pokładzie czeka system multimedialny Uconnect 5 z nawigacją i z ekranem dotykowym o przekątnej 10,25 cala, jest też układ rozpoznawania komend głosowych – wystarczy powiedzieć "Hej Fiat", a sztuczna inteligencja spełni życzenie np. ustawi klimatyzację czy zmieni stację radiową.

Co ciekawe, e-Fiat podczas bezszelestnej jazdy z prędkością do 20 km/h ostrzeże pieszych i rowerzystów specjalnym dźwiękiem, jednak nie będzie to jakiś tam bezduszny sygnał komputerowy, lecz delikatnie zanucony utwór "Amarcord" Nino Roty.

Reklama

Fiat 500 3+1 na rynku będzie początkowo dostępny jako specjalna i bogato wyposażona wersja la Prima. W Polsce zadebiutuje na początku 2021 roku.

Tak ekskluzywny model na prąd został wyposażony w reflektory full LED, skórzaną tapicerkę, 17-calowe diamentowane alufelgi oraz chromowane wstawki w oknach i panelu bocznym. Auto dostanie również plakietkę z numerem sztuki. Na pokładzie fotele regulowane w sześciu płaszczyznach, fotochromatyczne lusterko wsteczne, czujniki parkowania i kamerę w widokiem 360° z góry. O bezpieczeństwo zadba adaptacyjny tempomat z utrzymywaniem auta na środku pasa, rozpoznawanie znaków drogowych, system zapobiegania kolizji z pieszymi czy rowerzystami.

Przypominamy, że w Polsce Fiat 500 serii La Prima hatchback kosztuje od 154 900 zł. Kabriolet to wydatek przynajmniej 167 900 zł. Pierwsze auta zostaną dostarczone w grudniu. Fiat 500 3+1 będzie z pewnością droższy.

Nowy elektryczny Fiat 500 będzie produkowany we Włoszech w fabryce Mirafiori (Turyn).