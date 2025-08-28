Czy benzyna E10 szkodzi samochodom?

Paliwo E10 to nowa benzyna 95-oktanowa z zawartością do 10 proc. biokomponentów, która zastąpiła na stacjach znaną od lat benzynę E5 (do 5 proc. biododatków). Biokomponentem stosowanym w nowym paliwie jest alkohol, a ściślej bioetanol pozyskiwany np. ze zboża (pszenica, kukurydza).

Teraz temat szkodliwości benzyny E10 powraca. Dlaczego w przypadku niektórych samochodów lepiej nie tankować tego paliwa? Co stanie się po zalaniu Pb95 z 10-proc. zawartością biododatku? Mechanicy wyjaśniają wątpliwości.

Do których samochodów nie tankować paliwa E10?

Adam Lehnort, ekspert sieci ProfiAuto, zauważa że jednorazowe zatankowanie nawet pełnego zbiornika paliwem E10 nie spowoduje szkód. – Dopiero długotrwałe działanie większej porcji etanolu na podzespoły układu paliwowego może mieć na nie niekorzystny wpływ. Może spowodować korozję i nieszczelności, natomiast to nie należy do pewników – wskazał ekspert.

Etanol negatywnie działa na elementy wykonane z aluminium, m.in. pompę paliwa. Warto jednak zaznaczyć, że chodzi przede wszystkim o etanol pod dużym ciśnieniem. Dlatego też układy wtrysku bezpośredniego pierwszej generacji nie nadają się do zasilania benzyną E10. Chodzi m.in. o samochody:

Grupy Volkswagen (silniki FSI oraz TFSI - o tym dalej na przykładzie silnika 1.6),

Mitsubishi GDI i bliźniacze Volvo,

Mercedesy (CGI z lat 2002-2005).

Volkswagen Golf V i benzyna E10? Silnik 1.6 silnikowi 1.6 nie jest równy

Dobrym przykładem popularnego wśród polskich kierowców auta jest Volkswagen Golf 5. generacji – na rynku wtórnym wciąż cieszy się wzięciem. Niemiecki kompakt produkowany w latach 2004-2009 był dostępny z silnikiem 1.6 MPI (8V, wtrysk wielopunktowy) i nowocześniejszą jednostką 1.6 FSI (16V, wtrysk bezpośredni). Jeśli ktoś nie jest pewien, który silnik 1.6 pracuje pod maską Golfa "piątki" (MPI czy FSI?), to jego wątpliwości powinny rozwiać informacje zawarte w dowodzie rejestracyjnym.

Volkswagen Golf V 1.6 MPI, do którego można tankować benzynę E10, będzie miał wpisaną pojemność 1595 cm3 i moc 75 kW (102 KM). Z kolei VW Golf 1.6 FSI to nieznacznie większa pojemność skokowa – 1598 cm3 oraz wyższa moc 85 kW (115 KM) – do tego modelu nie można tankować nowego paliwa E10. Warto też pamiętać, że obie konstrukcje na przestrzeni lat trafiły do wielu modeli Grupy Volkswagen – poza VW biorcą silnika 1.6 FSI było też popularne w Polsce Audi A3.

– Nie można jednak wszystkich samochodów wkładać do jednego worka – zaznacza Lehnort. – Nawet w czasie produkcji producent samochodu mógł poczynić modyfikacje w układzie paliwowym, zmieniając niektóre elementy na wykonane z innych materiałów. To oznacza, że wymieniając te części na nowsze, da się przygotować niektóre samochody do zasilania benzyną E10. Trzeba to jednak skonsultować z warsztatem, który ma dostęp do bazy części – wskazał.

A co z procesem spalania? Zdaniem eksperta etanol zwiększa natlenienie paliwa i bardziej pozytywnie, niż negatywnie, wpływa na procesy zachodzące w komorze spalania. – Etanol w sposób naturalny wpływa na podniesienie liczby oktanowej w paliwie, które powinno mieć minimum 95 oktanów, ale z dużą zawartością etanolu może się w rzeczywistości zbliżyć nawet do 98 oktanów. Większa zawartość etanolu w paliwie oznacza niższą zawartość związku ETBE, który w sposób sztuczny podnosi liczbę oktanową, ale też powoduje zanieczyszczenie silnika osadami – wyjaśnił.

Jak paliwo E10 wpływa na samochód? Uważaj, jeśli rzadko korzystasz z auta

Benzyna z większą zawartością etanolu bardziej chłonie wodę. Co w takim razie z samochodami, które są rzadko użytkowane?

– Stan układu paliwowego powinien być regularnie kontrolowany, szczególnie jeśli korzystamy z auta sporadycznie. Jeśli zamierzamy jeździć na benzynie E10 starszym autem, powinniśmy poddać go bardziej wnikliwej kontroli – zaznaczył Lehnort. – Może być tak, że w zbiorniku paliwa jest już sporo wody, a benzyna E10 tylko zwiększy jej ilość. Czyszczenie zbiornika paliwa jest czynnością, która z pewnością wydłuży trwałość silnika i jego osprzętu. Dobrze jest zlecić w warsztacie weryfikację wszystkich przewodów i połączeń w układzie paliwowym, a także wymianę filtra lub filtrów paliwa – dodał.

Samochód z instalacją LPG i benzyna E10

Mechanik nie zaleca jeżdżenia na benzynie E10 samochodami, które wykorzystujemy okazjonalnie i bardzo rzadko tankujemy, a także tych, w których zamontowano instalację LPG. Podstawowym paliwem jest tu gaz, a benzyna służy jedynie do rozruchu i rozgrzewania silnika. Jeśli zatankujemy E10 do takiego auta, to paliwo może długo zalegać w zbiorniku, chłonąć wodę, a nawet powodować korozję.

– Do samochodu na gaz LPG można tankować E10 jeśli instalacja jest tak skonfigurowana, że podczas jazdy dość często spalana jest także benzyna. Dotyczy to m.in. instalacji z dotryskiem albo takich, w których przy dużym obciążeniu silnika benzyna włącza się do procesu spalania. Tak jest skalibrowanych wiele instalacji autogazu w nowoczesnych samochodach, np. dostępnych z takim rodzajem zasilania już u dilerów – sprecyzował Lehnort.

Jak sprawdzić, czy paliwo E10 nie jest szkodliwe dla silnika? Wyszukiwarka E10

Odpowiedzi należy szukać w dokumentach auta lub na klapce wlewu paliwa. Przed tankowaniem wystarczy spojrzeć na umieszczoną tam nalepkę z symbolami E10 i E5 – charakterystyczne oznaczenie potwierdza dostosowanie silnika do nowego paliwa.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło także specjalną usługę dla kierowców – pod adresem internetowym e10.klimat.gov.pl działa wyszukiwarka E10, w której można sprawdzić kompatybilność pojazdu z benzyną E10. Z listy należy wybrać markę, model oraz rocznik a system powie, czy do danego auta paliwo E10 jest bezpieczne czy jednak nie można go tankować.

Trzeba jednak być czujnym. Wyszukiwarka E10 sugerowała, że np. Toyotę Avesis z 2009 roku lub starszą z silnikiem Diesla (2.2 D-4D i 2.2 D-CAT) można zatankować benzyną E10! Z kolei wśród samochodów Renault zalecano tankowanie E10 do elektrycznego modelu ZOE. To ekstremalne przypadki błędów, które resort stopniowo usuwał.

Listę samochodów, które mogą bezpiecznie spalać benzynę E10

Bezpieczniej jest spojrzeć na raport, który przygotowało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA oraz niemiecki DAT (Deutsche Automobil Treuhand). Lista obejmuje spis samochodów, które mogą bezpiecznie korzystać z nowej benzyny E10. Jednoczenie specjaliści wyliczają auta, których nie powinno się tankować tym paliwem. Oto wykaz modeli i silników wraz z rokiem produkcji:

Alfa Romeo i paliwo E10. Które modele są przystosowane do nowej benzyny?

Alfa Romeo dopuszcza stosowanie benzyny E10 we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi wyprodukowanymi od 1 stycznia 2011 roku. Poza tym nowe paliwo można tankować do sześciu modeli:

Alfa Romeo MiTo (każdy silnik),

Alfa Romeo Giulietta (wszystkie silniki),

Alfa Romeo 159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6,

Alfa Romeo Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6,

Alfa Romeo Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6.

W przypadku marki Alfa Romeo do paliwa E10 nie są przystosowane następujące modele:

Alfa Romeo 147 (każdy silnik),

Alfa Romeo 156 (każdy silnik),

Alfa Romeo 159 – silnik 1.9 JTS (1859 ccm) i 2.2 JTS (2198 cm 3 ),

), Alfa Romeo Brera 2.2 JTS (2198 cm3).

Alpine

Marka Alpine należąca do Grupy Renault dopuszcza stosowanie benzyny E10 we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi wprowadzonymi na rynek od marca 2018 roku. To wynika z raportu, który przygotowało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA oraz niemiecki DAT (Deutsche Automobil Treuhand).

Audi i paliwo E10

Audi dopuszcza tankowanie benzyny E10 we wszystkich modelach, z wyjątkiem aut wyposażonych w silniki FSI. Lista obejmuje:

Audi A2 1.6 FSI/81 KW z lat 2003-2005,

Audi A3 8P 1.6 FSI/85 kW z 2004 r.,

z 2004 r., Audi A3 2.0 FSI/110 kW z 2004 r.,

Audi A4 B6 2.0 FSI/110 kW z lat 2003-2004,

z lat 2003-2004, Audi A4 B6/B7 sedan wyposażone w fabryczne ogrzewanie postojowe (modele z lat 2001-2008),

także w przypadku Audi A4 Avant B6/B7 z lat 2002-2008 z fabrycznym ogrzewaniem postojowym paliwo E10 nie jest odpowiednie.

BMW lubi benzynę E10

Wszystkie modele BMW z silnikiem benzynowym są przystosowane do paliwa E10 niezależnie od roku produkcji. Producent zastrzega jednak, że należy pilnować wymaganej minimalnej liczby oktanowej.

Cadillac

Cadillac dopuszcza paliwo E10 do modeli wyposażonych w sondę lambda i katalizator:

Cadillac BLS,

Cadillac CTS,

Cadillac CTS-V,

Cadillac Eldorado,

Cadillac Seville STS i SLS,

Cadillac SRX,

Cadillac STS,

Cadillac STS-V,

Cadillac XLR,

Cadillac XLR-V,

Cadillac Escalade,

Cadillac Escalade Hybrid.

Chevrolet

Chevrolet dopuszcza paliwo E10 do wszystkich samochodów z silnikiem benzynowym wyprodukowanych od 2006 roku i spełniających normę emisji spalin Euro 4:

Aveo/Kalos – modele od 2005 r.,

Captiva – wszystkie,

Cruze / Orlando – wszystkie,

Epica – wszystkie,

Matiz – od 2006 r.,

Nubira / Lacetti – od 2006 r.,

Tacuma / Rezzo – od 2006 r.,

Spark – wszystkie.

Chrysler

Chrysler dopuszcza stosowanie paliwa E10 we wszystkich silnikach benzynowych w modelach:

Chrysler 300 C (LX),

Chrysler 300 M (LR),

Chrysler Grand Voyager (RT),

Chrysler Neon (PL),

Chrysler PT Cruiser (PT),

Chrysler Sebring (JR),

Chrysler Sebring (JS),

Chrysler Stratus (JA, JX),

Chrysler Voyager (GS),

Chrysler Voyager (RG).

Citroen

Citroen uznaje benzynę E10 za odpowiednią do wszystkich silników w modelach wyprodukowanych od 1 stycznia 2000 r.

Corvette

Corvette dopuszcza paliwo E10 do silników wyposażonych w sondę lambda i katalizator: Lista modeli obejmuje:

Corvette C4,

Corvette C5,

Corvette C6,

Corvette Z06,

Corvette Grand Sport,

Corvette ZR1.

Dacia

Dacia wszystkie silniki benzynowe przystosowała do paliwa E10.

Dodge

Dodge dopuszcza stosowanie paliwa E10 we wszystkich silnikach benzynowych w modelach:

Dodge Avenger (JS),

Dodge Caliber (PK),

Dodge Journey,

Dodge Nitro (KJ).

DS Automobiles

Francuska marka DS (podobnie jak Citroen) uznaje paliwo E10 za odpowiednie do wszystkich silników benzynowych w modelach wyprodukowanych od 1 stycznia 2000 r

Fiat

Fiat paliwo E10 uznaje za odpowiednie do wszystkich aut, których silnik benzynowy spełnia normę Euro 3 lub wyższą (od 2000 roku). Wyjątek stanowią modele:

Barchetta 1.8 16V,

Bravo/Brava 1.6 16V,

Doblo 1.6 16V,

Marea 1.6 16V, 2.0 16V,

Multipla 1.6 16V,

Palio1.6 16V,

Punto 1.8 16V,

Stilo 1.6 16V, 1.8 16V, 2.4 20V.

Ford

Ford uznaje, że paliwo E10 jest odpowiednie do wszystkich samochodów z silnikiem benzynowym sprzedawanych w Europie od 1992 r. Wyjątkiem jest Ford Mondeo 1.8 SCI (z lat 2003-2007).

Genesis

Koreańska marka Genesis akceptuje paliwo E10 do wszystkich modeli.

Honda

Honda dopuszcza paliwo E10 do stosowania w europejskich modelach z silnikami benzynowymi wyposażonymi w elektroniczny układ wtrysku paliwa (Honda PGM-FI). Dotyczy to co najmniej wszystkich samochodów japońskiej marki od roku modelowego 1995.

Hummer

Hummer dopuszcza paliwo E10 do silników wyposażonych w sondę lambda i katalizator: Lista modeli obejmuje:

Hummer H2,

Hummer H2T,

Hummer H3,

Hummer H3T.

Hyundai

Hyundai akceptuje paliwo E10 do wszystkich modeli.

Jaguar

Jaguar akceptuje benzynę E10 do wszystkich modeli dostępnych w Europie od 1992 roku.

Jeep

Jeep dopuszcza paliwo E10 do wszystkich silników benzynowych w modelach:

Jeep Cherokee (KJ),

Jeep Cherokee (XJ),

Jeep Cherokee (KL),

Jeep Commander (WH),

Jeep Compass (PK),

Jeep Compass (MX),

Jeep Grand Cherokee (WH),

Jeep Grand Cherokee (WJ),

Jeep Grand Cherokee (WK),

Jeep Patriot (PK),

Jeep Renegade (BU),

Jeep Wrangler (JK),

Jeep Wrangler (JK).

Kia

Kia akceptuje paliwo E10 do wszystkich modeli.

Lancia

Lancia paliwo E10 uznaje za odpowiednie do wszystkich aut, których silnik benzynowy spełnia normę Euro 3 lub wyższą (od 2000 roku). Wyjątek stanowią dwa modele:

Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V,

Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V.

Land Rover

Land Rover akceptuje benzynę E10 do wszystkich modeli dostępnych w Europie od 1996 r.

Lexus

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich europejskich modelach Lexusa z silnikiem benzynowym wyprodukowanych od stycznia 1998 r. Wyjątek stanowią trzy modele:

Lexus IS 250 2.5 V6 (silnik 4GR-FSE) – auta wyprodukowane od sierpnia 2005 do września 2007 r.,

Lexus GS 300 3.0 V6 (silnik 3GR-FSE) – samochody wyprodukowane od stycznia 2005 i września 2007 r.,

Lexus LS 460 4.6 V8 (silnik 1UR-FSE) – wyprodukowane pomiędzy sierpniem 2006 i wrześniem 2007 r.

Maybach

Maybach akceptuje paliwo E10 do silników benzynowych wszystkich modeli.

Mazda

Mazda dopuszcza benzynę E10 do wszystkich modeli od 2002 r.

Mercedes

Mercedes akceptuje paliwo E10 do silników benzynowych wszystkich modeli. Wyjątek to:

C200 CGI (W203) z bezpośrednim wtryskiem paliwa,

CLK 200 CGI (C209) z lat 2002-2005,

modele bez katalizatora lub auta wyposażone w gaźnik. Są to głównie auta starsze niż 25 lat.

Mini

Mini akceptuje benzynę E10 do wszystkich modeli od 2000 r.

Mitsubishi

Mitsubishi dopuszcza benzynę E10 do wszystkich modeli z wyjątkiem aut wyposażonych w silnik benzynowy GDI (bezpośredni wtrysk; Mitsubishi Carisma) i wyprodukowanych do 2007 r.

Nissan

Nissan akceptuje benzynę E10 do wszystkich modeli od 1 stycznia 2000 r.

Opel

Opel akceptuje paliwo E10 do silników benzynowych wszystkich modeli. Wyjątek to jednostka benzynowe 2.2 z bezpośrednim wtryskiem paliwa (oznaczenie Z22YH), którą montowano w modelach Vectra, Signum i Zafira.

Peugeot

Peugeot uznaje benzynę E10 za odpowiednią do wszystkich silników w modelach wyprodukowanych od 1 stycznia 2000 r.

Porsche

Porsche uznaje, że benzyna E10 jest nieszkodliwa dla wszystkich modeli produkowanych od 1998 r. i modelu Boxter od 1997 r. Wyjątkiem jest Porsche Carrera GT – silnik tego auta nie jest przystosowany do E10.

Renault

Renault uznaje, że paliwo E10 jest odpowiednie dla wszystkich silników benzynowych w modelach wyprodukowanych od 1 stycznia 1997 r. Jednak lista wyjątków obejmuje:

Renault 19,

Megane 1. generacji z silnikiem 2.0 F5R 700 (wtrysk bezpośredni),

Megane 1. generacji z silnikiem 2.0 F5R 740 (wtrysk bezpośredni),

Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F5R 782,

Także modele wyprodukowane między 1 stycznia 2000 r. i 31 grudnia 2002 r.:

Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F4R 764 Turbo,

Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F4R 765 Turbo,

Espace 4. generacji z silnikiem 2.0 F4R 790 Turbo,

Espace 4. generacji z silnikiem 2.0 F4R 794 Turbo,

VelSatis z silnikiem 2.0 F4R 762 Turbo,

VelSatis z silnikiem 2.0 F4R 763 Turbo,

Avantime z silnikiem 2.0 F4R 760 Turbo,

Avantime z silnikiem 2.0 F4R 761 Turbo.

Rolls-Royce

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich modelach Rolls Royce’a, począwszy od roku modelowego 2003, czyli premiery Phantoma.

Seat

Seat uznaje, że benzyna E10 może być stosowana w wszystkich modelach z silnikiem benzynowym. Wyjątkiem są trzy auta z pierwszą generacją silników FSI:

Toledo 2.0 FSI (110 kW) BLR wyprodukowany od września 2004 d listopada 2005 r.,

Leon 2.0 FSI (110 kW) BLR produkcja od lipca 2005 do listopada 2005 r.,

Altea 2.0 FSI (110 kW) BLR produkcja pomiędzy majem 2004 a listopadem 2005 r.

Skoda

Skoda dopuszcza tankowanie benzyny E10 do wszystkich aut z wyjątkiem modelu Felicja z silnikiem 1.3 OHV o mocy 40 lub 50 kW (produkcja od 1994 do 2000 roku). Producent mówi też o możliwości modernizacji tych jednostek pod paliwo E10.

Smart

Smart akceptuje benzynę E10 do wszystkich modeli

Subaru

Subaru akceptuje benzynę E10 do wszystkich modeli wyprodukowanych od 1 stycznia 1991 r.

Suzuki

Suzuki akceptuje benzynę E10 do wszystkich modeli produkowanych aktualnie. W przypadku starszych aut należy zajrzeć do instrukcji obsługi.

Toyota

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich europejskich modelach Toyoty z silnikiem benzynowym wyprodukowanych od stycznia 1998 r. Wyjątek stanowią dwa modele:

Avensis 2.0 (silnik benzynowy 1AZ-FSE) – auta produkowane od lipca 2000 do października 2008 r.,

Avensis 2.4 (silnik benzynowy 2AZ-FSE) – auta od lipca 2003 do października 2008 r.

Volkswagen

Volkswagen uznaje, że benzyna E10 może być stosowana w wszystkich modelach z silnikiem benzynowym. Wyjątkiem są auta z poniższej listy:

Lupo 1.4 77 kW (produkowany od 08.2000 do 11.2003; rok modelowy 2001-2004),

Polo 1.4 FSI 63 kW (produkowany 01.2002 do 06.2006; rok modelowy 2002-2006),

Golf IV 1.6 FSI 81 kW (produkowany 11.2001 do 05.2004; rok modelowy 2002-2004),

Golf IV Variant 1.6 FSI 81 kW (10.2001 do 10.2006; rok modelowy 200-2006),

Bora 1.6 FSI 81 kW (produkcja 10.2001 do 09.2005; rok modelowy 2002-2005),

Bora Variant 1.6 FSI o mocy 81 kW (produkcja 10.2001 do 09.2005; rok modelowy 2002-2005),

Golf V 1.4 FSI 66 kW (produkcja 11.2003 do 11.2004; rok modelowy 2004-2005),

Golf V 1.6 FSI 85 kW (produkcja 08.2003 do 05.2004; rok modelowy 2004),

Golf V 2.0 FSI 110 kW (produkowany 01.2004 do 05.2004; rok modelowy 2004),

Touran 1.6 FSI 85 kW (produkowany 11.2002 do 05.2004; rok modelowy 2003-2004),

Touran 2.0 FSI 110 kW (produkcja 10.2003 do 05.2004; rok modelowy 2004).

Volvo

Volvo przyznaje, że już od 1976 roku produkowało samochody przystosowane do paliwa E10. Rysą na wizerunku jest model S40/V40 z silnikiem 1.8 GDI wyposażonym w bezpośredni wtrysk paliwa (produkowany w jednej fabryce z Mitsubishi Carisma).