Najtańsze auta dla 7 osób

W polskich salonach dostępnych jest dziś kilkadziesiąt modeli dostępnych w 7-miejscowej konfiguracji. Rynkowa nisza kojarząca się z dużymi, drogimi SUV-ami lub minivanami została w ostatnim czasie dość dobrze zagospodarowana również przez tańsze modele. Auto w 7-osobowej wersji można dziś kupić w cenie poniżej 100 000 zł i choć to Dacia wiedzie tu prym, nie oznacza to, że pozostaje jedynym wyborem dla tych, którzy poszukują samochodu dla dużej rodziny.

Swoje propozycje od niedawna wystawiają do gry również Citroen i Opel. Renault proponuje z kolei najtańszego 7-osobowego kombivana na rynku. Jakimi ofertami kuszą poszczególne marki i ile kosztuje najtańszy samochód w tym zestawieniu?

Dacia Jogger - cena i wyposażenie

Niezwyciężona na tym polu pozostaje Dacia Jogger - 5 lub 7-osobowy crossover, który występuje w wersji z fabryczną instalacją LPG i siedmioma miejscami na pokładzie. Stosunek jakości do ceny jest rewelacyjny. Ile kosztuje Dacia Jogger i jakie wyposażenie proponuje w standardzie?

Dopłata do dwóch dodatkowych foteli wynosi 4500 zł niezależnie od wersji, a najtańsza konfiguracja, która zabierze kierowcę i sześciu pasażerów, wyceniona jest obecnie na 84 400 zł. Mierzący 4547 mm Jogger ma rozstaw osi 2897 mm, a to pozwala podróżować całkiem wygodnie nawet w ostatnim rzędzie siedzeń. Bagażnik w 5-osobowym układzie ma 607 litrów pojemności, a podczas podróży w 7-osobowym komplecie jego objętość spada do 160 litrów.

Mocnym argumentem Dacii jest również fabryczna instalacja LPG. Bazowa jednostka napędowa ECO-G 100 jest zasilana benzyną i gazem - za instalację nie musimy tu dopłacać ani złotówki i jest to układ montowany w fabryce. Oprócz napędzanego LPG hitu, Dacię Jogger można także zamówić z silnikiem TCe 110 i Hybrid 140. W ofercie dostępne są 4 wersje wyposażenia. Dacia Jogger w bazowej odmianie Essential nie może się pochwalić zaawansowanym systemem multimedialnym czy bogatym portfolio cyfrowych asystentów kierowcy, ale proponuje kilka istotnych udogodnień - klimatyzacja, czujniki parkowania z tyłu, LED-owe reflektory i tempomat to główne elementy standardowego wyposażenia.

Citroen C3 Aircross - ile kosztuje?

Citroen wprowadził do oferty najmniejsze 7-osobowe auto na rynku. C3 Aircross to nieco dłuższa i bardziej rodzinna wersja miejskiego C3. Cena jest nieco wyższa niż w przypadku Dacii, bo w bazowym wydaniu wynosi minimum 82 800 zł. Podobnie jak u rumuńskiego konkurenta, wersja 7-osobowa jest opcją, a najtańsza konfiguracja z siedmioma miejscami zawiera w standardzie dodatkowe elementy wyposażenia. Najtańszy 7-osobowy C3 Aircross to wydatek 96 500 zł. Samochód mierzy 4395 mm, a rozstaw osi to 2670 mm - mamy więc do czynienia z autem wyraźnie mniejszym od rumuńskiego Joggera.

Podstawową jednostką napędową jest z benzynowy, turbodoładowany silnik 1.2 o mocy 102 KM, a na liście wyposażenia znalazły się m.in. reflektory LED, zawieszenie Citroen Advanced Comfort, klimatyzacja automatyczna, tylne czujniki parkowania, tempomat i regulator prędkości i 16-calowe felgi aluminiowe. Pojemność bagażnika w nowym C3 Aircross wynosi 460 litrów.

Opel Frontera - cena, wyposażenie

Nowy Opel Frontera odziedziczył po poprzedniku tylko nazwę. Teraz jest małym crossoverem, który podobnie jak Citroen C3 Aircross, występuje w wariancie 7-miejscowym. To bliźniak francuskiego C3 - pod nieco inaczej stylizowanym nadwoziem kryją się te same rozwiązania. W przypadku Opla, 7-osobowy wariant jest jednak dostępny tylko w wersji wyposażenia GS, stąd cena rośnie do 120 100 zł. Najtańsza Frontera (5-miejscowa, w wersji wyposażenia Edition) to wydatek 102 900 zł.

Pod maską Opla za 120 100 zł pracuje silnik 1.2 wspierany układem miękkiej hybrydy i sparowany z 6-stopniową skrzynią automatyczną. Dwusprzęgłowa przekładnia to część układu MHEV. W wyposażeniu znajdziemy system multimedialny z Apple CarPlay i Android Auto, cyfrowe zegary, kamerę cofania, LED-owe reflektory oraz 17-calowe felgi aluminiowe.

Renault Kangoo to najtańszy kombivan

Wśród samochodów prawdziwie rodzinnych, a więc takich, w których za dodatkowymi siedzeniami idzie również pojemność schowków czy szersze możliwości aranżacji przestrzeni we wnętrzu, tytułem najtańszego cieszy się Renault Kangoo. To obecnie najbardziej przystępny kombivan w Polskich salonach.

7-osobowa wersja dostępna jest w nadwoziu Grand. Przedłużony model ma długość 4911 mm i rozstaw osi aż 3100 mm - to więcej niż SUV-y takie jak Volvo XC90 czy Audi Q7. Dzięki takim wymiarom, bagażnik pozostaje pojemny i praktyczny nawet w 7-miejscowym ustawieniu foteli. Ma minimum 500 l pojemności, a gdy jedziemy w piątkę, jego pojemność zwiększa się do 1340 litrów.

Ile kosztuje Kangoo Grand w 7-osobowym wariancie? Cena 126 900 zł jest najwyższa w tym zestawieniu, ale wymiary samochodu zdecydowanie uzasadniają większy wydatek. Dodatkowym argumentem może być napęd - w takim kombivanie na liście dostępnych silników są jednostki wysokoprężne, benzynowe i elektryczne. Podana wyżej kwota umożliwia zakup auta z jednostką 1.3 o mocy 130 KM lub dieslem 1.5 o mocy 95 KM. Z silnikiem benzynowym dostępna jest również automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów EDC. Renault Grand Kangoo w standardowym wyposażeniu oferuje system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym, system bezkluczykowy, dwustrefową klimatyzację automatyczną z nawiewami dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń, podgrzewane fotele z przodu oraz 17-calowe felgi aluminiowe.