Obowiązkowa rejestracja samochodu - pamiętasz o terminie albo płacisz karę

Kierowcy, którzy kupili samochód, muszą udać się do wydziału komunikacji i przerejestrować pojazd. Od 1 stycznia 2024 nie wystarczy już zgłosić nabycia przez internet. Przykrą koniecznością w świetle nowych przepisów jest wycieczka do wydziału komunikacji i załatwienie formalności na miejscu. Zapominalscy nie mogą liczyć na taryfę ulgową - przegapienie terminu lub zignorowanie obowiązku może skutkować karą. Ile wynosi grzywna i jakich terminów należy dopilnować po zakupie samochodu?

Obowiązujące przepisy to efekt przyjęcia ustawy dotyczącej ograniczania skutków kradzieży tożsamości. Z początkiem bieżącego roku zaczęły obowiązywać zapisy, które na nowo wprowadziły obowiązek rejestracji pojazdu. Wcześniej sprawę "załatwiało" zgłoszenie nabycia, do którego wystarczał profil zaufany. Kierowcy mogli zgłaszać zakup wysyłając skan lub zdjęcie umowy i wypełniając formularz na rządowej stronie. Dziś, nie obędzie się bez wychodzenia z domu.

Ile dni na przerejestrowanie auta?

Zmiany w prawie wprowadziły obowiązkową rejestrację zakupionego auta, również takiego, które jest zarejestrowane w Polsce. Do tej pory było to konieczne jedynie w przypadku samochodów nowych i sprowadzonych - krótko mówiąc tych, które nie miały wcześniej polskich tablic rejestracyjnych. Ustawa określa także, w jakim terminie musimy udać się do urzędu. Osoby prywatne mają na to 30 dni, a przedsiębiorcy zajmujący się obrotem pojazdami używanymi - 90 dni. Niezmienny pozostał również obowiązek zgłoszenia sprzedaży, czyli zbycia auta. Na to wszyscy kierowcy mają 30 dni, a niedopilnowanie terminu może kosztować 250 zł.

Kara za nieprzerejestrowanie auta w 2024

Jaka kara przewidziana została dla tych, którzy nie dopełnią obowiązku? To zależy od tego, jak długo będziemy zwlekać z wizytą w starostwie, a także od tego, czy samochód kupiliśmy prywatnie, czy jako przedsiębiorca obracający pojazdami. Dla większości kierowców opłata karna wynosi 500 zł, choć w niektórych przypadkach przepisy pozwalają nałożyć również grzywnę w wysokości 2000 zł! Od czego zależy wysokość kary?

Obowiązujące od początku roku prawo przewiduje karę w wysokości 500 zł za niedopilnowanie obowiązku rejestracji auta w terminie 30 dni. Jeśli zapomnimy się na dobre i przekroczymy termin o ponad 180 dni, zapłacimy jeszcze więcej, bo 1000 zł. W przypadku przedsiębiorców kary są najwyższe: grzywna za przekroczenie 90 dni to 1000 zł, po przekroczeniu 180 dni wzrasta ona do aż 2000 zł.

Rejestracja aut przez internet - znamy termin

Przepisy, które obowiązują od stycznia 2024 roku mogą stanowić uciążliwość dla kierowców. Wizyta w urzędzie nigdy nie jest bowiem przyjemnością. Sytuację ma zmienić rewolucyjne, z punktu widzenia kierowców, rozwiązanie. W resorcie infrastruktury trwają już prace nad rejestracją samochodu przez internet. Choć obecnie możliwość zdalnej rejestracji jest możliwa wyłącznie w przypadku salonów samochodowych spełniających określone wymagania, CEPiK ma plany dotyczące otwarcia takiej możliwości dla innych podmiotów, w tym osób prywatnych. Kiedy może to nastąpić?

Planami dotyczącymi zmian, kilka miesięcy temu podzielił się Tomasz Kęsicki, dyrektor departamentu w Centralnym Ośrodku Informatyki. Podczas konferencji e-leasing Day, zorganizowanej przez Związek Polskiego Leasingu zdradził również, ile poczekamy na wdrożenie planowanych rozwiązań. Na uruchomienie usługi poczekamy jeszcze około 2 lat. Planowany start e-rejestracji po nowemu wyznaczono wstępnie na koniec 2026 roku. Prace nad e-rejestracją są bowiem drugim etapem złożonego procesu cyfryzacji usług związanych z motoryzacją.

Co z tablicami rejestracyjnymi w przypadku zdalnej rejestracji? Użytkownik, który zarejestruje auto elektronicznie, będzie miał do wyboru dostawę tablic rejestracyjnych kurierem lub ich osobisty odbiór w urzędzie.

Rejestracja aut w 2024 - jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uniknąć kary za nieprzerejestrowanie auta trzeba przygotować się na konieczność wizytę w urzędzie. W odpowiednim dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji możemy zarejestrować samochód w określonym terminie - jeśli jest to miejscowość, w której nie jesteśmy zameldowani, wystarczy że przedstawimy dowód na to, że mieszkamy lub pracujemy w danym miejscu. Umowa najmu mieszkania będzie podstawą do tego, by zarejestrować samochód poza miejscem meldunku. O czym pamiętać przed rejestracją auta? Warto zarezerwować wizytę wcześniej - większość urzędów oferuje możliwość umawiania terminów przez internet.

Oto dokumenty, które będą potrzebne do rejestracji samochodu: