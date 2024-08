Mandat za brak kierunkowskazu

Dźwigienka po lewej stronie od kierownicy przysparza niektórym kierowcom nie lada trudności. Zmotoryzowani często zapominają o używaniu kierunkowskazów lub wykorzystują je niewłaściwie. Zdarza się, że wykroczenia popełniają nieświadomie, z uwagi na nieznajomość przepisów. O czym należy pamiętać, ile wynosi mandat za niesygnalizowanie zamiaru wykonania manewru i jakie "pułapki" najczęściej sprawiają kierowcom problem w tej kwestii?

O używaniu kierunkowskazów mówi m.in. ustawa Prawo o ruchu drogowym. W art. 22., w punkcie 5. znajdziemy kluczowy zapis, który wskazuje poprawny sposób sygnalizowania manewrów:

Reklama

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Treść art. 22. jasno daje więc do zrozumienia, że kierunkowskaz nie sygnalizuje samego manewru, a raczej zamiar jego wykonania, co często bywa ignorowane przez kierowców. Wrzucanie migacza w chwili skrętu nie ma sensu - stosowanie kierunkowskazów ma bowiem sygnalizować zamiar, a nie fakt np. zjechania z ronda, zmiany pasa czy skrętu na skrzyżowaniu.

Droga z pierwszeństwem. Czy trzeba włączać kierunkowskaz?

Sprawa wydaje się prosta. Szykujemy się do skrętu - wrzucamy kierunkowskaz. Wszystko komplikuje się jednak za "pułapkami" na kierowców, którzy nie znają zasad stosowania kierunkowskazów. Najczęściej chodzi o znaki T-6, a więc te, które wskazują przebieg drogi z pierwszeństwem. Wielu kierowców wychodzi z założenia, że gdy jadą drogą główną, nie muszą sygnalizować manewru, nawet gdy ta prowadzi np w prawo bądź w lewo. To błąd - manewr skrętu zawsze należy poprzedzić włączeniem migacza, nawet jeśli na danej drodze mamy pierwszeństwo przejazdu. To cenna informacja dla innych kierowców, a pierwszeństwo bądź pozycja na drodze podporządkowanej nic tu nie zmienia.

Reklama

Kierunkowskaz na rondzie. Mandat w jednym przypadku

Sprawa kierunkowskazu na rondzie dzieli społeczeństwo niczym spotkanie przy wyborczej urnie lub wybór ulubionego majonezu. Jedni twierdzą, że przed wjechaniem na rondo, na którym zamierzamy jechać "w lewo" lub zawrócić (np. trzecim bądź czwartym zjazdem), musimy włączyć kierunkowskaz w lewo. Drudzy kontrują stwierdzeniem, że na rondzie sygnalizujemy jednak tylko zamiar jego opuszczania, do czego używamy wyłącznie kierunkowskazu w prawo. Spór jest na tyle poważny, że kilka lat temu zapadł nawet wyrok sądu, w sprawie egzaminatora, który "oblał" kursanta za niewłączenie kierunkowskazu w lewo na rondzie.

Kto miał rację? Finalnie sąd uznał, że to kursant postąpił właściwie - nie ma bowiem konieczności sygnalizowania zamiaru skrętu w lewo na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Prawo nie nakazuje włączać lewego migacza przed rondem, choć warto zauważyć, że w sytuacjach, w których taka sygnalizacja może stanowić wskazówkę dla innych uczestników ruchu, włączenie "kierunku" nie jest też błędem. O jakich scenariuszach mówimy? Kierunkowskaz ma sens np. na bardzo małych, jednopasmowych rondach, budowanych czasem w miejscu tradycyjnych skrzyżowań.

Mówiąc krótko - prawy kierunkowskaz na rondzie włączamy zawsze nim wykonamy manewr opuszczenia skrzyżowania wybranym zjazdem. Kierunkowskaz lewy nie jest obowiązkowy w żadnym wypadku i nie dostaniemy mandatu za jego niewłączenie.

Kierunkowskaz za znakiem P-8

Poziomy znak P-8 czyli namalowana na nawierzchni strzałka określa, że jazda z danego pasa ruchu jest dozwolona tylko we wskazanym kierunku. Kierowcy często wychodzą z założenia, że skoro stoją na pasie do skrętu, sygnalizowanie manewru nie jest konieczne. Choć taka argumentacja może mieć sens na dużych skrzyżowaniach z wieloma pasami do skrętu i w drogowych warunkach, w których (np. ze względu na drogową architekturę) niemożliwa byłaby jazda w innym kierunku, prawo traktuje każdy pas do skrętu jednakowo - gdy się na nim znajdujemy, musimy odpowiednio zasygnalizować manewr, który zamierzamy wykonać. Jeśli skręcamy więc w prawo na pasie ze znakiem P-8d lub P-8g, musimy włączyć kierunkowskaz w prawo. Nie wiedziałeś? Narażasz się na mandat…

Mandat za brak kierunkowskazu

Jaka kara może spotkać kierowców, którzy nie pamiętają lub nie znają przepisów dotyczących sygnalizowania zamiaru wykonania manewrów? Za nieużywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie kierunkowskazów, taryfikator przewiduje mandat w wysokości 200 zł i 2 punkty karne.