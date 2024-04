SUV-y? Chętnie. Kombi? Jak najbardziej. Sęk w tym, że na rynku wtórnym najczęściej (nadal) oferowane są hatchbacki. I choć nie zawsze kojarzą się one z wybitnie dużymi bagażnikami, to jednak są na rynku modele, które pod tym względem potrafią solidnie zaskoczyć. Oto top 5 młodych hatchbacków segmentu C z dużymi kuframi. Ile kosztują?