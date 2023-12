Kropka na oponie - wyjaśniamy jej znaczenie

Co oznacza biała, żółta, czerwona lub zielona kropka na oponie? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, o jakim ogumieniu mówimy. To tajemnicze oznaczanie stosowane przez różnych producentów nie jest ustandaryzowane - każda marka oznacza opony po swojemu, a kolory kropek mogą mieć różne znaczenie. Nie ma jednak powodu, by doszukiwać się w tych kropkach "drugiego dna". Nie oznaczają one opon lepszej lub gorszej jakości, ani nie świadczą o tym, że produkt leżał parę sezonów na magazynie - takie teorie pojawiają się w sieci regularnie. My wyjaśniamy, co mogą znaczyć kolorowe kropki na oponach.

Biała kropka na oponie

Jednym z najpopularniejszych wariantów tajemniczej kropki jest biała. Niepozorne oznaczenie zazwyczaj nie niesie za sobą szczególnie cennej wiedzy poza taką, że opona przeszła w fabryce test jakości. Oznaczenie kontrastowym kolorem, umieszczone na boku z reguły ma być dobrze widoczne dla urządzeń optycznych na zautomatyzowanej linii produkcyjnej lub dla pracowników zakładu. Jeśli nie stwierdzono wad i opona może trafić do klienta, pracownik działu kontroli lub odpowiednia maszyna na linii znakuje produkt białą kropką, naniesioną zazwyczaj farbą lub (rzadziej) naklejką. Ciekawsze znaczenie mają jednak kropki w innym kolorze.

Czerwona kropka na oponie - co to oznacza?

Jedną z najczęściej występujących kropek jest ta w kolorze czerwonym. Nieco mniej rzucająca się w oczy, ale dla wprawnego wulkanizatora - znacznie istotniejsza od białego oznaczenia. Co oznacza czerwona kropka na oponie? Wielu producentów wskazuje ten sposób punkt wyważania ułatwiając w ten sposób pracę fachowcowi, który montuje ogumienie na feldze. Każda, nawet najwyższej klasy opona wymaga precyzyjnego wyważenia ciężarkami montowanymi na obręczy w odpowiednich miejscach. Kropki wskazują najcięższe lub najlżejsze miejsce opony, a czerwonymi oznaczeniami w tym zakresie posługują się m.in. Dunlop, Bridgestone czy Yokohama.

O czym mówi żółta lub zielona kropka na oponie?

Czasami oznaczeń jest więcej, a oprócz białej lub czerwonej kropki, na oponie pojawia się oznaczenie w innym kolorze. Przykładowo, Bridgestone wykorzystuje m.in. kolor żółty, który w niektórych modelach ogumienia wskazuje najlżejsze miejsce, czyli to, które wulkanizator powinien umieścić na wysokości wentyla, by ułatwić sobie wyważanie. W końcu im mniej ciężarków użyje, tym lepiej. W niektórych markach zamiast kropki żółtej można spotkać też kropkę zieloną.

Kupiłem nowe opony, ale nie mają żadnej kropki

Bez obaw. Choć kropki są szeroko stosowane przez różnych producentów ogumienia, nie każda firma oznacza punkty wyważenia kolorowymi kółkami. Nie zawsze oznacza się też w ten sposób pomyślnie zaliczony test jakości. Brak standaryzacji w tym zakresie sprawia, że oznaczanie powyższych może przybierać różne formy, zależne od marki, modelu, sezonu czy zakładu, w którym powstało ogumienie. Czasem jest to wytłoczony znak, a czasem naklejka, którą wulkanizator zrywa w czasie montażu. Znakowanie opon na wewnętrzne potrzeby czasami odbywa się za pomocą specjalnej farby widocznej dla "oka" maszyny na linii produkcyjnej (np. farbą UV) lub naklejką RFID, zdejmowaną, nim produkt opuści bramy fabryki.

Kropki na oponach nie zawierają więc szczególnie ukrytego znaczenia i nie powinny nas martwić. Podobnie, powodem do zmartwień nie musi być również ich brak. To oznaczenia, które z punktu widzenia kierowcy oraz klienta nie są konieczne ani szczególnie przydatne. Nic nie stanie się również, jeśli po montażu opony postanowimy je usunąć. Zazwyczaj i tak blakną one z czasem, a wyważenie opony zmienia się wraz z jej zużyciem.