Po wymianie opon moje auto zaczyna się dziwnie zachowywać. Dlaczego?

Nie jest to może zjawisko nagminne, ale część kierowców kiedyś tego problemu musiała doświadczyć przynajmniej raz – odbierasz auto po wymianie opon, zadowolony wyjeżdżasz na trasę szybkiego ruchu, po czym ze zdumieniem stwierdzasz, że stabilny dotąd samochód nagle zaczyna robić jakieś dziwne rzeczy. Albo ściąga/znosi w stronę krawędzi lub środka jezdni albo zaczyna pływać i zachowywać się mało przewidywalnie. A przecież przed wymianą ogumienia wszystko było w jak najlepszym porządku, więc co się mogło wydarzyć? Sprawdźmy.

Na początek ważne zastrzeżenie: jeśli chodzi o wibracje i drgania po wymianie opon, to tu zazwyczaj kwestia dotyczy nieprawidłowego wyważenia, o czym zresztą pisaliśmy niedawno TUTAJ. Natomiast tzw. ściąganie lub znoszenie to zazwyczaj inna para kaloszy. W takim wypadku na pierwszy ogień idą same opony – czasem zdarza się tak, że nowe ogumienie ma wadę fabryczną, której na pierwszy rzut oka nie widać, a która ujawnia się właśnie w ten sposób. Najprostsze rozwiązanie: zamiana opon między stronami lub osiami (ale tylko jeśli to możliwe!) – jeśli auto zacznie ściągać w drugą stronę, to już będzie bardzo gorący trop.

Nowe opony mogą mieć wady, a używane – tym bardziej. No i kwestia ciśnienia

Jeśli z kolei założyliśmy opony, które były już wcześniej używane, to problem może leżeć po stronie ich nierównomiernego zużycia i (lub) dużej różnicy w wysokości bieżnika. Jeżeli wady nie widać na pierwszy rzut oka, zapewne potrzebna będzie pomoc fachowca.

Ważne: czasem sprawa okazuje się niezwykle błaha i nie ma nic wspólnego z wadą ogumienia. W szczycie sezonu może się zdarzyć się tak, że serwis w pośpiechu ustawi niewłaściwe ciśnienie w którejś z opon. I to często wystarczy do tego, by samochód zaczął zachowywać się nieprzewidywalnie. Po uzyskaniu zalecanych wartości (dane np. na wlepce na słupku lub wnęce) sytuacja powinna w tym wypadku wrócić do normy.

Jeżeli nie opony, to co? Zawieszenie i geometria

Jeżeli problem nie będzie związany z ciśnieniem, ani z fabrycznym defektem ogumienia, to w następnym kroku pod lupę bierzemy zawieszenie. Nie można bowiem wykluczyć tego, że wymiana opon zbiegła się w czasie z jakąś awarią układu jezdnego, a czasem bywa i tak, że roztargniony mechanik coś namiesza podczas usługi a potem liczy na to, że nikt się nie zorientuje… Wystarczy np. pęknięta sprężyna lub uszkodzona któraś z tulei, by pewnie dotąd skręcający samochód nagle zaczął sprawiać wrażenie mocno niepewnego.

Trzeci ważny aspekt to geometria zawieszenia. Jeśli któryś z kątów jest nieprawidłowy (m.in. zbieżność, kąt pochylenia), samochód będzie zazwyczaj prowadził się źle. Ale jak to możliwe, skoro na oponach letnich jeździł dobrze? Jak się okazuje, wszystko jest możliwe, bo jeśli np. przez dłuższy czas jeździliśmy z lekko "przekoszoną" geometrią, to poprzedni zestaw opon mógł się zużyć w ten sposób, że wada geometrii zostaje zamaskowana i ujawnia się na powrót dopiero po montażu innych opon. Nie jest to częsty temat, ale może się zdarzyć.

Inny profil i rodzaj opony też może mieć znaczenie

Na koniec kilka ważnych uwag, bo zmiana w zachowaniu się auta może być też spowodowana tym, że wraz z przejściem na zimówki zmieniamy też typ i rozmiar opon. I jeśli latem jeździliśmy na niskoprofilowym ogumieniu typu run flat i przyzwyczailiśmy się do małego ugięcia ścianki i dynamicznej reakcji na ruchy kierownicą, to na oponach zimowych/całorocznych o innym profilu i (lub) bez technologii run flat charakterystyka naszego pojazdu może ulec drastycznej zmianie. Zazwyczaj na gorsze, choć wyższy może być komfort.