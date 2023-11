Niskie temperatury nie służą akumulatorom

Z czym kojarzą się wam pierwsze chłodne dni? Nam trochę z tym, że często słychać dźwięki skrobania szyb i rozpaczliwie kręcących rozruszników. Auta ze sprawnymi akumulatorami bez problemu odpalają "na dotyk", zaś w tych, w których coś jest nie tak, piłują rozrusznikami aż miło, nierzadko da się też wyłapać soczyste wiązanki rzucane pod nosem przez wściekłych kierowców. Nie dziwne, nikt nie jest zachwycony, gdy nagle trzeba zmieniać plany. I choć w pełni tę frustrację rozumiemy, to jednak fakty są takie, że tego typu niespodzianek da się w przeważnie dość prosty sposób uniknąć. Wystarczy tylko zainteresować się stanem akumulatora 12 V w naszych autach. A teraz to już powoli ostatnia chwila.

I choć nie da się zaprzeczyć, że klimat się zmienia, to jednak też nie ma co liczyć na to, że zimą niskich temperatur/mrozu nie będzie wcale. To o tyle istotne, że chłód zawsze obnaża słabości związane z akumulatorem, bo jeśli bateria jest niedoładowana lub na ostatnich nogach, to temperatura nie musi nawet spadać poniżej zera, by pojawiły się kłopoty. Oto, jak ich uniknąć.

Jak samemu sprawdzić stan akumulatora 12 V?

Potrzebny będzie do tego multimetr (miernik) i kilka minut wolnego czasu. Uwaga: kiedyś, gdy normą, były akumulatory, w których mieliśmy jeszcze dostęp do cel (akumulator obsługowy), można też było skorzystać z areometru i zmierzyć gęstość elektrolitu, jednak dziś przeważnie nie jest to już możliwe. Dlaczego? Bo znakomitą większość rynku stanowią baterie bezobsługowe, żelowe i AGM.

Zostaje więc multimetr. Urządzenie może być względnie proste, jednak dobrze, by miało możliwość ustawienia napięcia pomiarowego na 20 V i prąd stały (DC). Napięcie spoczynkowe sprawdzamy na klemach "zimnego" akumulatora, więc jeśli samochód już jeździł, to dobrze będzie odczekać minimum 2-3 godziny przed wykonaniem pomiaru. Inna sprawa, że jeśli samochód odpalił i pojechał mimo mrozu, to przeważnie z jego akumulatorem jest wszystko OK. Pamiętaj: przed rozpoczęciem pomiaru warto sprawdzić, czy klemy nie są brudne bądź zaśniedziałe.

Prawidłowe napięcie spoczynkowe to ok. 12,4-12,5 V, choć w przypadku nowych akumulatorów może ono sięgać nawet 12,8 V. Wynik poniżej 12 V oznacza już zazwyczaj kłopoty (niedoładowany akumulator), zaś odczyt poniżej 10 V nierzadko wskazuje na to, że akumulator już pożegnał się z tym światem.

Sprawdzanie akumulatora. Jakie prawidłowe napięcie?

Z kolei po uruchomieniu silnika napięcie na klemach powinno zawierać się w przedziale 13,8-14,5 V, choć musicie też pamiętać o tym, że w nowoczesnych autach, wyposażonych w baterie typu AGM, układy zarządzania energią i bardzo zaawansowaną elektronikę, dopuszczalne są też pewne odchyłki od tej normy (czyli np. do 14,7-14,8 V).

Jeżeli przy pracującym silniku multimetr wskazuje wartości znacznie poniżej 13,8-14 V, to może to dodatkowo wskazywać na usterkę alternatora/regulatora napięcia. Tak samo jak i zbyt wysokie napięcie, czyli np. powyżej 15 V – takiej sytuacji też nie można ignorować, bo jest szkodliwa nie tylko dla samego akumulatora, ale i dla układu elektrycznego/elektroniki w naszym aucie. Ciekawostka: zbyt wysokie napięcie ładowania przeważnie oznacza problem z alternatorem, ale może też wskazywać na zużyty/uszkodzony akumulator.

Akumulator: ładowanie czy wymiana? Pomoże elektroniczny tester

Gdy pomiary wykażą zbyt niskie napięcie spoczynkowe, baterię powinniście doładować. Najlepiej sprawdzają się prostowniki z wyższej półki, potrafiące samodzielnie dobierać odpowiednie parametry i prąd ładowania – takie urządzenie może przydać zwłaszcza w sytuacji, gdy doszło już do mocnego (głębokiego) rozładowania baterii, bo jest jeszcze pewna szansa na uratowanie akumulatora i przywrócenie go do żywych.

Natomiast jeżeli nie macie pod ręką miernika i (lub) nie macie pewności co do wykonanych pomiarów, możecie skorzystać z pomocy warsztatu. Dziś znakomita większość serwisów dysponuje profesjonalnymi testerami, umożliwiającymi pełną diagnostykę nawet w przypadku nie zawsze tak oczywistych przypadków, jak np. akumulator AGM. Badanie testerem zazwyczaj dość dokładnie określa stan baterii i pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy czeka nas wymiana czy jednak próba odratowania bieżącego akumulatora. Pamiętaj: "zwykłe" akumulatory mogą wykazywać zużycie już po 5-6 latach użytkowania, zaś np. baterie typu AGM potrafią wytrzymać nawet dwa razy tyle!