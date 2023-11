Dlaczego szyby parują?

Zacznijmy od źródła problemu. Dlaczego właściwie parują szyby w samochodzie? Jest kilka powodów, a wszystkie są zależne od warunków atmosferycznych: temperatury i wilgotności powietrza.

Parowanie szyb często następuje w wyniku różnicy temperatury lub wilgoci na zewnątrz i w środku auta. Sytuacja dotyczy na przykład suchego kokpitu samochodu, ale mokrego od deszczu kierowcy: woda z ubrań zaczyna parować i osadzać się na szybach. Szyby mogą też parować od wilgotnego dywanu w samochodzie podczas słonecznych dni. Częstym problemem jest również niesprawna wentylacja w samochodzie, która wpływa na nieskuteczną cyrkulację powietrza.

Skąd wilgoć w samochodzie?

Na parujące szyby głównie wpływa wilgoć w samochodzie. To często wina wnętrza samochodu: mokrej kanapy, foteli, dywaników, czy wykładziny. Jeśli któryś z tych elementów wchłonął wodę, wilgoć w samochodzie może utrzymywać się naprawdę długo, a zwalczyć ją można za pomocą różnych pochłaniaczy.

Jeśli jesteście właścicielami starszych pojazdów, pamiętajcie, by sprawdzić wszystkie uszczelki. Z biegiem lat guma mogła sparcieć albo pęknąć, przez co woda przedostaje się do środka samochodu.

Problem z wilgocią może też wynikać z korozji samochodu. Niekiedy rdza powoduje dziury, przez które woda dostaje się na przykład przez nadkola do bagażnika, lub przez podłogę na dywan. To rzadkie przypadki, ale warto mieć to na uwadze w przypadku wiekowego auta.

Jak uniknąć parowania szyb w samochodach?

Parowanie szyb jest mocno dokuczliwe, ale da się jemu zaradzić, używając wyłącznie domowych sposobów. Jeśli wasz samochód posiada sprawny układ klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, to jest to pierwszy krok do odparowania szyb. Klimatyzacja nie tylko pomaga w schłodzeniu wnętrza, ale również osusza powietrze. Jeśli ta rada okaże się być nieskuteczna, to koniecznie zmieńcie swój filtr przeciwpyłkowy w samochodzie.

Brak klimy nie musi być problemem: sprawę najczęściej rozwiązuje nagrzewnica. Na samo ogrzanie szyby trzeba jednak trochę poczekać. Przejdźmy więc do kilku czynności, które mogą wspomóc cały proces.

Czystość przede wszystkim

Zacznijmy od czystości. Regularne mycie szyby od wewnątrz może znacznie zapobiec jej parowaniu. Wilgoć to nic innego jak mikro kropelki wody, które chętnie osadzają się na porowatej powierzchni brudnej szyby. Czysta i gładka tafla z pewnością widocznie zmniejszy problem parowania. Pamiętajcie więc, by regularnie umyć szyby i lusterka w środku auta, najlepiej specjalnym płynem do samochodu i charakterystyczną mikrofibrą.

Pochłaniacze wilgoci

Pochłaniacze wilgoci to skuteczny sposób na walkę z parą, szczególnie wśród osób podróżujących swoim samochodem na krótkich dystansach. Oferta pochłaniaczy do kupienia jest bardzo szeroka, a cena niewysoka. Jeśli jednak nie chcecie wydawać pieniędzy, to jest kilka domowych sposobów na walkę z parą.

Warto zaopatrzyć się w… ryż. Woreczki z ryżem mogą zdziałać cuda. Z pewnością spotkaliście się z legendami o ratowaniu technologii właśnie poprzez wrzucenie do pudełka ryżu. Tutaj działanie jest podobne: ziarenka tego zboża niesamowicie chłoną wodę i wilgoć z otoczenia, samemu pęczniejąc. To naturalny i najłatwiejszy do uzyskania pochłaniacz wilgoci.

Pomocne, chociaż niezbyt przyjemne w wymianie, są także szare gazety. Papier ten bardzo chętnie chłonie wodę i wystarczy kilka stron pod dywanikami, by skutecznie pozbyć się wilgoci z podłogi. Należy pamiętać, że ta metoda wymaga wymiany maksymalnie co jeden-dwa dni, by gazety po prostu nie zgniły.

Antypara, czyli środki chemiczne

Ostatnim sposobem na zapobieganie parowaniu szyb są specjalne środki chemiczne, czyli antypara. Umycie szyby i następnie spryskanie i wtarcie takiej antypary spowoduje utworzenie na niej powłoki ze specjalnymi właściwościami. Najczęściej charakteryzują się stworzeniem powłoki hydrofobowej, która zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody na powierzchni szyby.

Antypara oczywiście nie jest idealna. To najdroższa ze wszystkich opisywanych wyżej możliwości. Preparaty mogą kosztować około 50 zł (lub więcej) za 500 mililitrów i nie mają nieskończonej trwałości. Należy je też nakładać za każdym razem po umyciu szyby. Są jednak skutecznym i dla najmniej cierpliwych kierowców prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem.