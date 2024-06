Circle K obniża ceny paliw na stacjach. Benzyna tańsza o 50 groszy

Sieć stacji Circle K uruchamia wielką promocję na paliwo. Akcja pod nazwą "Fuel Day" rusza już w czwartek 20 czerwca od godziny 14.00 do 17.00.

Ceny paliw miles i milesPLUS zostaną obniżone i kierowcy zaoszczędzą 50 groszy na każdym zatankowanym litrze na blisko 400 stacjach zlokalizowanych w całej Polsce. – Z oferty mogą skorzystać wszyscy posiadacze karty lojalnościowej EXTRA – również osoby, które tego samego dnia postanowią dołączyć do programu. Obniżka pozwoli zaoszczędzić kierowcom nawet do 25 zł podczas jednego tankowania – wyjaśnia sieć.

Ile paliwa można zatankować w promocji Circle K? Oto zasady

Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 50 l. Do tego wszyscy, którzy 20 czerwca (nie tylko w godzinach "Fuel Day") zatankują paliwo na stacji Circle K i przystąpią do programu lojalnościowego EXTRA, otrzymają voucher z rabatem 20 gr/l na kolejne tankowanie z kartą EXTRA.

Voucher zostanie dodany do konta lojalnościowego i będzie widoczny w aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym. Rabat będzie obowiązywać do maksymalnie 50 litrów.

Benzyna 95 tańsza o 50 groszy. Circle K spodziewa się kolejek

Firma najwidoczniej spodziewa się kolejek chętnych do zatankowania tańszego paliwa. Stąd pracownicy z centrali mają pomagać w obsłudze kierowców na stacjach Circle K w całej Polsce.

– W Circle K każdego dnia dokładamy starań, aby życie naszych klientów było łatwiejsze, dlatego po raz kolejny postanowiliśmy im zaoferować ograniczony czasowo, atrakcyjny rabat – powiedział Aleksander Wasiura, dyrektor działu paliw i myjni w Circle K Polska. – Chcemy w ten sposób wyrazić wdzięczność kierowcom, którzy odwiedzają nasze stacje. W ramach organizacji Circle K ten dzień jest również szczególny. W czasie trwania promocji pracownicy warszawskiego biura, podobnie jak innych w całej Europie, będą obecni na stacjach, aby wesprzeć koleżanki i kolegów z terenu w obsłudze klientów, ale również spotkać się i wspólnie celebrować "Fuel Day" – wyjaśnił.

Ceny paliw w Polsce. Tyle zapłacisz za benzynę 95

Benzyna 95 kosztuje obecnie między 6,35-6,47 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla będą tankować olej napędowy za 6,39-6,51 zł/l. Gaz LPG to ceny w przedziale 2,65-2,72 zł/l.