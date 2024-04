Nowe ceny paliw na stacjach od 22 kwietnia. Przygotuj się na niespodziankę

Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw? Odpowiedzi niesie najnowszy raport analityków rynku.

– Pierwsza od pięciu tygodni obniżka detalicznych cen benzyny może cieszyć kierowców, ale napięta sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie, która może przełożyć się na skokowy wzrost notowań ropy naftowej, nie pozwala patrzeć w przyszłość z dużym optymizmem – zapowiadają analitycy e-petrol.pl. Oto szczegóły zmian w kosztach tankowania…

Reklama

Ile kosztuje benzyna 95? Gaz LPG dawno nie był tak tani

Benzyna w ostatnich dniach biła rekordy cenowe w hurcie. Jednak wzrosty cen nie przeszkodziły w przecenach tego paliwa na stacjach. W detalu benzyna potaniała o 2 grosze do poziomu 6,62 zł/l.

Gaz LPG również potaniał o 2 grosze. Tankowanie tego paliwa to obecnie wydatek rzędu 2,85 zł/l. Zdaniem analityków tak tani autogaz na stacjach był ostatni raz we wrześniu 2023 roku.

Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla także mogą się zdziwić. Olej napędowy utrzyma swoją cenę na poziomie 6,69 zł/l. A jakie ceny powitają nas na stacjach od poniedziałku 22 kwietnia?

Reklama

Od 22 kwietnia zmiany na stacjach paliw

– Świat z coraz większym niepokojem obserwuje eskalację konfliktu pomiędzy Izraelem i Iranem. Relacje pomiędzy tymi krajami od lat były napięte, ale ostatnie wydarzenia, tj. weekendowe irańskie ataki na cele w Izraelu i medialne doniesienia z dzisiejszego poranka o odpowiedzi Tel Awiwu, budzą uzasadnione obawy o stabilność dostaw ropy z Bliskiego Wschodu – oceniają eksperci.

Z najnowszego raportu wynika, że od 22 kwietnia benzyna 95 będzie kosztować 6,59-6,70 zł/l. Diesel to wydatek na poziomie 6,60-6,72 zł/l. Litr gazu LPG powinien być w cenie 2,81-2,88 zł/l.

Paliwo Cena od 22 kwietnia 2024 roku Benzyna 95 6,59-6,70 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,60-6,72 zł/l Gaz LPG 2,81-2,88 zł/l

Benzyna 95 może zdrożeć od 22 kwietnia. Jakie ceny paliw?

Z kolei analitycy BM Reflex zauważają, że benzyna 95 kosztuje obecnie 6,67 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 zdrożała o 2 grosze o poziomu 7,29 zł/l. Za olej napędowy trzeba płacić 6,73 zł/l. O 1 grosz potaniał gaz LPG i kosztuje obecnie 2,85 zł/l.

– Na części stacji benzynę 95 i diesla tankujemy w cenach około 6,50 zł/l a na części 7 zł/l. To co się zaczyna zmieniać to relacja ceny benzyny 95 w stosunku do oleju napędowego. Rośnie grupa stacji, na których benzyna 95 jest droższa od oleju napędowego – wskazują eksperci i dodają, że w najbliższym tygodniu od 22 kwietnia utrzymuje się ryzyko podwyżek cen benzyny. Diesel może tanieć.