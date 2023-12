Benzyna 95 i diesel, czyli ceny paliw pikują

Ceny benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają kierowców już od poniedziałku 11 grudnia?

- Grudzień to dla wielu Polaków czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, a co za tym idzie wzmożonych zakupów. Na te ostatnie w kieszeniach kierowców ma szanse zostać więcej pieniędzy, bowiem obniżki na stacjach paliw się nie zatrzymują - zapowiadają analitycy e-petrol.pl.

Benzyna 95 diesel i LPG taniej. Ile kosztuje paliwo?

Na stacjach paliw ostatni tydzień przyniósł kolejną obniżkę cen paliw. W sprzedaży detalicznej zaszły zmiany, będące konsekwencją niedawnych obniżek w hurcie. Efekt?

Benzyna 95 kosztowała średnio na stacjach 6,43 zł/l - oznacza to tygodniowy spadek ceny o 4 gr na litrze. Także kierowcy samochodów z silnikami Diesla płacili o 4 gr mniej – litr oleju napędowego kosztował po obniżce 6,60 zł. Gaz LPG od trzech tygodni tanieje – w tym tygodniu cena tego paliwa wynosiła 2,99 zł/l, także po obniżce o 4 grosze.

Nowe ceny na stacjach paliw od poniedziałku 11 grudnia

Obniżki cen paliw na stacjach powinniśmy zobaczyć także od poniedziałku 11 grudnia. Benzyna 95 będzie średnio kosztować w przedziale 6,31-6,42 zł/l. Olej napędowy będzie można kupić za 6,50-6,61 zł/l. Gaz LPG także powinien stanieć – cena na przyszły tydzień to 2,93-3,00 zł za litr.

Paliwo Cena od 11 grudnia 2023 roku Benzyna 95 6,31-6,42 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,50-6,61 zł/l Gaz LPG 2,2,93-3,00 zł/l

Ceny paliw najtańsze w tym roku, tańsze niż w wyborczej promocji

Z kolei analitycy Biura Maklerskiego Reflex zauważają, że cena baryłki ropy spadła do ok. 75 dolarów, przy czym kurs dolara zatrzymała się w okolicy 4 zł i jest stabilny. To skutkuje rekordowo niskimi cenami paliw w hurcie.

– W dalszym ciągu spodziewamy się kontynuacji spadku cen paliw na stacjach do 5 groszy na litrze. Dzięki aktualnym obniżkom średnioroczne ceny paliw na stacjach będą niższe niż w 2022 roku odpowiednio w przypadku benzyn o 2 proc. (12-16 gr/l), oleju napędowego o 9 proc. (63 gr/l) i autogazu o 8 proc. (26 gr/l) – wyliczyli przedstawiciele BM Reflex.

5 z przodu na stacjach jeszcze przed świętami? To nowy "cud przy dystrybutorach"

Niektórzy eksperci zauważają, że ceny paliw na stacjach z 5 na początku są coraz bliżej. Co może oznaczać, że jeszcze przed świętami czy końcem 2023 roku możemy być świadkami kolejnego "cudu przy dystrybutorach". Jednak wynikającego z realiów rynku, a nie kampanii wyborczej.

Tankowanie mogłoby być tańsze, ale…

– Tankowanie mogłoby być tańsze, ale aktualnie obserwujemy w przypadku paliw bardzo wysokie marże detaliczne – szacujemy, że sięgają w przypadku benzyny 95 45-50 gr na litrze i ok. 30 gr na litrze oleju napędowego, podczas gdy przeciętnie w ciągu roku wynosiły odpowiednio 14 i 10 gr na litrze – wyliczyli analitycy e-petrol.pl.

Z czego składa się cena benzyny 95 na stacji paliw?

Cenę, którą kierowca widzi na dystrybutorze, kształtuje sześć podstawowych składników. Przy czym większość to podatki i cena hurtowa rafinerii. Dziś w przypadku benzyny 95 ten udział wygląda tak:

podatek VAT stanowi 18,7 proc. (ok. 1,2 zł/l),

opłata akcyzowa to 23,8 proc. (1,53 zł/l),

opłata paliwowa - 2,6 proc. ceny (17 groszy/l),

opłata emisyjna - 1,2 proc. (8 groszy/l),

marża detaliczna to już 7 proc. ceny (ok. 45 groszy/l),

cena hurtowa rafinerii - 46,7 proc. (ok. 3 zł/l).

Podatek VAT, akcyza, opłata paliwowa i opłata emisyjna to daniny na rzecz państwa - razem to 46,3 proc. ceny jaką kierowca płaci na stacji. Cena hurtowa rafinerii - to kwota, za którą operatorzy stacji paliw kupują m.in. benzynę i olej napędowy.