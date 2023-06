Reklama

Ceny benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają na stacjach paliw?

– Mijający tydzień przyniósł nieznaczną korektę cen paliw na polskich stacjach tankowania i pewnie wielu Polaków zastanawia się, z jakim wydatkiem będzie wiązało się tankowanie baku auta przed pierwszym wakacyjnym wyjazdem– zauważają eksperci e-petrol.pl. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji…

Cena benzyny i diesla. Ile kosztuje paliwo na stacjach?

Ceny paliw zaskoczyły kierowców na plus. Benzyna 95-oktanowa w ostatnich dniach kosztowała średnio 6,51 zł/l, czyli 1 grosz mniej niż tydzień wcześniej.

Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla także płacili mniej za tankowanie. Olej napędowy potaniał o 6 groszy do poziomu 6,11 zł/l. Gaz LPG to jedyne paliwo, które nie zmieniło swojej ceny. Średnio za litr LPG kierowcy płacili 2,92 zł.

Jak zmieniają się ceny benzyny, diesla i LPG? Zobacz tabelę

Paliwo Cena za litr (zmiana) Benzyna 95 6,51 zł/l (taniej o 1 grosz) Olej napędowy czyli diesel 6,11 zł/l (- 6 groszy) Gaz LPG 2,92 zł/l

Ceny paliw od poniedziałku 19 czerwca, oto nowe stawki

Ceny paliw na stacjach od poniedziałku 19 czerwca? Analitycy wyliczają, że benzyna 95 ma kosztować 6,46-6,57 zł/l. Olej napędowy to przedział cenowy 6,08-6,21 zł za litr. Korekty cen, przynajmniej na razie, nie muszą obawiać się właściciele samochodów z instalacją gazową - za litr LPG mogą płacić ok. 2,88-2,96 zł.

Oto cena benzyny 95 i diesla od poniedziałku 19 czerwca (TABELA)

Paliwo Cena za litr od poniedziałku 19 czerwca 2023 roku Benzyna 95 6,46-6,57 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,08-6,21 zł/l Gaz LPG 2,88-2,96 zł/l

Ceny paliw w Polsce. Dlaczego nie ma ostrych obniżek na stacjach?

– Powodem, dla którego, pomimo obniżek cen w hurcie, wyraźnej przeceny na stacjach możemy w najbliższych dniach nie zobaczyć, są bardzo niskie poziomy marż detalicznych, szczególnie w przypadku diesla. Nie oznacza to jednak, że właściciele stacji dopłacają do sprzedaży paliw. Rozumieć to należy raczej w ten sposób, że okresowo dzielą się oni z kierowcami swoim rabatem handlowym, aby utrzymać cenę paliwa na niższym, atrakcyjnym dla kierowców poziomie – wyjaśnili eksperci.

Ceny paliw i wakacje 2023. Szykuje się sensacja

Z kolei analitycy BM Reflex zauważają, że mijający tydzień kończymy z cenami minimalnie niższymi. Benzyna 95 kosztuje aktualnie 6,50 zł/l (spadek o 1 gr/l w stosunku do cen z 7.06.2023). Szlachetniejsza benzyna 98 to 7,09 zł/l (-2 gr/l). Litr oleju napędowego kosztuje 6,09 zł (taniej o 4 gr/l). Gaz LPG potaniał o 2 grosze na litrze do ceny 2,90 zł/l.

Paliwo Cena za litr (zmiana) Benzyna 95 6,50 zł/l (- 1 grosz) Benzyna 98 7,09 zł/l (-2 gr) Olej napędowy czyli diesel 6,09 zł/l (- 4 gr) Gaz LPG 2,90 zł/l (- 2 gr)

Cena benzyny, diesla i LPG. Wakacje 2023 vs 2022, oto różnice (TABELA)

– Rozpoczęcie wakacji rok temu nastąpiło w momencie kiedy ceny paliw kształtowały się na poziomie blisko historycznych rekordów tj. dla Pb95 - 7,95 zł/l, Pb98 - 8,56 zł/l, ON - 7,92 zł/l i LPG - 3,54 zł/l. W tym roku ceny paliw, a przez to bezpośrednie wydatki na paliwo będą stanowiły wyraźnie mniejsze obciążenie dla domowych budżetów – ocenili analitycy.