Reklama

Ceny benzyny i oleju napędowego w tym tygodniu zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają na stacjach paliw?

– Zwyżka cen ropy jaką widzieliśmy na światowych giełdach pod koniec marca spowodowała, że krótko cieszyli się obniżkami kierowcy tankujący benzynę –zauważyła Magdalena Robak, analityk rynku paliw e-petrol.pl.

Reklama

Cena benzyny, diesla i LPG, oto nowa królowa podwyżek w Polsce

Benzyna Pb 95 staje się nową królową podwyżek. To najpopularniejsze paliwo do samochodów osobowych w ciągu minionego tygodnia podrożało aż o 13 groszy na litrze do poziomu 6,75 zł/litr.

Olej napędowy i gaz LPG potaniały, odpowiednio o 1 grosz do 6,74 zł i 5 groszy do poziomu 3,09 zł. – Po raz pierwszy od czerwca 2022 roku mamy do czynienia z sytuacją, w której benzyna jest droższa od diesla. Obecnie ta różnica w cenach ogólnopolskich wynosi 1 grosz – zauważyła Robak.

Cena benzyny 95, drożeje tankowanie bezołowiowej

Cena benzyny ma w tym tygodniu wzrosnąć o 5-7 groszy na litrze. Najpopularniejsza 95-oktanowa benzyna będzie kosztować 6,75-6,89 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 to ceny w przedziale 7,35-7,47 zł/l.

Tańszy od benzyny pozostanie olej napędowy. Cena diesla będzie na poziomie 6,72-6,83 zł/l. Paliwem, które wyłamuje się z podwyżkowego trendu, jest gaz LPG, który może kosztować 3,05-3,12 zł/l.

NOWE zestawienie nowych cen paliw

Paliwo Cena za litr Benzyna 95 6,75-6,89 zł/l Benzyna 98 7,35-7,47 zł/l Olej napędowy, czyli diesel 6,72-6,83 zł/l Gaz LPG 3,05-3,12 zł/l

Cena benzyny 95? Kierowcy niedługo się cieszyli

Także analitycy BM Reflex zauważają, że benzyna 95 zdrożała o 7 groszy do poziomu 6,75 zł. Benzyna 98 kosztuje 7,35 zł, czyli o 3 grosz więcej niż tydzień temu. Olej napędowy potaniał o 3 grosze do poziomy 6,71 zł/l. Gaz LPG staniał o 1 grosz do ceny 3,14 zł/litr. Jednocześnie analitycy zwrócili uwagę, że diesel jest tańszy o 50 gr na litrze niż rok temu, a benzyna droższa o 24 gr.

Benzyna 95 drożeje, ile kosztuje litr bezołowiowej?

– Na ostatnich zmianach korzystają głównie posiadacze diesli i aut z instalacjami gazowymi. Oba paliwa tanieją od lutego odpowiednio: olej napędowy o 94 gr/l, a autogaz o 13 gr/l – wyliczają eksperci. Z to benzyna 95 jest droższa – od początku lutego cena litra bezołowiowej wzrosła o 6 groszy na litrze.

W ocenie analityków po raz pierwszy od czerwca 2022 roku średnia cena oleju napędowego spadła poniżej średniej ceny benzyny bezołowiowej 95.

Benzyna i diesel zdrożeją, ceny paliw w tym tygodniu w górę

– Spodziewamy się, że w kolejnych tygodniach różnica ta będzie się pogłębiała na korzyść diesla. Po świętach ceny paliw w detalu, w wyniku zmian na rynku hurtowym, mogą rosnąć. Tym razem podwyżki możemy odnotować dla benzyny i oleju napędowego – zapowiedzieli.