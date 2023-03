Ceny benzyny i oleju napędowego w przyszłym tygodniu zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają na stacjach paliw?

Reklama

Ceny wszystkich paliw w detalu zniżkują. Wielu kierowców może przecierać oczy ze zdziwienia. Szczególnie tankującym olej napędowy powodów do optymizmu nie zabraknie. – Nie dość, że to paliwo zeszło poniżej 7-złotowego pułapu, to jeszcze mamy najniższe ceny od niemal roku – zauważają analitycy e-petrol.pl.

Cena benzyny, diesla i LPG, czyli co będzie na stacjach od 27 marca?

Reklama

– Mijający tydzień to czas dużych i miłych niespodzianek dla polskich kierowców – powiedział Jakub Bogucki z e-petrol.pl. Szczególnie zadowoleni powinni być tankujący olej napędowy – to paliwo potaniało aż o 18 groszy do ceny 6,87 zł za litr.

– To pierwszy raz od kwietnia 2022 roku, kiedy zeszliśmy poniżej 7 zł za litr diesla. I to już kolejna obniżka tygodniowa. Tak naprawdę przez ostatnie kilka tygodni diesel potaniał o kilkadziesiąt groszy. Tu dobra wiadomość dla kierowców – ta zmiana może trwać w kolejnych tygodniach – zauważył ekspert.

W przypadkubenzyny 95, aż tak spektakularnego spadku nie było - potaniała o 3 grosze do poziomu 6,68 zł. Gaz LPG kosztuje o grosz mniej i jest w ceni 3,15 zł/litr.

Ceny paliw w Polsce kontra kłopoty banków i chwiejna sytuacja na świecie

Skąd takie zmiany na stacjach paliw w Polsce? Analitycy wskazują m.in. na kłopoty amerykańskich i europejskich banków.

– Sytuacja międzynarodowa jest bardzo chwiejna, bardzo dynamiczna – zauważył Bogucki. – Z jednej strony cały czas oczekiwania na wzrost chińskiego popytu i zapotrzebowania ze strony chińskiej gospodarki mogłyby ciągnąć ropę w górę. Jednak co chwilę słyszymy bardzo niepokojące informacje o kryzysie w sektorze bankowym w USA i krajach europejskich. Stąd mamy przeciwwagę, która ciąży notowaniom ropy i może wpływać spadkowo także na sytuację i nastroje wśród inwestorów – wyjasnił.

Oto nowe ceny benzyny 95 i diesla od poniedziałku 27 marca

Ile zapłacimy za litr benzyny 95 czy diesla od poniedziałku 27 marca? – Jeśli chodzi o prognozy cen dla polskich kierowców na przyszły tydzień, to spodziewamy się spadków – zapowiedział Bogucki.

Po niedzieli benzynę Pb95 średnio powinniśmy tankować po 6,58-6,70 zł za litr. Za olej napędowy właściciele aut z silnikiem Diesla będą płacić przeciętnie 6,78-6,90 zł/l. Gaz LPG powinien kosztować średnio 3,10-3,18 zł za litr.

Zestawienie nowych cen paliw od poniedziałku 20 marca 2023