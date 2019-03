III dekada marca rozpoczyna się znacznymi wzrostami cen benzyn na większości stacji w kraju i lekkim spadkiem cen diesla. Są to zmiany, które powodują zmniejszenie różnicy pomiędzy średnią ceną Pb95 i ON z 31 groszy do 25 groszy na litrze.

W przypadku autogazu podwyżki nieco wyhamowały. Średnio w kraju ceny LPG wzrosły o 1 grosz na litrze. Średnie ceny paliw na stacjach 21 marca ukształtowały się na następujących poziomach dla: benzyny bezołowiowej 95 4,84 zł/l, bezołowiowej 98 5,16 zł/l, oleju napędowego 5,09 zł/l i autogazu 2,16 zł/l.

Sytuacja na rynku benzyn wraz z początkiem wiosny robi się coraz mniej komfortowa dla kierowców. Analiza cen hurtowych pokazuje niestety, że w kolejnych dniach utrzyma się prawdopodobieństwo dalszych podwyżek cen na stacjach. Warto zaznaczyć, że podwyżki cen benzyn na krajowym rynku hurtowych są w znacznym stopniu spowodowane większym niż w przypadku diesla wzrostem cen benzyny na rynku europejskim, która po raz pierwszy od początku października ubiegłego roku osiągnęła poziom wyższy od oleju napędowego.

W mijającym tygodniu najniższe ceny benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego notujemy w województwie dolnośląskim. Oba paliwa kupimy tu odpowiednio po 4,75 i 5,00 zł/l. Najdroższą benzynę 95 oktanową zatankujemy w województwach kujawsko-pomorskim po 4,94 zł/l, a diesla w warmińsko-mazurskim i wielkopolskim po 5,14 zł/l. Najmniej za litr autogazu zapłacimy w województwie świętokrzyskim po 2,10 zł, natomiast w województwie mazowieckim litr autogazu kosztuje najwięcej bo średnio 2,27 zł.

W porównaniu do sytuacji sprzed roku za wszystkie paliwa płacimy więcej, ale najbardziej widoczna jest różnica dla oleju napędowego. Diesel jest bowiem droższy aż o 52 gr/l, podczas gdy benzyny o 17 – 20 gr/l, a autogaz o 12 gr/l.

Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 22-03-2019 w Orlenie: Eurosuper 95 – 3827 PLN/1000l (wzrost o 50 PLN/1000l w porównaniu do cen z 15-03-2019), Superplus 98 – 4062 PLN/1000l (wzrost o 31 PLN/1000l), olej napędowy 4040 PLN/1000 l (wzrost o 15 PLN/1000l), olej napędowy grzewczy 2647 PLN/1000 l (spadek o 11 PLN/1000l).

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 22-03-2019 w Lotosie: Eurosuper 95 – 3826 PLN/1000l (wzrost o 49 PLN/1000l w porównaniu do cen z 15-03-2019), Superplus 98 – 4061 PLN/1000l (wzrost o 30 PLN/1000l), olej napędowy 4030 PLN/1000 l (wzrost o 5 PLN/1000l), olej napędowy do celów opałowych 2646 PLN/1000 l (spadek o 11 PLN/1000l).

Ceny ropy Brent w Londynie w tym tygodniu pozostawały względnie stabilne, w przedziale 67,50 - 68,50 USD/bbl. Początek tygodnia zdominowały spekulacje na temat przyszłej polityki OPEC+. Wspólny Ministerialny Komitet Monitorujący (JMMC) poinformował, że koalicja producentów ropy naftowej zrealizowała ustalone w grudniu cięcia produkcji w około 90%. Dodatkowo JMMC zarekomendował OPEC+, aby zrezygnował z kwietniowego spotkania na rzecz czerwcowego, kiedy to łatwiej będzie ocenić rynek i podjąć decyzję na temat polityki producentów ropy naftowej w drugiej połowie roku. Aktualnie możemy więc oczekiwać, że do czerwca nic się nie zmieni w kontekście limitów produkcji, a zapewne spotkanie OPEC 25-26 czerwca przyniesie nam odpowiedź na temat wielkości limitów produkcji w drugiej połowie roku. Na rynku nie brakuje również głosów na temat zwiększenia przez OPEC skali redukcji produkcji. W drugiej połowie tygodnia nastroje popsuły nieco gorsze od oczekiwań dane makro z USA oraz pogłoski o tym, że Chiny zmieniają swoje zdanie co do akceptacji żądań USA w kontekście porozumienia handlowego. Niewątpliwie wsparciem dla cen okazał się gorszy od oczekiwań raport DOE o zapasach ropy i paliw gotowych w USA. DOE poinformował bowiem o spadku zapasów ropy o 9,6 mln bbl, benzyn o 4,6 mln bbl, destylatów o 4,1 mln bbl.