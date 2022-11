Kret-gigant wydrąży tunel na S19 Via Carpatia. Takiego transportu jeszcze nie było

Maszyna TBM, która wykopie tunel w biegu drogi S19 Via Carpatia ma 112 m długości, waży 4000 ton, a sama tarcza wiercąca ma 15,2 m średnicy. To 1,7 m więcej niż średnica wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu. Teraz ten kret-gigant sprowadzony do Polski z Hiszpanii jest transportowany na plac budowy. Najcięższe elementy TBM będą przewożone na specjalnej mega-naczepie, złożonej z dwóch platform z samojezdnymi osiami, które razem liczą 68 kół. Długość całego zestawu to 73 m. Aby transport był możliwy konieczne było nawet wybudowanie dedykowanego do tej operacji zjazdu z autostrady, który umożliwi skręt platformy.

Odcinek S19 Rzeszów Południe-Babica to jedna z najtrudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. Zadanie zakłada budowę dwunawowego tunelu, a także 6 estakad, 2 wiaduktów, bezkolizyjnego przejazdu w ciągu drogi krajowej nr 19 oraz jednego przejazdu pod trasą S19 oraz trzech przejść dla zwierząt. Tunel będzie miał 2255 metrów długości. Składać się będzie dwóch naw, które będą połączone 15 przejściami poprzecznymi i jednym przejazdem awaryjnym w środku długości tunelu. Średnica wewnętrzna każdej z pojedynczych naw głównych będzie wynosiła 13,45 m (zewnętrzna 14,65 m). Maksymalna głębokość prowadzonych prac to ponad 100 metrów. Maszyna TBM drąży podziemny obiekt i jednocześnie układa jego obudowę, która składa się z tubingów. W przypadku tunelu w Babicy, na obudowę wykorzystanych zostanie przeszło 2230 pierścieni odlanych z 118 tys. sześciennych betonu.