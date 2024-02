Autostrada A4: remont między Katowicami a Mysłowicami na jezdni w stronę Krakowa

Jak podaje Stalexport Autostrada Małopolska, na jezdni do Krakowa jeden pas ruchu będzie remontowany, a drugi pas pozostanie przejezdny, natomiast na jezdni do Katowic czynne będą dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i jeden pas w kierunku Krakowa. Co z kolei oznacza, że w obu kierunkach dostępne będą po dwa pasy ruchu. Ale uwaga: od 27 marca remontowany odcinek zostanie wydłużony z 4 do do 7 km (od km 341 do km 348).

W lipcu prace przeniosą się na jezdnię prowadzącą do Katowic, gdzie jeden pas ruchu będzie poddany remontowi, a drugi pas nadal zostanie przejezdny. Na jezdni prowadzącej do Krakowa będą czynne dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa oraz jeden pas w kierunku Katowic. Obie jezdnie na tym odcinku autostrady A4 zostaną wyremontowane do końca listopada 2024 r.

Remont na A4: poprawa bezpieczeństwa ruchu

Efektem wymiany nawierzchni autostrady będzie zwiększenie jej trwałości i nośności, a także poprawa jej właściwości przeciwpoślizgowych, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi. Dodatkowo usprawnione zostanie odwodnienie powierzchniowe.