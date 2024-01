Protest rolników rusza 24 stycznia. Gdzie i o której godzinie zablokują drogi?

Protest rolników już w środę 24 stycznia 2024 roku rozleje się na całą Polskę. – Na drogi wyjadą kolumny ciągników. Lokalnie można spodziewać się blokad dróg – informują przedstawiciele NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność”.

Kierowców w niektórych lokalizacjach czekają utrudnienia już od godziny 8.00 czy od 9.00 do 18.00. W większości akcja protestacyjna potrwa od godziny 12.00 do 14.00.

Traktory zablokują trasę międzynarodową A2 Warszawa-Brześć

Protest wspiera także rolnicze OPZZ. Związkowcy zapowiadają, że tuż po konferencji prasowej w miejscowości Zbuczyn (ok. godziny 11:45) nastąpi wyjazd traktorów na trasę międzynarodową A2 Warszawa-Brześć.

Protest rolników i ponad 160 lokalizacji, które drogi zablokowane? Oto MAPA

Mapa opisująca trasy protestu rolników obejmuje ponad 160 lokalizacji, w których przejazd będą utrudniać lub blokować kolumny ciągników. Kierowcy na jednej trasie mogą spodziewać się kilku blokad.

Przykładowo na drodze E77 z Gdańska do Warszawy przewidziano sześć miejsc prowadzenia akcji protestacyjnej. Podobnie droga S17 z Warszawy do Lublina - tu kierowców może zaskoczyć kolumna ciągników lub blokada przynajmniej w pięciu miejscach.

Na drodze E67 (DK8) między Wrocławiem a Ząbkowicami Śląskimi przewidziano akcje protestacyjne w pięciu lokalizacjach.

Droga krajowa nr 20 między Szczecinkiem a Stargardem to przynajmniej sześć lokalizacji, w których protestujący rolnicy pojawią się z ciągnikami.

Dlaczego rolnicy protestują 24 stycznia? Jakie są postulaty?

Ogólnopolski protest rolników odbędzie się 24 stycznia 2024 roku pod hasłem "Europa = uprawiać i hodować". – Mimo szczytnych założeń nowego Zielonego Ładu, wiele przepisów kreowanych na poziomie Unii Europejskiej, niechybnie prowadzi do ograniczania europejskiej produkcji rolnej, zmniejszenia konkurencyjności europejskiego rolnictwa oraz spadku dochodów unijnych producentów rolnych – argumentują organizatorzy akcji.

Postulaty? Rolnicy nie zgadzają się na sposób funkcjonowania wymiany handlowej artykułów rolno-spożywczych pomiędzy Ukrainą a krajami Unii Europejskiej. W ich opinii rażąco godzi on w interesy europejskich rolników.

Do akcji odniósł się wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. W jego ocenie protesty rolników są słuszne, ale spóźnione o kilka lat, bo to wtedy były uzgodnienia z Komisją Europejską. Zapewnił, że resort pracuje, by problemy rozwiązać.

Protesty rolników od początku 2024 roku odbyły się m.in. w Niemczech, Francji, Rumunii, Grecji i na Litwie.

Protest rolników 24 stycznia 2024 roku. Nowa lista lokalizacji blokad i utrudnień na drogach

Protest Krzęcin 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Szczecinek 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Białogard 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Jelenino 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Węgorzyno 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Kołobrzeg 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Puławy 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Końskowola 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Drawsko 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Czaplinek 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Sąborze 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Nidzica 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Przepałkowo 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Sępólno Krajeńskie 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Pozedrze 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Węgorzewo 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Budry 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Bierzwnik 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Choszczno 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Chociwel 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Drawno 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Lipsko 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Biesiekierz 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Reblinko 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Banie 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Szalejów Dolny 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Kotlin 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Brzostów 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Cielcza 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Recz 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Gniewkówiec 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Międzyrzec Podlaski 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Sękowo 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Rozogi 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Jędrzejów 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Jastrowie 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Dolice 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Pełczyce 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Krąpiel 24.01.24 g. 10.00-22.00

Protest Kalisz 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Hrubieszów 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Zamość 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Chełm 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Solec nad Wisłą 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Ząbkowice Śląskie 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Czekarzewice 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Bardo 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Ryki 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Białopole 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Żyrzyn 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Rudnik 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Dobre Miasto 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Gołdap 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Olecko 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Miłki 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Nowe Miasto Lubawskie 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Bodzechów 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Jordanów Śląski 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Radzików 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Kosakowo-Gdynia 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Włóki 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Hajnówka 24.01.24 g. 10.00-18.00

Protest Narew 24.01.24 g. 10.00-18.00

Protest Czyże 24.01.24 g. 10.00-18.00

Protest Godentowo 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Człuchów 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Bogucin 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Siemiatycze 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Dobromierz 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Kostomłoty 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Niemcza 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Lwowek Śląski 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Krzywa Osla 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Oleśnica 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Krzywa 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Oława 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Jerzmanice-Zdrój 24.01.24 g.12.00-14.00 (BLOKADA)

Protest Milicz 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Kobierzyce 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Wołów 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Brzeg Dolny 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Siedlakowice 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Zbuczyn

Protest Jerka 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Dobiegniew 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Dobrzany 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Ińsko 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Strzelce 24.01.24 g.11.00-14.00

Protest Silno 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Piotrków Trybunalski 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Ząbkowice 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Krynki 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Osjaków 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Nysa 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Prudnik 24.01.2024 godz 12:00-14:00

Protest Głogówek 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Krapkowice 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Polska Cerekiew 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Kietrz 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Ujazd 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Namysłów 24.01.2024 godz 12:00-14:00

Protest Złoczew 24.01.24 g. 12:00-14:00

Protest Konopnica 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Księżpol 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Rychnowo 24.01.24 g. 9.00-18.00

Protest Miłomłyn 24.01.24 g. 11.30

Protest Działdowo 24.01.24 g. 10.30

Protest Płoty 24.01.24 g. 11.00-15.00

Protest Gryfice 24.01.24 g.10.30-15.00

Protest Nur 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Wejherowo 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Rychnowo Żuławskie 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Bronikowo 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Żnin 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Opatów 24.01.24 g. 08.00-14.00

Protest Radzanowo 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Ogony 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Nowe Miasto nad Wartę 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Nowa Cerekwia 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Bardo 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Ryn 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Przasnysz 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Strzegom 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Białopole 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Parczew 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Zielona 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Medyka 24.01.24 g. 12.00-15.00

Protest Krasnystaw 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Prabuty 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Pułtusk 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Jarosław 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Bielsk Podlaski 24.01.24 g. 24.01.24 g.10.00-16.00

Protest Gniew 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Rokietnica 24.01.24 g. 11.50-14.00

Protest Hażlach Kończyce Wielkie 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Markuszów 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Dlutów 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Lidzbark Warmiński 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Lubomino 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Kętrzyn 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Marcinkowo/Mrągowo 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Sorkwity 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Jedwabno 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Małdyty 24.01.24 g. 11.00

Protest Gniew 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Żółkiewka 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Głogów 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Heźlach 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Gorzów 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Tuczno 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Pińczów 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Modliborzyce 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Kluczbork 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Przybiernów 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Tomaszów Lubelski - Tarnawatka 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Obłaczkowo 24.01.24 g.12.00-14.00

Protest Kartuzy 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Polesie 24.01.24 r. 12.00-14.00

Protest Grudusk 24.01.24 g. 12.00-14.00

Protest Budzyń 24.01.24 g.12.00-14.00