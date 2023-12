Budowa trasy S8: Każdy odcinek ma innego wykonawcę. Zakończenie prac – w 2027 r.

Realizacja drogi ekspresowej między Wrocławiem a Kłodzkiem została zapisana w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.(z perspektywą do 2033 roku) i podzielona na sześć krótszych odcinków. Podpisano już umowy na realizację pierwszych trzech odcinków (każdy ma innego wykonawcę, realizacja do 2027 r.), a odcinek od Ząbkowic Śląskich do Barda jest obecnie w trakcie procedury przetargowej. GDDKiA planuje ogłoszenie przetargu dla odcinka pomiędzy Łagiewnikami a Ząbkowicami Śląskimi jeszcze w tym roku.

Co do ostatniego fragmentu, czyli Bardo – Kłodzko, to tu trwają prace przygotowawcze, których rezultaty są uzależnione od analizy możliwości połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku. Po zakończeniu tych analiz GDDKiA wskaże preferowany wariant, dla którego zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji dotyczącej uwarunkowań środowiskowych. Zakończenie całej inwestycji (Wrocław – Kłodzko) i oddanie trasy do ruchu planowane jest na lata 2028-33. W rządowym programie zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, czyli od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.

Budowa trasy S8: odcinek od Wrocławia do Łagiewnik

Droga ekspresowa S8 będzie realizowana na odcinku o długości 87 kilometrów (Wrocław-Kłodzko). Nowa trasa stanowić będzie kontynuację istniejącego odcinka drogi AOW/S8, który obecnie kończy się na wysokości miejscowości Magnice. Planowana trasa obejmować będzie dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach oraz pasami awaryjnymi. W przyszłości istnieje możliwość rozbudowy odcinka pomiędzy węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód o trzeci pas ruchu.

Odcinek Wrocław (Magnice) – Łagiewniki został podzielony na trzy tzw. odcinki realizacyjne. Tzw. zadanie 1 obejmuje odcinek drogi ekspresowej od węzła Kobierzyce Północ do węzła Kobierzyce Południe o długości około 7,5 km. Nowa trasa zostanie poprowadzona po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 8 i przebiegać będzie przez tereny gminy Kobierzyce. Planowane są dwa węzły drogowe: Kobierzyce Północ, łączący S8 z DK8 i A8, oraz Kobierzyce Południe, łączący nową trasę z drogą wojewódzką nr 346. Ponadto, na tym odcinku przewidziane są dwa MOP-y (Królikowice).

Budowa trasy S8 od Kobierzyc do Łagiewnik

Zadanie 2 to odcinek od węzła Kobierzyce Południe do węzła Jordanów Śląski o długości około 13,8 km. Nowa trasa będzie poprowadzona również po zachodniej stronie obecnej DK8 i będzie przebiegać przez obszary gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka i Jordanów Śląski. Planowany jest węzeł drogowy w Jordanowie Śląskim, który połączy S8 z istniejącą DK8 oraz z drogami powiatowymi.

Zadanie 3 obejmuje odcinek od węzła Jordanów Śląski do węzła Łagiewniki Zachód o długości około 11,2 km. Ta część trasy także zostanie poprowadzona po zachodniej stronie obecnej DK8 i będzie przebiegać przez obszary gmin: Jordanów Śląski i Łagiewniki. Planowane są dwa węzły drogowe: Łagiewniki Północ, łączący S8 z drogami krajowymi nr 8 i 39, oraz Łagiewniki Zachód, łączący ekspresówkę z drogą wojewódzką nr 384.

Budowa trasy S8 od Łagiewnik do Barda

Zadanie 4 obejmuje odcinek drogi ekspresowej od węzła Łagiewniki Zachód do węzła Niemcza o długości około 9,3 km. Nowa trasa będzie poprowadzona nowym śladem przez obszary gmin Łagiewniki i Niemcza. Droga S8 będzie przebiegać głównie po zachodniej stronie obecnej DK8, wykorzystując jej przebieg w niewielkim stopniu.

Z kolei zadanie 5 to odcinek od węzła Niemcza do węzła Ząbkowice Śląskie Północ o długości około 7,9 km. Trasa ta będzie przebiegać przez obszary gmin Niemcza i Ząbkowice Śląskie, głównie po zachodniej stronie obecnej DK8. Planowane są dwa węzły drogowe: Niemcza przy skrzyżowaniu z istniejącą DK8 oraz Ząbkowice Śląskie Północ, który połączy S8 z obecną DK8 i drogą powiatową nr 3165D.

Natomiast zadanie 6 obejmuje odcinek od węzła Ząbkowice Śląskie Północ do węzła Bardo o długości około 14 km. Ta część trasy zostanie poprowadzona nowym śladem przez obszary gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo. Droga ekspresowa S8 będzie korzystać z przebiegu obecnej drogi krajowej nr 8 tylko w minimalnym stopniu, głównie na skrzyżowaniach. Planowane są dwa węzły drogowe: Ząbkowice Śląskie Wschód, który połączy S8 z drogą wojewódzką nr 385, oraz Bardo, który połączy trasę ekspresową z obecną DK8.