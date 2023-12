Utrudnienia na A1 - wypadek na autostradzie

Jak donosi Dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA, na autostradzie A1 doszło do poważnego wypadku. Dwie ciężarówki zderzyły się na odcinku między węzłami Kopytkowo i Warlubie. Zderzenie doprowadziło do wycieku paliwa, a w konsekwencji do zablokowania drogi.

Zaleca się korzystanie z objazdu: zjazd węzeł Kopytkowo na DW 231, dalej DK 91 w kierunku Łodzi i ponowny powrót przez DW 214 na A1 węzeł Warlubie – poinformował dyżurny PID GDDKiA.

Wypadek na A1 - utrudnienia potrwają wiele godzin

Utrudnienia po wypadku mogą potrwać około 10 godzin. Szacuje się, że usuwanie skutków zdarzenia potrwa do wczesnych godzin wieczornych. Pomorski Urząd Wojewódzki informuje, że ruch uda się przywrócić około godziny 18 - kierowcy muszą przygotować się na cały dzień utrudnień na A1.

Wyciek paliwa i zamknięta droga przyczyniły się do powstania korków przed wymienionymi wyżej węzłami A1.