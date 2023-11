Droga ekspresowa S3: Łączy Bałtyk z Sudetami. Kiedy pełna przejezdność?

Droga ekspresowa S3 ma długą historię, sięgającą końca lat 70. poprzedniego wieku, kiedy to rozpoczęto prace związane z modernizacją odcinka między Szczecinem a Goleniowem. W 2010 r. połączono dwujezdniową trasą Szczecin z Gorzowem Wielkopolskim, w 2013 r. Szczecin zyskał połączenie z autostradą A2, a w 2021 r. – z autostradą A4 i z położonym dalej na południe Bolkowem. W międzyczasie rozbudowano do dwóch jezdni odcinki zrealizowane wcześniej jako jednojezdniowe: obwodnice Gorzowa Wielkopolskiego i Międrzyrzecza oraz od Sulechowa do Nowej Soli.

Jednakże wciąż pozostało około 50 km do ukończenia całej trasy S3. Te niezrealizowane odcinki znajdują się między Świnoujściem a Troszynem w województwie zachodniopomorskim oraz między Bolkowem a Kamienną Górą na Dolnym Śląsku. GDDKiA planuje oddanie tych fragmentów do użytku w 2024 r.

Droga S3 w województwie zachodniopomorskim

Między Świnoujściem a Troszynem trwa budowa 33-kilometrowego odcinka, a prace są realizowane w ramach projektu "Projektuj i Buduj". Wartość inwestycji wynosi około 1,37 mld złotych. Odcinki Świnoujście – Dargobądz (17 km) oraz Dargobądz – Troszyn (16 km) obejmują budowę węzłów drogowych, mostów, estakad, a także przejść dla pieszych i zwierząt. Prace są w toku, a odcinek Świnoujście – Dargobądz jest realizowany przez firmę Polaqua, a Dargobądz – Troszyn przez konsorcjum Polbud Pomorze, PRD Nowogard i INTOP.

Droga S3 w województwie dolnośląskim

Z kolei na Dolnym Śląsku we wrześniu GDDKiA otrzymała pozwolenie na użytkowanie dla całego 15-kilometrowego odcinka od Kamiennej Góry przez Lubawkę do granicy państwa. Natomiast do ruchu został udostępniony ponad 12-kilometrowy odcinek S3 pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a węzłem Lubawka. Pozostały 3-kilometrowy fragment od węzła Lubawka do granicy państwa zostanie udostępniony kierowcom po zakończeniu prac na odcinku przygranicznym po stronie czeskiej.

Prace na odcinku Bolków – Kamienna Górarównież trwają. Ten fragment obejmuje budowę dwóch tuneli drogowych, mostów oraz przejść dla zwierząt. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm PORR i PORR Bau. Na odcinku tym prace są na zaawansowanym etapie, a wykonano już większość warstw nawierzchniowych i roboty związane z infrastrukturą bezpieczeństwa w tunelach.

Droga ekspresowa S6: główna arteria Pomorza

Trasa S6 to kluczowa arteria dla Pomorza, stanowiąca jedną z głównych osi krajowej sieci komunikacyjnej. Będzie łączyła największe miasta Północnej Polski - Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk, a jej łączna długość wyniesie ok. 400 km. S6 stanowi kluczowe połączenie między polskimi portami morskimi w Świnoujściu i Szczecinie a Trójmiastem. Połączy również drogi obsługujące turystyczne obszary na polskim wybrzeżu.

GDDKiA planuje, że do 2026 r. trasą S6 przejedziemy ze Szczecina do Gdyni, podczas gdy zachodnia obwodnica Szczecina zostanie ukończona ok. pięć lat później. Ostatni odcinek S6 w rejonie Szczecina powstawał będzie dłużej, głównie ze względu na budowę 5-kilometrowego tunelu pod Odrą w okolicach Polic, który będzie najdłuższym tunelem w Polsce.

Droga S6 w pomorskim i zachodniopomorskim: jakie zaawansowanie prac?

Na obecną chwilę trwają prace przy kilku odcinkach S6. I tak, fragment Koszalin – Sławno obejmuje budowę czterech węzłów drogowych, dwóch MOP-ów i 20 obiektów mostowych, w tym przejść dla zwierząt. Prace toczą się też na odcinku od Sławna (trasa S6 ominie to miasto częściowo od południowej strony) do Słupska w województwie pomorskim. Ważnym elementem będzie również Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, tworząca zewnętrzny "pierścień" w stosunku do istniejącej już obwodnicy Trójmiasta.