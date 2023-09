26 przetargów na nowe odcinku dróg ekspresowych i krajowych – to plan GDDKiA rozpisany do końca 2023 roku. Lista inwestycji obejmuje m.in. S7, S8, S10, S11, S12, S16 i S19. Chętnych do zdobycia lukratywnych kontraktów z pewnością nie zabraknie. Szczególnie, że zainteresowanie postępowaniami jest coraz większe. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji…