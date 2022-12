Reklama

Droga ekspresowa S17 wydłuży się o kolejne kilometry. Lubelski oddział GDDKiA rozpoczął poszukiwania wykonawców dla trzech odcinków na południowy wschód od Lublina:

Piaski – Łopiennik,

Krasnystaw – Izbica,

Izbica – Zamość Sitaniec.

GDDKiA zaplanowała budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z obiektami inżynieryjnymi, odwonieniem i oświetleniem. Pojawią się tam urządzenia ochrony środowiska, takie jak ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt. Po zakończeniu inwestycji zostanie wdrożony system zarządzania ruchem.

Reklama

Droga ekspresowa S17 Piaski - Łopiennik

Odcinek Piaski – Łopiennik o długości 16,6 km będzie przebiegać nowym śladem wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. GDDKiA przekazała, że budowa rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany. W ramach inwestycji zostaną wybudowane trzy węzły drogowe:

Piaski Południe,

Fajsławice,

Łopiennik.

Droga ekspresowa S17 Krasnystaw - Izbica

Drugi zaplanowany odcinek, czyli Krasnystaw – Izbica o długości 18,8 km rozpocznie się budową w Zakręciu przed Krasnymstawem. W początkowej fazie droga będzie przebiegać w śladzie obecnej drogi krajowej nr 17.

Przekroczy rzekę Żółkiewkę i ominie od zachodniej strony. Min. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. W ostatnim etapie przekroczy linię kolejową nr 69 i zakończy się na przecięciu z obecną drogą krajową 17 w okolicach Krasnegostawu. GDDKiA zaplanowała na tym odcinku trzy węzły:

Krasnystaw Północ,

Krasnystaw Południe,

Izbica.

W ciągu drogi planowana jest budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca, a także obwodu utrzymania drogi w okolicach Krasnegostawu.

Droga ekspresowa S17 Izbica - węzeł Zamość Sitaniec

Trzeci odcinek Izbica – węzeł Zamość Sitaniec ma niespełna 10 km długości. Trasa pobiegnie nowym śladem wzdłuż obecnej DK17, ale ominie od zachodu miejscowości Podkrasne oraz Chomęciska Małe. Przy trasie powstaną dwa węzły:

Stary Zamość,

Zamość Sitaniec.

Droga ekspresowa S17, umowy na 3 odcinki podpisane

GDDKiA podpisała jesienią tego roku umowy na budowę trzech fragmentów S17 od Zamościa do przejścia granicznego w Hrebennem:

Zamość Wschód - Zamość Południe,

Zamość Południe - Tomaszów Lubelski,

Tomaszów Lubelski - Hrebenne.

Właśnie trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowych dla dwóch kolejnych odcinków pomiędzy Piaskami i Zamościem:

Łopiennik – Krasnystaw,

Zamość Sitaniec - Zamość Wschód.

Trasa ekspresowa S17 pomiędzy Lublinem a Hrebennem będzie liczyć ok. 130 km. To ważny element drogi międzynarodowej E372 pomiędzy Warszawą a Lwowem. Nowa droga na węźle Piaski Wschód połączy się z planowaną drogą ekspresową S12 z Piask do Dorohuska.