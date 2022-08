Reklama

Droga S17 wzbogaci się o trzy nowe odcinki blisko granicy z Ukrainą. W ramach trzech odrębnych postępowań przetargowych wpłynęło 26 ofert. Sprawa trochę się przeciągnęła, ponieważ przetarg na budowę drogi ekspresowej ogłoszono w grudniu 2021 r. Termin składania ofert został przedłużony ze względu na wojnę w Ukrainie. GDDKiA ocenia po czasie, że to była dobra decyzja, a dłuższy czas na przygotowanie ofert pozwolił wykonawcom sporządzić dokładniejsze oszacowania.

Droga S17 na odcinku przygranicznym będzie drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. Przy okazji zostaną zbudowane drogi do obsługi ruchu lokalnego, węzły drogowe i miejsca obsługi podróżnych (MOP). Inwestycja przewiduje przebudowę i rozbudowę kolidujących dróg poprzecznych wraz z infrastrukturą techniczną, ciekami i urządzeniami melioracyjnymi.

Droga S17, wykonawcy zmieścili się w zaplanowanym budżecie

GDDKiA poinformowała, że wybrane oferty zmieściły się w szacunkowych kosztorysach. Na budowę trzech odcinków S17 założono budżet w wysokości ok. 1,95 mld zł, a tymczasem suma wybranych ofert wynosi 1,86 mld zł.

Wykonawca pierwszego (Zamość Wschód – Zamość Południe – ok. 12,5 km) i drugiego odcinka (Tomaszów Lubelski – Hrebenne – 17,5 km) wykona prace o wartości ok. 440,6 mln zł i ok. 592,2 mln zł. Trzeci odcinek (Zamość Południe – Tomaszów Lubelski – ok. 18,5 km) zostanie zrealizowany przez turecką firmę Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret za kwotę 822,4 mln zł.

Droga S17, oferenci mają 10 dni na odwołanie

Oferenci, którzy nie zostali wyłonieni w przetargu mają teraz 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Jeśli takowe się nie pojawią, rozpoczną się przygotowania do podpisania kontraktów z wykonawcami, ale najpierw dokumentacja trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z planem powinno to nastąpić jeszcze w tym roku.

Droga S17, budowa kolejnych odcinków

To nie koniec inwestycji, ponieważ lubelski oddział GDDKiA jeszcze w tym roku rozpisze przetargi na budowę kolejnych trzech odcinków drogi ekspresowej S17:

Piaski – Łopiennik o długości 16,5 km,

Krasnystaw – Izbica o długości 19 km,

Izbica – Zamość Sitaniec o długości 10 km.

Na początku roku złożono wnioski do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej dla kolejnych odcinków S17:

Łopiennik – Krasnystaw o długości 9,5 km,

Zamość Sitaniec – Zamość Wschód o długości 12 km.

W sumie cały odcinek drogi S17 Piaski – Hrebenne będzie liczyć około 124 km. Zostanie zbudowany w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku.

Droga ekspresowa S17 biegnie od Warszawy przez Lublin, Zamość, Tomaszów Lubelski aż po Hrebenne, gdzie znajduje się granica z Ukrainą. Szlak jest oznaczony w sieci dróg międzynarodowych jako E372.