Autostrada A4 na odcinku pomiędzy Katowicami i Krakowem jest płatna. Zarządza nią prywatny koncesjonariusz, który kilka miesięcy temu zadecydował o podniesieniu wysokości opłat za przejazd.

Autostrada A4 Katowice - Kraków nie jest objęta systemem e-Toll. Dlatego kierowcy muszą stać w kolejkach na bramkach autostradowych lub skorzystać z odrębnego systemu lub aplikacji do wniesienia opłaty za przejazd.

Autostrada A4 Katowice - Kraków i podwyżka opłat, ile kosztuje przejazd?

Koncesjonariusz 60-kilometrowego odcinka autostrady, firma Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zadecydował o podwyżkach, argumentując "wzrost kosztów utrzymania autostrady i prowadzenia inwestycji, związany m.in. z szybko rosnącymi w ostatnim czasie cenami usług, materiałów budowlanych czy nośników energii”. Obecnie autostrada A4 Katowice – Kraków należy do najdroższych odcinków płatnych dróg w Polsce.

Od 4 lipca br. kierowcy samochodów osobowych muszą zapłacić po 13 zł na każdym punkcie poboru opłat – w Mysłowicach i w Balicach. Przejazd całym odcinkiem kosztuje łącznie 26 zł. Przejazd samochodem ciężarowym według nowego cennika kosztuje teraz 80 zł. Jedynie przejazd motocyklem nie uległ zmianie – wynosi 6 zł na każdej bramce.

Od 4 lipca 2022 roku opłaty za przejazd autostradą A4 Katowice – Kraków wzrosły: w przypadku aut osobowych o 2 zł, a przypadku większych pojazdów o 5 zł.

Autostrada A4 Katowice - Kraków, kiedy koniec koncesji?

GDDKiA od początku sprzeciwiała się podwyżkom opłat za przejazd autostradami, ale na razie nie może nic z tym zrobić. Jak się okazuje, ten stan nie będzie trwał wiecznie, bowiem w 2027 roku koncesja na odcinek autostrady pomiędzy Katowicami i Krakowem wygasa. Tym samym droga stała się poważnym obiektem zainteresowania ze strony polityków partii rządzącej.

- Jestem przekonany (...), że autostrada ta stanie się na powrót autostradą zarządzaną przez GDDKiA i chcielibyśmy bardzo, aby ten odcinek między Katowicami a Krakowem, był odcinkiem autostrady bezpłatnej – poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w rozmowie z telewizją Polsat News.

Autostrada A4 Katowice - Kraków, będzie dodatkowy pas ruchu

To jeszcze nie koniec planów wobec autostrady A4 na tym odcinku. Szef resortu infrastruktury zdradził, że w planach jest rozbudowa tej trasy o dodatkowy pas ruchu w każdą stronę.

- To by pozwoliło skumulować ruch, zebrać go z dróg równoległych, gdzie są olbrzymie problemy komunikacyjne – dodał minister Adamczyk.

Minister odpowiedział również na pytania dotyczące wprowadzenia dodatkowych opłat na istniejących autostradach. To kwestia, która interesuje wielu kierowców w naszym kraju.

- Na tych istniejących autostradach nie ma takich planów. Przypomnę, że opłatami zajmuje się Minister Finansów. Często zwolnienie z opłat umożliwia przeniesienie dużej części ruchu na odcinek autostrady z dróg równoległych – powiedział Andrzej Adamczyk.