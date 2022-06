Reklama

Autostrada A1 do tej pory na węźle Piotrków Trybunalski Zachód pozwalała przejechać z Warszawy i Łodzi wyłącznie w kierunku Katowic. Z kolei z Katowic, można było wybrać jeden z dwóch kierunków - na Łódź lub Warszawę.

– W wyniku budowy autostrady węzeł zyskał dwie dodatkowe relacje – z Łodzi do Warszawy, którą udostępniono ponad pół roku temu, oraz z Warszawy w stronę Łodzi. To bardzo istotna i pożądana zmiana dla kierowców – podkreśla GDDKiA.

Autostrada A1 i S8, czyli dodatkowe zjazdy

Jadący drogą ekspresową S8 z Warszawy w kierunku Łodzi i Gdańska nie muszą dojeżdżać już do kolejnego węzła (Piotrków Trybunalski Południe). Teraz na węźle Piotrków Trybunalski Zachód można zjechać na autostradę A1 w kierunku północnym.

Autostrada A1 i koniec ograniczania prędkości do 100 km/h

Autostrada A1 po zakończonych robotach między węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski Południe właśnie została w całości oddana kierowcom do użytku. W efekcie zniesiono obowiązujące wcześniej ograniczenie prędkości do 100 km/h i podniesiono je do 140 km/h, czyli maksymalnego dozwolonego limitu z jakim można poruszać się na autostradzie.

Autostrada A1 w dwóch województwach z wyższym limitem prędkości

Identyczne zmiany wprowadzono na 7-kilometrowym odcinku Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego. Stąd na terenie województwa łódzkiego kierowcy zyskają kolejne 23 km autostrady, po której będą mogli poruszać się z maksymalną prędkością 140 km/h. Następnych takie zmiany GDDKiA zapowiada w połowie wakacji na odcinku Kamieńsk - Radomsko (16,7 km).

W województwie śląskim zniesiono obowiązujące dotychczas ograniczenie prędkości do 100 km/h na prawie 17 km odcinku autostrady A1 pomiędzy granicą województw a węzłem Częstochowa Północ.

Autostrada A1, czyli z Gdańska na Śląsk z maksymalną prędkością

– Tym samym autostrada A1 w województwie śląskim od granicy państwa z Republika Czeską w Gorzyczkach do granicy z województwem łódzkim osiągnie już swoją docelową długość - prawie 167 km. Z kolei jadąc do Gdańska, z maksymalną prędkością będziemy mogli poruszać się od Piotrkowa Trybunalskiego, czyli na odcinku 350 km – podkreśla GDDKiA.