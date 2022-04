Po zderzeniu dwóch samochodów, do którego doszło w czwartek w miejscowości Kroczewo na drodze krajowej nr 7, ich kierowcy trafili do szpitala. Powodem nie były jednak urazy powstałe w wyniku kolizji, ale w bójce, którą wywołała różnica zdań, co do przyczyn zderzenia obu pojazdów.

Do kolizji dostawczego volkswagena i osobowego hyundaia doszło w czwartek rano w miejscowości Kroczewo na drodze krajowej nr 7 - poinformowała kom. Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Reklama - Zgłoszenie było nietypowe, ponieważ obaj kierujący z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Urazów nie doznali jednak w wyniku stłuczki, lecz w wyniku szarpaniny, która się między nimi wywiązała - zaznaczyła kom. Drężek-Zmysłowska. Polski fotoradar śledzący od razu wyłapie jazdę na zderzaku. Ma świadectwo wzorcowania Zobacz również Rzeczniczka płońskiej policji wyjaśniła, że funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy zostali skierowani na miejsce kolizji, ustalili, że oba pojazdy jechały w tym samym kierunku, przy czym z relacji kierowców aut, 54-letniego mieszkańca woj. podkarpackiego i 39-letniego mieszkańca woj. mazowieckiego, wynikało, że "z niewyjaśnionych przyczyn zajeżdżali sobie drogę i hamowali". - W pewnym momencie osobówka uderzyła w tył dostawczaka. Kierowcy nie mogli dojść między sobą do porozumienia i poniosły ich nerwy. Zaczęli się awanturować, wyzywać i szarpać, zarówno na jezdni, jak i w przydrożnym rowie. W wyniku tej szarpaniny starszy z mężczyzn doznał urazu oka, natomiast młodszy uskarżał się na ból pleców. Obaj zostali przewiezieni na badania do szpitala - przekazała kom. Drężek-Zmysłowska. Reklama Jak zaznaczyła rzeczniczka płońskiej policji, uczestnicy zdarzenia zostali poinformowali przez policjantów o dalszym toku postępowania i przysługujących im prawach - wobec 39-latka, który uznany został za sprawcę kolizji, sporządzony zostanie wniosek o ukaranie do sądu. - Kierowcy, pamiętajcie, że nie jesteście sami na drodze. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, przepisów, a także zasad życzliwości i uprzejmości - zaapelowała kom. Drężek-Zmysłowska. - Kultura jazdy i sposób zachowania się na drodze również mają duży wpływ na bezpieczeństwo - podkreśliła. Tomasz Sewastianowicz