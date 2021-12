Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy otwarty dla ruchu samochodów. Premier Mateusz Morawiecki przeciął wstęgę. - To najnowocześniejszy tunel w Polsce, odcinkowy pomiar prędkości będzie czuwać nad bezpieczeństwem, by kierowcy nie rozpędzali się za mocno - stwierdził szef rządu

Reklama

Żółte kamery zamontowane na bramownicach będą kontrolować prędkość w obu nawach na odcinku 2,5 km.

Tunel POW i odcinkowy pomiar prędkości: gotowy do rejestracji wykroczeń

– Urządzenia są gotowe do przełączenia w tryb rejestracji wykroczeń w każdej chwili. Kontrole w tunelu POW S2 będą prowadzone z wykorzystaniem 12 kamer wykonujących pomiary na trzech pasach ruchu w obu kierunkach na odcinkach 2,5 km – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. – System jest już zalegalizowany, przeszedł wzorcowanie i odbiór techniczny – podkreśliła.

Do montażu kamer na wjazdach i wyjazdach z tunelu, wykorzystano infrastrukturę (bramownice, portale tunelu) znajdującą się na tym odcinku drogi S2.

Jakie ograniczenie prędkości w tunelu POW? Co z mandatami?

System odcinkowego pomiaru prędkości wyliczy średnią prędkość pojazdu na kontrolowanym fragmencie na podstawie czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanego odcinka. W tunelu POW będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h.

– Po weryfikacji zarejestrowanego naruszenia wszczęte zostaną czynności w sprawie o wykroczenie. Do właściciela pojazdu, którym naruszono przepisy, przesłany zostanie komplet oświadczeń – wyjaśniła.

Na zdjęciu kierowca, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Reklama

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu POW z autostrady A1

Co ciekawe, urządzenia zamontowane w tunelu POW pod Ursynowem to kamery i oporządzenie przeniesione z budowanej autostrady A1, gdzie pracowały tymczasowo.

– Na wniosek GDDKiA urządzenia zostały zdemontowane i przeniesione do tunelu trasy S2. Koszt montażu urządzeń w tunelu wyniesie ok. 200 tys. zł – wyliczyła Niżniak.

Najdłuższy tunel w Polsce

Ursynowski tunel Południowej Obwodnicy Warszawy to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce (2335 m). Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek POW między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment POW, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.